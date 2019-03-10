4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури

Рассказы о быте грузинских крестьян, дегустация и виды, от которых захватывает дух

Экскурсия начинается из столицы древней Колхиды — Кутаиси, одного из древнейших городов планеты. Вы отправитесь слушать легенды горцев, ощущать дыхание гор и, конечно же, пробовать Усахелаури — редкое и самое дорогое марочное вино Грузии из одноименного сорта винограда, растущего лишь в паре горных сел региона Рача-Лечхуми. Всю дорогу вас будут сопровождать завораживающие виды грандиозных камнепадов, горные крутые тропинки и аутентичные села с домиками, будто прилепившимися к скалам, где все сохранилось в том же виде, что и сотню лет назад.