4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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организатор все урегулировал, был на связи, предупредил о времени, чутко контролировал, чтобы мы (туристы) не сильно устали.

Серго провел очень интересную, содержательную экскурсию по Кутаиси и его окресту (посмотрели все знаковые места), полюбили Грузию заново, хотим вернуться)).



Осталось много классных фото в этот день. Также нам Серго порекомендовал очень "вкусное место" для ужина, возвращались туда ещё несколько раз, спасибо за рекомендацию.



Респект!