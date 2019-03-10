4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Национальный колорит и атмосфера средневековья на прогулке по главным памятникам и святыням города

Sergei
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Sergei – ваш гид
Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными памятниками и святынями Кутаиси, услышите множество интересных рассказов об истории и традициях города и сможете насладиться притягательной атмосферой прошлых веков.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча От центральной площади Кутаиси
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям

Программа

  • Экскурсия по столице западной Грузии, Кутаиси, начнется с посещения храма Баграта (ΧΙ в.) — визитной карточки города. Этот величественный по размерам и пропорциям храм, украшенный резьбой и мозаиками, играл исключительную роль в средневековой истории Грузии. Здесь был коронован Давид IV Строитель.
  • После осмотра храма мы отправимся в музей истории и этнографии и прогуляемся по старому Кутаиси, сохранившему свой средневековый облик и атмосферу.
  • Вы посетите родник, обустроенный в отвесной скале древними правителями более тысячи лет назад, к которому ведет потайной ход. Отсюда в средние века люди брали воду и шел один из главных водопроводов города.
  • После обеда мы отправимся в монастырь Моцамета (ΙΧ в.), в котором покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения — князей Мхеидзе.
  • А также заедем в Гелатский монастырь (ΧΙΙ в), основанный Давидом Строителем.
  • Экскурсия завершится ужином в ресторане с национальным колоритом.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер по программе с выездом из Кутаиси; услуги гида; бутылка воды 0,5 л.
  • Дополнительно оплачиваются: питание; трансфер в/из Кутаиси (если вы находитесь в другом городе); личные расходы.
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От центральной площади Кутаиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2019
Сергей очень внимательный гид, который быстро подстраивается прд ваши интересы. Исходил из вопросов, которые мы ему задавали. Узнали много и о геологии, и об истории, и об этнических группах, и о диалектах, и о традициях.
27 апреля 2017
Дорогие Серго и Заал!!!! Хотим выразить Вам огромную благодарность за организацию экскурсий. Все прошло замечательно. Особенно хочется отметить поездку в Рача. Безумно понравилось, масса положительных эмоций и впечатлений, хочется еще и еще))). Серго и Заал желаем Вам в дальнейшем благополучия и процветания в вашем интересном деле!!!
9 января 2017
Спасибо Сергею. Гид любит и хорошо знает свой край. С удовольствием приедем еще раз.
Максим
22 сентября 2015
Сергей любит свою страну, знает много красивых мест, готов показать их гостям, не глядя на потраченное время. Спасибо ему большое за интересные экскурсии.

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