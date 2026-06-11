4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время обзорной экскурсии по Кутаиси вы познакомитесь с главными архитектурными памятниками и святынями города. Посетите храм Баграта, музей истории и этнографии, а также прогуляетесь по старому Кутаиси. После обеда отправитесь в монастырь Моцамета и Гелатский монастырь. Экскурсия завершится ужином в ресторане с национальным колоритом. В стоимость включены трансфер по программе, услуги гида и бутылка воды
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение исторических храмов и монастырей
- 📜 Узнать интересные факты об истории Кутаиси
- 🏞️ Прогулка по старому городу
- 💧 Визит к древнему роднику
- 🍽️ Ужин в ресторане с национальным колоритом
Что можно увидеть
- Храм Баграта
- Музей истории и этнографии
- Старый Кутаиси
- Родник в скале
- Монастырь Моцамета
- Гелатский монастырь
Описание экскурсии
Программа
- Экскурсия по столице западной Грузии, Кутаиси, начнется с посещения храма Баграта (ΧΙ в.) — визитной карточки города. Этот величественный по размерам и пропорциям храм, украшенный резьбой и мозаиками, играл исключительную роль в средневековой истории Грузии. Здесь был коронован Давид IV Строитель.
- После осмотра храма мы отправимся в музей истории и этнографии и прогуляемся по старому Кутаиси, сохранившему свой средневековый облик и атмосферу.
- Вы посетите родник, обустроенный в отвесной скале древними правителями более тысячи лет назад, к которому ведет потайной ход. Отсюда в средние века люди брали воду и шел один из главных водопроводов города.
- После обеда мы отправимся в монастырь Моцамета (ΙΧ в.), в котором покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения — князей Мхеидзе.
- А также заедем в Гелатский монастырь (ΧΙΙ в), основанный Давидом Строителем.
- Экскурсия завершится ужином в ресторане с национальным колоритом.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер по программе с выездом из Кутаиси; услуги гида; бутылка воды 0,5 л.
- Дополнительно оплачиваются: питание; трансфер в/из Кутаиси (если вы находитесь в другом городе); личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилась, спасибо Серго!
Всем рекомендуем, отличный гид с клиентоориентированным подходом и знанием своего дела.
У нас произошла заминка с транспортом, и экскурсия началась позже, но это не стало проблемой вовсе -
Всем рекомендуем, отличный гид с клиентоориентированным подходом и знанием своего дела.
У нас произошла заминка с транспортом, и экскурсия началась позже, но это не стало проблемой вовсе -
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От Кутаиси остались только хорошие впечатления, конечно благодаря Серго! Очень хорошо продуман маршрут: пешком обошли историческую часть города и на авто отправились к Церкви Святого Давида и Константина (Моцамета). Вид потрясающий!
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П
Все было очень хорошо 👌🏻
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К
Потрясающая экскурсия! Отличный гид! Наш маршрут несколько был перестроен по согласованию и под наши ожидания, в итоге мы получили даже больше, чем могли себе представить! Это было увлекательное путешествие по
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Е
Дорогие Серго и Заал!!!! Хотим выразить Вам огромную благодарность за организацию экскурсий. Все прошло замечательно. Особенно хочется отметить поездку в Рача. Безумно понравилось, масса положительных эмоций и впечатлений, хочется еще и еще))). Серго и Заал желаем Вам в дальнейшем благополучия и процветания в вашем интересном деле!!!
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Н
Сергей провёл замечательную экскурсию.
Всё было замечательно, много узнали интересного…. и чувствуется любовь к городу.
Ещё раз отдельное большое спасибо Сергею, за познавательную экскурсию и посещения красивых мест.
С уважением, Надежда
Всё было замечательно, много узнали интересного…. и чувствуется любовь к городу.
Ещё раз отдельное большое спасибо Сергею, за познавательную экскурсию и посещения красивых мест.
С уважением, Надежда
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