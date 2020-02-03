30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсию для нас проводил не Зураб, а его сын Давид, о чем мы были предупреждены заранее. Мы остались очень довольны экскурсией. Давид - очень грамотный и интеллигентный молодой человек, владеющий как историческим материалом, так и литературным русским языком. Программа экскурсии была немного изменена по нашей просьбе. Мы очень хотели посетить каньон Окаце. Все наши пожелания были учтены. Помимо природных красот, мы ещё посетили мастер-класс по приготовлению знаменитой фруктовой пастилы, также узнали, как готовят чурчхеллу. В общем, самые положительные впечатления. Единственное, что хочу добавить, что посещение водопада Кинчха теперь платное, так как этот туристический объект теперь облагорожен и соответствует всем требованиям туристов. Рекомендую данную экскурсию и благодарны Давиду за приятное общение, знания истории и аккуратное вождение комфортабельного минивена.