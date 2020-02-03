30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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От легендарной Колхиды до наших дней: историческое и культурное наследие Кутаиси на авто-экскурсии

Зураб
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Зураб – ваш гид
На экскурсии вы насладитесь красивой природой города и узнаете важные и интересные факты об истории и культуре региона, поговорим о Кутаиси времен Колхиды, Абхазско-Имеретинского царства и наших дней, а также я расскажу вам, чем кухня региона Имеретии выделяется из всей грузинской.
72 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии30 отзывов
4.83
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии

Программа

  • Мы посетим древние православные храмы — Гелатский монастырь Богородицы (XIв.), Моцамет (его ещё называют монастырём св. Давида и Константина) и храм Баграта (XIв.). Я расскажу их богатую историю и объясню значение.
  • Прогуляемся по старейшим улицам и районам города, где сохранились здания дохристианской эпохи. Вы узнаете историю Имеретии и Кутаиси, о времени, когда город был столицей государства Колхида, об аргонавтах, которые, по легенде, приезжали в Колхиду за Золотым руном с целью вернуть его в Грецию, об Абхазском царстве и других важных исторических вехах и народных преданиях, определивших летопись города.
  • Затем в одном из нетуристических заведений города мы устроим небольшое застолье, вы насладитесь гастрономическими шедеврами грузинской кухни под мои рассказы об особенностях и лучших блюдах кулинарии Имеретии, о происхождении виноделия и многом другом.
  • Невозможно посетить Кутаиси и обойти стороной карстовые пещеры — Сатаплия и пещеру Прометея. У каждой своя история, я расскажу, как и когда они были открыты.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортном семиместном минивене Mercedes Vito включен в стоимость.
  • Дополнительные расходы: вход в карстовые пещеры (Сатаплия — около 5.5$, пещера Прометея — на выходе можно выплыть на лодке по подводной реке — в этом случае стоимость посещения 15$, без лодки — 8$).
  • Кроме экскурсий, я с радостью дам советы по жизни и путешествию по Кутаиси и Имеретии.
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии
Кутаиси. История и природа Имеретии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Зураб
Зураб
Здравствуйте. Мне 55 лет и специализируюсь на истории Грузии, природе, виноделии и гастрономии. Помогаю людям, которым интересна Грузия,получше узнать и полюбить эту страну. Устраиваю туры к историческим и культурным центрам и показываю невероятно красивые места. Встречу в аэропортах и помогу найти жилье согласно вашим запросам в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других городах Грузии. Помогу группам от 2 до 20 человек составить индивидуальные познавательные маршруты и обеспечу перемещение в любую точку Грузии на комфортабельном транспорте.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Это моя первая поездка в Грузию. Зураб провёл автомобильную экскурсию: "Кутаиси. История и природа Имеретии." Это был очень насыщенный впечатлениями день. Интересный маршрут и чудесный русский язык Зураба позволили охватить за один день много географических, исторических и культурных моментов. Очень тонкий и душевный подход к гостям. Неторопливые рассказы и много времени на осмотр достопримечательностей и фото. Также были и неизменные грузинские угощения, домашнее вино и чача. Очень рекомендую знакомиться с Грузией вместе с Зурабом!
Людмила, Эстония, Январь 2020
4 августа 2019
Экскурсию для нас проводил Давид.Спасибо ему большое !Всё было очень интересно!Экскурсия содержательная,мы узнали много нового.Всем рекомендуем!
22 июня 2019
Экскурсию для нас проводил не Зураб, а его сын Давид, о чем мы были предупреждены заранее. Мы остались очень довольны экскурсией. Давид - очень грамотный и интеллигентный молодой человек, владеющий как историческим материалом, так и литературным русским языком. Программа экскурсии была немного изменена по нашей просьбе. Мы очень хотели посетить каньон Окаце. Все наши пожелания были учтены. Помимо природных красот, мы ещё посетили мастер-класс по приготовлению знаменитой фруктовой пастилы, также узнали, как готовят чурчхеллу. В общем, самые положительные впечатления. Единственное, что хочу добавить, что посещение водопада Кинчха теперь платное, так как этот туристический объект теперь облагорожен и соответствует всем требованиям туристов. Рекомендую данную экскурсию и благодарны Давиду за приятное общение, знания истории и аккуратное вождение комфортабельного минивена.
12 мая 2019
Экскурсию нам проводил Давид. Экскурсия была очень интересная, очень много достопримечательностей и все за один день. Мы не спеша посетили все основные места Кутаиси и окрестностей : очень впечатлили Гелатский монастырь и Моцамета, и конечно, пещера Прометея. Всем рекомендуем, не пожалеете !
6 мая 2019
Это было здорово!! Маршрут на целый день, очень душевно. Нас никто не подгонял, мы в своем темпе двигались. Много чего узнали, а самое главное запомнили. Кутаиси влшебный старинный край, если смотреть кутаиси, то ТОЛЬКО с Зурабом. 100% реккомендую.
30 марта 2019
Спасибо большое! Было очень интересно. Рассказ Давида был очень интересный.
30 марта 2019
Большое спасибо, Зураб!
10 января 2019
Мы с друзьями провели 2 волшебных дня в Кутаиси! Экскурсия была очень познавательной, масса впечатлений ! Наш гид Зураб, интеллигентный, внимательный. Прекрасно знающий своё дело . Отличный рассказчик и просто очень приятный человек! Всем рекомендуем! Теперь если в Грузию, то только с Зурабом в качестве гида! Спасибо Зураб!
1 октября 2018
Спасибо большое Давиду, сыну Зураба, он познакомил нас не только с Кутаиси, но и рассказал много других интересных фактов из истории Грузии и других регионов. Рекомендую останавливаться в Кутаиси на 2 дня, для того что бы успеть посмотреть регион. Обращайтесь смело по всем вопросам и по передвижению по Грузии и по рекомендации где пообедать. СПАСИБО. Единственное, просьба Давид говорить погромче, очень хотелось все услышать!
26 сентября 2018
По договоренности с Зурабом экскурсию проводил его сын Давид. Время пролетело не заметно, Давид эрудированный молодой человек, хороший рассказчик знающий и любящий историю Имеретии. Всем рекомендую данную экскурсию.
Ещё 20 отзывов

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