Поехали на Гомис Мта — туда, где горы выше будничной суеты! За пару часов вы окажетесь на вершине с захватывающими видами, шашлыками под открытым небом и закатом, который останется с
Описание экскурсииЕсли вы хотите за один день сменить обстановку, насладиться чистейшим горным воздухом и встретить закат на вершине — этот тур создан для вас. Мы отправимся на Гомис Мта — одно из самых живописных мест Грузии, куда ведёт дорога сквозь леса и облака. К середине дня окажемся на вершине, где раскидываются панорамные виды на Кавказский хребет. Здесь мы обустроим уютную зону отдыха, разожжём мангал и приготовим ароматные шашлыки. Вкусный домашний обед в горах — уже впечатление, но главный подарок дня впереди: закат над облаками. Вы увидите, как солнце медленно опускается за горные пики, окрашивая небо в фантастические оттенки. Это зрелище, ради которого сюда приезжают со всей страны. После заката спустимся обратно, полные свежести, уюта и ярких воспоминаний.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Канатная дорога Argo и дом Юстиции
Завершение: Канатная дорога и дом юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
30 авг 2024
Добрый день! Всё просто прекрасно! Как и всегда организация на высоте, всё чётко, красиво, вкусно. Наши гости, даже те, кто не в первый раз в Грузии, безумно довольны. Хоть закат не удалось увидеть, но мы под впечатлением от погоды, ваших гидов, атмосферы. Спасибо💙
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Групповая
до 20 чел.
Из Батуми: Приключенческий тур по Аджарии - природа, экстрим и традиции
Начало: От места проживания или аэропорта
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
$49 за человека
Индивидуальная
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
$90 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$100 за всё до 2 чел.