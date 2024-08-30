Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше вами надолго.



За пару часов вы окажетесь на вершине с захватывающими видами, шашлыками под открытым небом и закатом, который останется с вами надолго. Пока мясо шкварчит на мангале, вы сможете расслабиться, сделать десятки кадров для соцсетей и просто выдохнуть. Это не поход и не формальная экскурсия — это перезагрузка. Тур в один день, а ощущение — как после отпуска. Поехали на Гомис Мта — туда, где горы выше будничной суеты!

Описание экскурсии Если вы хотите за один день сменить обстановку, насладиться чистейшим горным воздухом и встретить закат на вершине — этот тур создан для вас. Мы отправимся на Гомис Мта — одно из самых живописных мест Грузии, куда ведёт дорога сквозь леса и облака. К середине дня окажемся на вершине, где раскидываются панорамные виды на Кавказский хребет. Здесь мы обустроим уютную зону отдыха, разожжём мангал и приготовим ароматные шашлыки. Вкусный домашний обед в горах — уже впечатление, но главный подарок дня впереди: закат над облаками. Вы увидите, как солнце медленно опускается за горные пики, окрашивая небо в фантастические оттенки. Это зрелище, ради которого сюда приезжают со всей страны. После заката спустимся обратно, полные свежести, уюта и ярких воспоминаний.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Канатная дорога Argo и дом Юстиции Завершение: Канатная дорога и дом юстиции Когда и сколько длится? Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.