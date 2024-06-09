Отправляйтесь вместе с нами в захватывающее приключение: исследуйте красоту ботанического сада, где вас ждут уникальные растения и атмосфера умиротворения.
Затем прикоснитесь к истории и загадкам Крепости Петра, ощутите величие прошлого и насладитесь византийской архитектурой. Этот увлекательный тур принесёт вам незабываемые впечатления и удивительные открытия!
Затем прикоснитесь к истории и загадкам Крепости Петра, ощутите величие прошлого и насладитесь византийской архитектурой. Этот увлекательный тур принесёт вам незабываемые впечатления и удивительные открытия!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Что вас ожидает:
- Ботанический сад
- Крепость Петра
Описание трансфер
Отправьтесь в захватывающее приключение "Ботанический сад - Крепость Петра"! Исследуйте красоту ботанического сада, где вас ждут уникальные виды растений и атмосфера умиротворения. Затем окунитесь в историю и загадки Крепости Петра, ощутите величие прошлого и насладитесь византийской архитектурой. Этот увлекательный тур обещает принести вам незабываемые впечатления и удивительные открытия! Важная информация: Красота природа Батумского ботанического сада и соприкосновение с древней культурой в историческом городе - крепости Петра наполнят вашу жизнь новыми яркими впечатлениями, гармонией и прекрасным настроением!
с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ботанический сад
- Крепость Петра
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в Ботанический сад - 20 лари
- Входной билет в крепость Петра - 10 лари
Место начала и завершения?
Удобное для вас место встречи в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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