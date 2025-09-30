Мои заказы

Тропы Мтиралы: хайкинг-тур по грузинским джунглям

Легкая прогулка по горным тропам в национальном парке Мтирала - колоритные переправы, родники и горные реки, неизведанные дорожки, ведущие к потрясающему водопаду и горному озеру, редкие краснокнижные растения и уникальная природа, чистейший горный воздух, тишина и гармония с природой
1 отзыв
Описание экскурсии

Нетронутая природа, водопад посреди колхидского леса, редкие краснокнижные растения, колоритные переправы, родники и горные реки, неизведанные тропы и горное озеро — все это на нашем маршруте на «Плачущую гору». В программе:
подвесной мост через реку Чаквисцкали, • канатная переправа, • горные тропы среди колхидских лесов, • уникальный водопад Цаблнари, внутри которого можно сделать потрясающие фото, • живописное горное озеро, • пикник-перекус с горным чаем, «грузинскими сникерсами» и вкуснейшим хачапури, • эффективный прожиг калорий, • общая протяженность пешей части маршрута 4-5 км, сложность легкая • мини-группа до 6 человек, трансфер — комфортный внедорожник Mersedes Gl AMG или Chevrolet Tahoe, • старт в 10:00, обратно ориентировочно в 17:00 • квадро-прогулка и зип-лайн, а также ужин в уютном ресторане (тарзанка) по желанию.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад среди колхидского леса Цаблнари
  • Горное озеро
  • Колоритные горные тропы
  • Канатная переправа
  • Подвесной мост
  • Горные реки
Что включено
  • Вода
  • Легкий перекус
  • Горный чай
  • Трансфер
  • Опытный гид
Что не входит в цену
  • Обед
  • Квадро-прогулки
  • Зип-лайн (тарзанка)
Место начала и завершения?
Батуми, Кобулети, Гонио / Квариати
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
30 сен 2025
Замечательная экскурсия! Содержательная программа, завораживающие водопады, красивые виды грузинских джунглей, необычные переправы через реки, и всё это в приятной компании грамотного и интересного гида!

Входит в следующие категории Батуми

