Нетронутая природа, водопад посреди колхидского леса, редкие краснокнижные растения, колоритные переправы, родники и горные реки, неизведанные тропы и горное озеро — все это на нашем маршруте на «Плачущую гору». В программе:

подвесной мост через реку Чаквисцкали, • канатная переправа, • горные тропы среди колхидских лесов, • уникальный водопад Цаблнари, внутри которого можно сделать потрясающие фото, • живописное горное озеро, • пикник-перекус с горным чаем, «грузинскими сникерсами» и вкуснейшим хачапури, • эффективный прожиг калорий, • общая протяженность пешей части маршрута 4-5 км, сложность легкая • мини-группа до 6 человек, трансфер — комфортный внедорожник Mersedes Gl AMG или Chevrolet Tahoe, • старт в 10:00, обратно ориентировочно в 17:00 • квадро-прогулка и зип-лайн, а также ужин в уютном ресторане (тарзанка) по желанию.