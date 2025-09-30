Легкая прогулка по горным тропам в национальном парке Мтирала - колоритные переправы, родники и горные реки, неизведанные дорожки, ведущие к потрясающему водопаду и горному озеру, редкие краснокнижные растения и уникальная природа, чистейший горный воздух, тишина и гармония с природой
Описание экскурсии
Нетронутая природа, водопад посреди колхидского леса, редкие краснокнижные растения, колоритные переправы, родники и горные реки, неизведанные тропы и горное озеро — все это на нашем маршруте на «Плачущую гору». В программе:
подвесной мост через реку Чаквисцкали, • канатная переправа, • горные тропы среди колхидских лесов, • уникальный водопад Цаблнари, внутри которого можно сделать потрясающие фото, • живописное горное озеро, • пикник-перекус с горным чаем, «грузинскими сникерсами» и вкуснейшим хачапури, • эффективный прожиг калорий, • общая протяженность пешей части маршрута 4-5 км, сложность легкая • мини-группа до 6 человек, трансфер — комфортный внедорожник Mersedes Gl AMG или Chevrolet Tahoe, • старт в 10:00, обратно ориентировочно в 17:00 • квадро-прогулка и зип-лайн, а также ужин в уютном ресторане (тарзанка) по желанию.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад среди колхидского леса Цаблнари
- Горное озеро
- Колоритные горные тропы
- Канатная переправа
- Подвесной мост
- Горные реки
Что включено
- Вода
- Легкий перекус
- Горный чай
- Трансфер
- Опытный гид
Что не входит в цену
- Обед
- Квадро-прогулки
- Зип-лайн (тарзанка)
Место начала и завершения?
Батуми, Кобулети, Гонио / Квариати
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
30 сен 2025
Замечательная экскурсия! Содержательная программа, завораживающие водопады, красивые виды грузинских джунглей, необычные переправы через реки, и всё это в приятной компании грамотного и интересного гида!
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 11:00
27 ноя в 11:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Погрузитесь в атмосферу грузинского юмора и анекдотов на прогулке по Батуми. Узнайте, как шутят в разных регионах и над кем никогда не смеются
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
от €60 за всё до 10 чел.