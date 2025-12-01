Описание экскурсии
Если вы любите комфортный шоппинг, вам точно понравится тур в Трабзон! Вас ждут колоритные турецкие улочки, добродушные местные жители, потягивающие чай из бокалов-тюльпанчиков, мечети с призывами на молитву, бесконечные лавки со сладостями… и один из самых больших торговых центров Европы! 🙃 📌 План поездки:
️ Прогулка по городу ✔️ Обед в кафе на площади Meydan ✔️ Посещение музея Святой Софии ✔️ Шоппинг в ТЦ «Forum» цена 165 лари.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги сопровождающего, трансфер, вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Батуми Шериф химшиашвили 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
