Релакс-программа в Бахмаро: вдали от цивилизации

Дышать горным воздухом, гулять по тропам и наслаждаться гостеприимством края - из Батуми
Бахмаро, летний курорт в высокогорной Гурии, — оазис покоя и нетронутой природы. Жизнь здесь активна только летом. Мы отправимся к потрясающим панорамным видам среди тишины и симпатичных деревянных домиков.

В программе — лёгкий треккинг, пикник с шашлыком и вином, тёплая компания, катания на лошадях, а также нескучные рассказы про местную историю и традиции.
5
6 отзывов
Описание экскурсии

8:15–8:30 — сбор группы и выезд из Батуми
8:30–9:40 — путь к монастырю Шемокмеди 15 века
9:40–10:00 — посещение монастыря и виды на горную долину
10:00–11:20 — дорога к минеральному источнику Набеглави и остановка возле него
11:20–12:20 — дорога в горную зону Бахмаро
12:20–13:00 — остановка и лёгкий перекус, катание на лошадях (по желанию, не входит в стоимость)
13:00–15:00 — лёгкий хайкинг (2-4 км) по живописным тропам
15:00–18:00 — пикник в уютной беседке с шашлыком, домашним грузинским вином, ароматным чаем, песнями, танцами и тёплой компанией
18:00–21:30 — дорога обратно в Батуми

Организационные детали

  • Возраст участников 16+
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включены:

  • трансфер на автомобиле Mercedes Vito или Mitsubishi Outlander
  • репортажная съёмка по ходу маршрута (все удачные фото пришлём вам после поездки)
  • мини-фотосессия для каждого участника
  • пикник с шашлыком, овощными нарезками, чаем и/или вином

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе канатной дороги «Арго»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 14 туристов
Я фотограф-путешественник, а с недавнего времени и организатор команды гидов. Однажды приехав в Грузию туристом, влюбился в эту страну и остался здесь жить. Исколесил её практически всю. Регулярно исследую и открываю новые места и маршруты. Знаю множество потрясающих мест, как природных (горы, каньоны, озёра, пещеры), так и культурных (крепости и дворцы), с которыми хочу познакомить гостей этой прекрасной страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Поездка в Бахмаро получилась настоящим мини-приключением! Мы поехали туда на машине, по пути заехали в древний монастырь и за минеральной водичкой. Всю дорогу любовались горами, переждали дождь в уютном аутентичном ресторане и успели на хайкинг среди шикарных видов. Вишенка на торте — уютный пикник прямо на природе. Отличный микс драйва, расслабления и грузинских пейзажей Рекомендую ✅
G
Очень классная поездка в живописные места, подальше от городского шума. Мы душевно провели время с нашей группой и насладились тишиной гор. Необычный туристический маршрут, отсутствие «толп» туристов тому подтверждение. Никакой
навязчивой продажи сувениров у каждой остановки, как это часто бывает в других турах. Была возможность за символическую сумму прокатиться на лошадях - это действительно здорово. Спасибо гиду и водителю за профессионализм!

О
Экскурсия в Бахмаро с Владимиром нас порадовала. Приятная компания единомышленников, разговорыобо всем, импровизации вокруг неожиданного дождя и, конечно, пейзажи Бахмаро были выше ожиданий. Пикник с куриным шашлыком и профессиональные фото от гида были приятным бонусом. Рекоммендуем!
Юлия
Прекрасный день, в компании эрудированной и доброжелательной команды экскурсовода Владимира и опытного водителя Алексея. Увидели высокогорную Грузию без туристов, в своем истинном образе: с наездниками и альпийскими лугами. Проехали сквозь облака, напились вкусной минеральной воды, обедали в окружении горных вершин. Все очень достойно, увлекательно и обязательно к посещению!
Георгий
Очень рады, что побывали на этой экскурсии. Довольно долгая дорога из Батуми в Бахмаро удачно разделяется двумя остановками: у церкви древнего монастыря Шемокхмеди и у источника минеральной воды. Виды в
окрестностях Бахмаро сказочные, воздух как в раю. Владимир, под стать умиротворяющей природе, спокойный располагающий провожатый. Не будет грузить вас излишней справочной информацией, с готовностью ответит на вопросы, накормит отличным ужином и поделится профессиональными фотографиями (а ещё он очень спокойно, аккуратно водит внедорожник). Рекомендую безоговорочно.

Л
Понравилось: спокойное вождение по серпантину в горах при сильном тумане, красивые виды. Что нужно доработать: выбрать надежное место для технической остановки(после источника с минеральной водой и длительной экскурсией это актуально), наработать базу интересных историй.
