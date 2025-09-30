Путешествие начинается в Озургети, где сочетаются колорит и история. Далее дорога ведёт в Гомисмта, на высоту более 2000 метров. Серпантин, хвойные леса и панорамные виды создают уникальную атмосферу. На вершине можно насладиться прогулкой по альпийским лугам и деревянным домикам. Это идеальное место для отдыха и перезарядки, где облака буквально ложатся у ног
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные горные виды
- 🍃 Свежий воздух и природа
- 🏞 Прогулка по альпийским лугам
- 🌲 Хвойные леса и туманные склоны
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Озургети
- Гомисмта
Описание экскурсииМаршрут: Озургети — Гомисмта — прогулка в облаках Наше путешествие начнётся с города Озургети — уютной столицы Гурии, где чувствуется дух западной Грузии. Здесь гармонично сочетаются колорит, история и провинциальное спокойствие. Затем мы отправимся в заповедную зону Гомисмта, которая расположена на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Нас ждёт живописная дорога по серпантину, мимо хвойных лесов, туманных склонов и бескрайних горизонтов. На вершине — прогулка по альпийским лугам, деревянным домикам на склонах и панорамным точкам, откуда открываются захватывающие виды. Здесь можно по-настоящему почувствовать тишину гор, вдохнуть свежий воздух и раствориться в облаках.
Выезд в 12.30 Приезд обратно 22.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Столица Гурии - Озургети
- Заповедник Гомисмта
- Прогулка по местности
- Пикник по желанию, оплачивается отдельно
Что включено
- Трансфер в обе стороны
Что не входит в цену
- Пикник 35 лари с человека (обязательная часть программы)
Место начала и завершения?
Дом юстиции или канатная дорога Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 12.30 Приезд обратно 22.30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Д
Дмитрий
30 сен 2025
А
Анастасия
30 сен 2025
Весьма необычная экскурсия, наполненная грузинским колоритом с умопомрачительными видами с горы! Она позволяет прочувствовать Грузию на 100%! Давид очень внимательный и интересный гид с прекрасным чувством юмора))
О
Ольга
21 сен 2025
Это незабываемый отдых выше облаков.
А
Антон
28 авг 2025
Выражаю огромную благодарность Давиту за организацию и проведение данной экскурсии.
Хоть облаков мы и не увидели, но закат с вершины горы был просто волшебный.
А шашлык и чача!!!!!
А тосты!!!
Именно на этой экскурсии вы можете насладиться по полной грузинским гостеприимством.
М
Мария
26 авг 2025
До сих пор находимся под впечатлением от этого тура. Столько положительных эмоций! Добирались до горы на микроавтобусе. Водитель Джамал настоящий профессионал! Несмотря на сложную, извилистую горную дорогу, он уверенно управлял
Н
Наталья
20 авг 2025
Горы, облака, экскурсия - все понравилось
Л
Людмила
16 июл 2025
Отличное путешествие в Гомисмта! Красивая природа, пикник и доброжелательный Давид! У природы нет плохой погоды, хоть мы и не увидели закат и облака, это ни как не помешала нам насладиться красивым туманом и моросящим дождиком! Это было прекрасно!
О
Олеся
15 июл 2025
Удивительная и полная приключений от природы и погоды экскурсия! Дорога была интересная рассказами,знакомствами,вкусным мороженым 🤗 порадовал вкусный пикник с шашлыками,фруктами,домашним вином и приятной компанией. Благодарю Давида за интересное приключение в горы!
М
Марина
2 июл 2025
Замечательная поездка в Гомис мта! Открывающиеся виды просто невероятной красоты! Давид нас встретил, как радушный хозяин, очень вкусный пикник организовал, с вином, шашлыком, фруктами, свежим хлебом! С ним было не страшно подниматься и спускаться по извилистому горному серпантину. Жалко, что облака не позволили увидеть закат, но и без него красота природы оставила незабываемые впечатления!
