Д Дмитрий

А Анастасия Весьма необычная экскурсия, наполненная грузинским колоритом с умопомрачительными видами с горы! Она позволяет прочувствовать Грузию на 100%! Давид очень внимательный и интересный гид с прекрасным чувством юмора))

О Ольга Это незабываемый отдых выше облаков.

А Антон Выражаю огромную благодарность Давиту за организацию и проведение данной экскурсии.

Хоть облаков мы и не увидели, но закат с вершины горы был просто волшебный.

А шашлык и чача!!!!!

А тосты!!!

Именно на этой экскурсии вы можете насладиться по полной грузинским гостеприимством.

М Мария читать дальше автомобилем, не было страшно совсем. Отдельная благодарность экскурсоводу Софико. На горе она и водители накрыли замечательный "стол" - были шашлыки из двух видов мяса (я не ела, но мужу и другим участникам поездки понравилось), овощи, лимонады, красное и белое вина. Незабываемые впечатление оставили облака, которые проходили через нас в буквальном смысле этого слова! С того места, где мы остановились открывался захватывающий вид на деревушку, горы, облака. Встретив закат солнца (не буду описывать, лучше самим все увидеть) мы поехали обратно в Батуми. Одним словом, рекомендую обязательно побывать на Гомис Мта именно со Спутником! До сих пор находимся под впечатлением от этого тура. Столько положительных эмоций! Добирались до горы на микроавтобусе. Водитель Джамал настоящий профессионал! Несмотря на сложную, извилистую горную дорогу, он уверенно управлял

Н Наталья Горы, облака, экскурсия - все понравилось

Л Людмила Отличное путешествие в Гомисмта! Красивая природа, пикник и доброжелательный Давид! У природы нет плохой погоды, хоть мы и не увидели закат и облака, это ни как не помешала нам насладиться красивым туманом и моросящим дождиком! Это было прекрасно!

О Олеся Удивительная и полная приключений от природы и погоды экскурсия! Дорога была интересная рассказами,знакомствами,вкусным мороженым 🤗 порадовал вкусный пикник с шашлыками,фруктами,домашним вином и приятной компанией. Благодарю Давида за интересное приключение в горы!