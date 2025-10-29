Д Диана Экскурсия прошла успешно! Все отлично, спасибо

Е Елена Каньон -прекрасен! прогулка на лодочке - 3 минуты…. очень мало, но красиво! Горячие источники впечатлили!

Ю Юлия



Да, Давид читать дальше очень душевный и если спросить, что-то расскажет) и всё))) Если не спрашивать, просто едем)



В пещерах никакой истории подземного царства. Просто красивая пещера и всё.



Каньон красивый. Небольшой, но очень симпатичный.



Горячий источник- горячий водопад и река рядом.



На обратной дороге заехали на пляж в Ureki. Чёрный песок и закат. Это было красиво. Если вы ждёте, что по дороге вам будут рассказывать об истории страны и города, то вам не сюда))) Мы просто ехали до назначенных мест, выходили и шли на экскурсии.Да, Давид

И Ирина Очень положительная экскурсия,очень положительный гид!

Е Екатерина Хороший тур.

Каньоны просто сказочные, мало времени только было на них как-то (на лодочке обязательно покататься надо).

Пещеры тоже завораживают. Прохладно там.

Горячие источники: в водопад только в тапочках, иначе ожог получите.

Можно было еще заехать на Уреки, но все решили остаться дольше на горячих источниках.

Сладкое угощение, чай, вино и чача были в изобилии. Фрукты были бесподобные.

А Александр

К самой экскурсии в пещеру читать дальше - есть серьезные претензии.

Слишком большая группа, и всё происходит почти бегом.

За 45 минут с тремя (или четырьмя) остановками экскурсовод на трех языках выпаливает всю информацию и двигается дальше. Если хочешь остановиться пофотографироваться или просто посмотреть, то следующие экскурсанты тебя почти толкают в спину, потому что тропинка фактически на одного человека и ты всех задерживаешь. Был в пещере 5 лет назад, есть с чем сравнить. К организаторам - никаких вопросов. Всё отлично. Никто никого нее подгонял, не торопил, давал возможность насладиться всеми красотами на каждом из участков. Зазе - большой респект!К самой экскурсии в пещеру

Ю Юлия Спасибо организаторам экскурсии, было весело, а главное душевно! Все прошло Супер! А сколько добрых и хороших слов! Красота природы не описуема) Очень рада, что мы съездили именно от этой фирмы. Гид просто Мега человек, который любит свою страну и людей, а главное- своё дело! Беру на заметку и всем советую.

Н Наталия читать дальше наше путешествие вместе с замечательным экскурсоводом Зазой, человеком редкой души и настоящего грузинского гостеприимства.

Заза сразу расположил к себе своей открытостью, неподдельным интересом к каждому участнику экскурсии и готовностью поделиться каждой крупицей своего богатого опыта и любви к Родине.

Экскурсия прошла в непринужденной атмосфере дружеского общения, будто мы были давно знакомыми людьми, собравшимися за одним столом. Благодаря такому формату знакомства с Грузией стало ясно, насколько важна дружба между народами, взаимопонимание и уважение друг к другу.

Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к настоящей Грузии, ощутить её душу и испытать на себе настоящее грузинское гостеприимство! ❤️ Недавно довелось окунуться в удивительный мир Грузии — страну, где каждый камень дышит историей, каждая улочка хранит свою легенду, а каждый житель излучает искреннее радушие и теплоту. Именно таким было

А Алексей Отвратительный тур, хуже тура в жизни не было, грузины пустословы, пытаются красиво сказать а по факту, пытаются развести, 50 процентов программы экскурсии не было, гида не было, до дома развозить не хотели, это был просто трансфер до кафе в горах, приехали пожрали за 300км и поехали домой

И Иван



Виды с обзорных площадок в каньоне завораживали.



Организация экскурсии была на высшем уровне. Мы читать дальше чувствовали себя комфортно и безопасно на протяжении всего путешествия. Спасибо Зазе за его работу и за то, что сделал наш день по-настоящему волшебным! Обязательно вернёмся сюда снова, чтобы увидеть его снова! Гид Заза провёл для нас экскурсию и это было потрясающе! Его профессионализм и увлечённость сделали наше путешествие незабываемым.Виды с обзорных площадок в каньоне завораживали.Организация экскурсии была на высшем уровне. Мы

И Илья Хороший грамотный водитель, очень коммуникабильный и весёлый. Видели красивые места. Особенно понравилось катание на лодке

М Маргарита Отличная экскурсия! Удобный микроавтобус, утром за всеми заехали, после экскурсии доставили обратно в отель! Потрясающе красивые и интересные места, вкусная еда и замечательный гид Zaza! Это фантастика! Zaza сделал наш день! Незабываемое путешествие! Спасибо! Рекомендую однозначно!