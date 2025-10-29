Мои заказы

Тур в Каньон Мартвили, Пещеру Прометея и горячие источники

Насладитесь красотой каньона Мартвили и откройте тайны Пещеры Прометея. Горячие источники завершат ваше путешествие незабываемым релаксом
Захватывающее путешествие по Грузии ждет вас! Прогулка по каньону Мартвили подарит живописные виды и яркие эмоции. Пещера Прометея раскроет тайны подземного мира с профессиональным гидом. Завершите день в горячих источниках, наслаждаясь расслабляющей атмосферой. Отличное настроение и домашнее вино сделают этот день незабываемым. Погрузитесь в природу и откройте для себя уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
4.5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные виды каньона
  • 🕳️ Тайны Пещеры Прометея
  • 💧 Расслабление в горячих источниках
  • 🚶‍♂️ Прогулка с гидом
  • 🍷 Домашнее вино для настроения
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Каньон Мартвили
  • Пещера Прометея
  • Горячие источники

Описание экскурсии

Откройте Грузию: каньон, пещера и горячие источники Незабываемое путешествие в сердце природы! Погрузитесь в сказочный мир Грузии, где лазурные воды каньона, таинственные пещеры и расслабляющие термальные источники ждут вас. Вас ожидает прогулка по каньону Мартвили с живописными видами и незабываемыми эмоциями. Затем вы отправитесь в Пещеру Прометея на увлекательное путешествие длиной в один час с профессиональным гидом, который расскажет все тайны подземного мира. Завершите день в горячих источниках — идеальном месте для релаксации. Главное правило: берите с собой отличное настроение, а по пути улучшайте его домашним вином! Важная информация:

• Не забудьте купальник • Входные билеты и лодки оплачиваются отдельно:

Пещера Прометея — 25 лари — Каньон Мартвили — 40 лари — Горячие источники — бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Мартвили
  • Пещера Прометея
  • Горячие источники
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Пещера Прометея - 25 лари
  • Каньон Мартвили - 40 лари
  • Лодки
Место начала и завершения?
Канатная дорога Argo и дом Юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не забудьте купальник
  • Входные билеты и лодки оплачиваются отдельно:
  • Пещера Прометея - 25 лари
  • Каньон Мартвили - 40 лари
  • Горячие источники - бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
3
2
1
1
Д
Диана
29 окт 2025
Экскурсия прошла успешно! Все отлично, спасибо
Е
Елена
29 сен 2025
Каньон -прекрасен! прогулка на лодочке - 3 минуты…. очень мало, но красиво! Горячие источники впечатлили!
Ю
Юлия
29 сен 2025
Если вы ждёте, что по дороге вам будут рассказывать об истории страны и города, то вам не сюда))) Мы просто ехали до назначенных мест, выходили и шли на экскурсии.

Да, Давид
читать дальше

очень душевный и если спросить, что-то расскажет) и всё))) Если не спрашивать, просто едем)

В пещерах никакой истории подземного царства. Просто красивая пещера и всё.

Каньон красивый. Небольшой, но очень симпатичный.

Горячий источник- горячий водопад и река рядом.

На обратной дороге заехали на пляж в Ureki. Чёрный песок и закат. Это было красиво.

И
Ирина
17 сен 2025
Очень положительная экскурсия,очень положительный гид!
Е
Екатерина
8 сен 2025
Хороший тур.
Каньоны просто сказочные, мало времени только было на них как-то (на лодочке обязательно покататься надо).
Пещеры тоже завораживают. Прохладно там.
Горячие источники: в водопад только в тапочках, иначе ожог получите.
Можно было еще заехать на Уреки, но все решили остаться дольше на горячих источниках.
Сладкое угощение, чай, вино и чача были в изобилии. Фрукты были бесподобные.
А
Александр
8 авг 2025
К организаторам - никаких вопросов. Всё отлично. Никто никого нее подгонял, не торопил, давал возможность насладиться всеми красотами на каждом из участков. Зазе - большой респект!
К самой экскурсии в пещеру
читать дальше

- есть серьезные претензии.
Слишком большая группа, и всё происходит почти бегом.
За 45 минут с тремя (или четырьмя) остановками экскурсовод на трех языках выпаливает всю информацию и двигается дальше. Если хочешь остановиться пофотографироваться или просто посмотреть, то следующие экскурсанты тебя почти толкают в спину, потому что тропинка фактически на одного человека и ты всех задерживаешь. Был в пещере 5 лет назад, есть с чем сравнить.

Ю
Юлия
23 июл 2025
Спасибо организаторам экскурсии, было весело, а главное душевно! Все прошло Супер! А сколько добрых и хороших слов! Красота природы не описуема) Очень рада, что мы съездили именно от этой фирмы. Гид просто Мега человек, который любит свою страну и людей, а главное- своё дело! Беру на заметку и всем советую.
Н
Наталия
22 июл 2025
Недавно довелось окунуться в удивительный мир Грузии — страну, где каждый камень дышит историей, каждая улочка хранит свою легенду, а каждый житель излучает искреннее радушие и теплоту. Именно таким было
читать дальше

наше путешествие вместе с замечательным экскурсоводом Зазой, человеком редкой души и настоящего грузинского гостеприимства.
Заза сразу расположил к себе своей открытостью, неподдельным интересом к каждому участнику экскурсии и готовностью поделиться каждой крупицей своего богатого опыта и любви к Родине.
Экскурсия прошла в непринужденной атмосфере дружеского общения, будто мы были давно знакомыми людьми, собравшимися за одним столом. Благодаря такому формату знакомства с Грузией стало ясно, насколько важна дружба между народами, взаимопонимание и уважение друг к другу.
Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к настоящей Грузии, ощутить её душу и испытать на себе настоящее грузинское гостеприимство! ❤️

А
Алексей
21 июл 2025
Отвратительный тур, хуже тура в жизни не было, грузины пустословы, пытаются красиво сказать а по факту, пытаются развести, 50 процентов программы экскурсии не было, гида не было, до дома развозить не хотели, это был просто трансфер до кафе в горах, приехали пожрали за 300км и поехали домой
И
Иван
31 мая 2025
Гид Заза провёл для нас экскурсию и это было потрясающе! Его профессионализм и увлечённость сделали наше путешествие незабываемым.

Виды с обзорных площадок в каньоне завораживали.

Организация экскурсии была на высшем уровне. Мы
читать дальше

чувствовали себя комфортно и безопасно на протяжении всего путешествия. Спасибо Зазе за его работу и за то, что сделал наш день по-настоящему волшебным! Обязательно вернёмся сюда снова, чтобы увидеть его снова!

И
Илья
30 мая 2025
Хороший грамотный водитель, очень коммуникабильный и весёлый. Видели красивые места. Особенно понравилось катание на лодке
М
Маргарита
30 мая 2025
Отличная экскурсия! Удобный микроавтобус, утром за всеми заехали, после экскурсии доставили обратно в отель! Потрясающе красивые и интересные места, вкусная еда и замечательный гид Zaza! Это фантастика! Zaza сделал наш день! Незабываемое путешествие! Спасибо! Рекомендую однозначно!
F
Farangiz
29 мая 2025
спасибо огромное,было очень классано, очень интересный тур, позитивный гид

Входит в следующие категории Батуми

