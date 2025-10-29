Захватывающее путешествие по Грузии ждет вас! Прогулка по каньону Мартвили подарит живописные виды и яркие эмоции. Пещера Прометея раскроет тайны подземного мира с профессиональным гидом. Завершите день в горячих источниках, наслаждаясь расслабляющей атмосферой. Отличное настроение и домашнее вино сделают этот день незабываемым. Погрузитесь в природу и откройте для себя уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды каньона
- 🕳️ Тайны Пещеры Прометея
- 💧 Расслабление в горячих источниках
- 🚶♂️ Прогулка с гидом
- 🍷 Домашнее вино для настроения
Что можно увидеть
- Каньон Мартвили
- Пещера Прометея
- Горячие источники
Описание экскурсии
Откройте Грузию: каньон, пещера и горячие источники Незабываемое путешествие в сердце природы! Погрузитесь в сказочный мир Грузии, где лазурные воды каньона, таинственные пещеры и расслабляющие термальные источники ждут вас. Вас ожидает прогулка по каньону Мартвили с живописными видами и незабываемыми эмоциями. Затем вы отправитесь в Пещеру Прометея на увлекательное путешествие длиной в один час с профессиональным гидом, который расскажет все тайны подземного мира. Завершите день в горячих источниках — идеальном месте для релаксации. Главное правило: берите с собой отличное настроение, а по пути улучшайте его домашним вином! Важная информация:
• Не забудьте купальник • Входные билеты и лодки оплачиваются отдельно:
Пещера Прометея — 25 лари — Каньон Мартвили — 40 лари — Горячие источники — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Пещера Прометея - 25 лари
- Каньон Мартвили - 40 лари
- Лодки
Место начала и завершения?
Канатная дорога Argo и дом Юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не забудьте купальник
- Входные билеты и лодки оплачиваются отдельно:
- Пещера Прометея - 25 лари
- Каньон Мартвили - 40 лари
- Горячие источники - бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 13 отзывах
Д
Диана
29 окт 2025
Экскурсия прошла успешно! Все отлично, спасибо
Е
Елена
29 сен 2025
Каньон -прекрасен! прогулка на лодочке - 3 минуты…. очень мало, но красиво! Горячие источники впечатлили!
Ю
Юлия
29 сен 2025
Если вы ждёте, что по дороге вам будут рассказывать об истории страны и города, то вам не сюда))) Мы просто ехали до назначенных мест, выходили и шли на экскурсии.
Да, Давид
Да, Давид
И
Ирина
17 сен 2025
Очень положительная экскурсия,очень положительный гид!
Е
Екатерина
8 сен 2025
Хороший тур.
Каньоны просто сказочные, мало времени только было на них как-то (на лодочке обязательно покататься надо).
Пещеры тоже завораживают. Прохладно там.
Горячие источники: в водопад только в тапочках, иначе ожог получите.
Можно было еще заехать на Уреки, но все решили остаться дольше на горячих источниках.
Сладкое угощение, чай, вино и чача были в изобилии. Фрукты были бесподобные.
А
Александр
8 авг 2025
К организаторам - никаких вопросов. Всё отлично. Никто никого нее подгонял, не торопил, давал возможность насладиться всеми красотами на каждом из участков. Зазе - большой респект!
Ю
Юлия
23 июл 2025
Спасибо организаторам экскурсии, было весело, а главное душевно! Все прошло Супер! А сколько добрых и хороших слов! Красота природы не описуема) Очень рада, что мы съездили именно от этой фирмы. Гид просто Мега человек, который любит свою страну и людей, а главное- своё дело! Беру на заметку и всем советую.
Н
Наталия
22 июл 2025
Недавно довелось окунуться в удивительный мир Грузии — страну, где каждый камень дышит историей, каждая улочка хранит свою легенду, а каждый житель излучает искреннее радушие и теплоту. Именно таким было
А
Алексей
21 июл 2025
Отвратительный тур, хуже тура в жизни не было, грузины пустословы, пытаются красиво сказать а по факту, пытаются развести, 50 процентов программы экскурсии не было, гида не было, до дома развозить не хотели, это был просто трансфер до кафе в горах, приехали пожрали за 300км и поехали домой
И
Иван
31 мая 2025
Гид Заза провёл для нас экскурсию и это было потрясающе! Его профессионализм и увлечённость сделали наше путешествие незабываемым.
Виды с обзорных площадок в каньоне завораживали.
Организация экскурсии была на высшем уровне. Мы
И
Илья
30 мая 2025
Хороший грамотный водитель, очень коммуникабильный и весёлый. Видели красивые места. Особенно понравилось катание на лодке
М
Маргарита
30 мая 2025
Отличная экскурсия! Удобный микроавтобус, утром за всеми заехали, после экскурсии доставили обратно в отель! Потрясающе красивые и интересные места, вкусная еда и замечательный гид Zaza! Это фантастика! Zaza сделал наш день! Незабываемое путешествие! Спасибо! Рекомендую однозначно!
F
Farangiz
29 мая 2025
спасибо огромное,было очень классано, очень интересный тур, позитивный гид
