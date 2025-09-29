Мои заказы

3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми

Индивидуальный тур в Батуми: 3 дня в Местию и Ушгули с опытными водителями
3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
3-дневный частный тур в Местию и Ушгули из Батуми
Ближайшие даты:
24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен30
сен
Время начала: 07:00

Описание тура

Во время этого тура вы увидите сказочную красоту Сванетии, Кавказские горы и старинные средневековые башни. Мы подарим вам незабываемые дни с нашими опытными водителями.

Каждый день в 07:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кутаиси
  • Собор Баграта
  • Пещера Прометея
  • Каньон Мартвили
  • Река Ингури
  • Местия
  • Сванетский историко-этнографический музей
  • Горнолыжный курорт Хацвали
  • Ушгулинский этнографический музей
  • Ушгули
  • Историко-архитектурный музей дворцов Дадиани
  • Зугдиди
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль и русско-англоговорящий водитель-гид
  • Оставшуюся сумму можно оплатить кредитной картой.
Что не входит в цену
  • Отель и еда
Место начала и завершения?
Улица Гогебашвили Матуми 5
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00.
Экскурсия длится около 2 дней 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

Похожие туры из Батуми

Экскурсии по Батуми и окрестностям и пляжный отдых в Уреки только для вашей компании
На машине
8 дней
1 отзыв
Экскурсии по Батуми и окрестностям и пляжный отдых в Уреки только для вашей компании
Понежиться на чёрном магнитном песке, увидеть горы Аджарии и осмотреть византийскую крепость Петра
Начало: Аэропорт Батуми или ж/д вокзал, встретим в любое в...
29 сен в 10:00
€590 за человека
Тур в Батуми: экскурсии и отдых на магнитных песках в Уреки 2025
8 дней
1 отзыв
Тур в Батуми: экскурсии и отдых на магнитных песках в Уреки 2025
Увидеть Батуми, побывать на экскурсиях, а также отдохнуть на лучшем магнитном пляже побережья
27 сен в 10:00
от 62 184 ₽ за человека
Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг
На машине
7 дней
Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг
Исследовать пещеру Прометея, погулять по улочкам Батуми, увидеть древние монастыри
Начало: Аэропорт или вокзал Батуми, до 18:00
13 окт в 08:00
1 июн в 08:00
100 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Батуми
Все туры из Батуми