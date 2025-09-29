Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Ushba Travel Ваш гид в Батуми Написать вопрос Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня 14 часов Размер группы 1-15 человек На чём проводится На автобусе Когда Каждый день в 07:00. $799 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00

Описание тура Во время этого тура вы увидите сказочную красоту Сванетии, Кавказские горы и старинные средневековые башни. Мы подарим вам незабываемые дни с нашими опытными водителями.

Каждый день в 07:00. Выбрать дату