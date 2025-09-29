Описание тураВо время этого тура вы увидите сказочную красоту Сванетии, Кавказские горы и старинные средневековые башни. Мы подарим вам незабываемые дни с нашими опытными водителями.
Каждый день в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кутаиси
- Собор Баграта
- Пещера Прометея
- Каньон Мартвили
- Река Ингури
- Местия
- Сванетский историко-этнографический музей
- Горнолыжный курорт Хацвали
- Ушгулинский этнографический музей
- Ушгули
- Историко-архитектурный музей дворцов Дадиани
- Зугдиди
Что включено
- Комфортабельный автомобиль и русско-англоговорящий водитель-гид
Что не входит в цену
- Отель и еда
Место начала и завершения?
Улица Гогебашвили Матуми 5
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00.
Экскурсия длится около 2 дней 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
