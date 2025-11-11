Рекомендуем взять с собой тёплые вещи на случай изменения погоды и перекус в дорогу. Треккинговые палки по желанию.

Проживание. В уютном гостевом доме, в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.

Питание. Включены завтрак и ужин с национальными блюдами. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Внедорожник Ford Escape.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. Основная часть передвижения на автомобилях, но к крепости Хихани ведёт горная тропа (идти пешком). Маршрут не представляет сложности, скорее является прогулкой на 3 часа туда-обратно с несущественным набором высоты. Так как тур индивидуальный, локацию можно заменить.

Виза. Гражданам РФ не требуется. Необходим загранпаспорт.

Тур проводится только для вашей компании. Даты любые, по согласованию.