Выходные в горах Аджарии с выездом из Батуми: тур на внедорожнике только для вашей компании
Насладиться отдыхом на природе у водопадов и озёр и отведать домашних грузинских блюд
Отправимся в высокогорное село в Аджарии, где царит природа, пасутся коровы и очаровывают старенькие домики.
Посетим по пути значимые места: слияние рек, водопад Махунцети, мост царицы Тамары и монастырь Схалта. Также читать дальше
доедем до водопадов Бако и озёр Шуамта и прогуляемся к крепости Хихани. Вечером вас ждёт сытный грузинский ужин на свежем воздухе, а утром — домашний завтрак. Представьте, как это вкусно на высоте более 1200 метров, в окружении горных панорам. Всего за 2 дня вы сможете перезагрузиться и вернуться в Батуми полными сил. Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном внедорожнике.
Рекомендуем взять с собой тёплые вещи на случай изменения погоды и перекус в дорогу. Треккинговые палки по желанию.
Проживание. В уютном гостевом доме, в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Питание. Включены завтрак и ужин с национальными блюдами. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Внедорожник Ford Escape.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. Основная часть передвижения на автомобилях, но к крепости Хихани ведёт горная тропа (идти пешком). Маршрут не представляет сложности, скорее является прогулкой на 3 часа туда-обратно с несущественным набором высоты. Так как тур индивидуальный, локацию можно заменить.
Виза. Гражданам РФ не требуется. Необходим загранпаспорт.
Тур проводится только для вашей компании. Даты любые, по согласованию.
Программа тура по дням
1 день
Богатства Аджарии и ужин с домашними грузинскими блюдами в горах
Утром выезжаем из Батуми в сторону села Хихадзири, в горы Аджарии. По пути остановимся на смотровой площадке у слияния рек Аджарисцкали и Чорохи. Увидим водопад Махунцети, мост царицы Тамары и монастырь Схалта. Также запланирован обед в кафе в посёлке Кеда (за доплату).
Во второй половине дня съездим к водопадам Бако, после чего разместимся в уютном гостевом доме на высоте более 1200 метров. Здесь вы прочувствуете настоящее грузинское гостеприимство и отведаете домашних блюд на ужин.
2 день
Прогулка к крепости Хихани, озёра Шуамта и возвращение в Батуми
В 8:00 для нас подадут сытный завтрак из локальных продуктов. Далее с 9:00 до 12:00 отправимся к крепости Хихани. Идём пешком по горной тропе с остановками на отдых и созерцание. Маршрут не представляет сложности и доступен даже для детей. Это скорее прогулка, а не треккинг. При желании устроим пикник на природе.
Во второй половине дня доедем на внедорожнике до озёр Шуамта (14:00-16:00).
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 14 туристов
Путешествовать любил всегда. Горным туризмом увлёкся в 2015 году. Взошёл на Эльбрус. Горную Грузию исследую с 2023 года и хочу показать эти красоты людям, так же влюблённым в горы!