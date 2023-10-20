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10%
Авторский тур
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Затем прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела»»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
739$666 за человека
Авторский тур
2 дня
Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
Забраться на Сванскую башню, прокатиться по канатке Хацвали и промчаться по самой живописной дороге
Начало: Батуми, 8:00
«Вас ждут впечатляющие своим масштабом вершины, шумящие реки, мощные водопады и альпийские луга»
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
16 999₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
Погулять у озера Узунгёль и увидеть одно из самых древних и труднодоступных культовых сооружений мир
Начало: Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 9:30
$145 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Затем прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела»»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
673$606 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Аджарию на море и в горы
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
«Прогуляемся по селу Мирвети, чтобы погрузиться в аутентичный быт местных жителей, дойдём через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладимся природой в нацпарке «Мачахела»»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
457$412 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Батуми для всей семьи
Посетить 5 парков и дельфинарий столицы Аджарии, попробовать хачапури и отдохнуть на море
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
«В нашем путешествие будет интересно и взрослым, и детям — увидим экзотические растения, животных и птиц, посетим парк аттракционов, отдохнём у озера с фонтаном, прогуляемся по набережной и восхитимся шоу дельфинов»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
457$412 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
Начало: Аэропорт Батуми
«Она притягивает путешественников своим теплым морем, горными пейзажами, субтропическим климатом, отменной кухней и грузинским гостеприимством»
Расписание: Вт., ср., чт., пт., сб.
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 388$349 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаргиз20 октября 2023Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
- VVasilisa19 сентября 2022Горная СванетияПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Природа и пейзажи»
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