1 день 16 часов
Горная Сванетия
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 9:00
19 дек в 09:00
20 дек в 09:00
$450 за всё до 8 чел.
скидка
15%
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
«Отдохнув на пляже, поднимемся повыше в горы к шумным водопадам и завораживающим ущельям»
19 дек в 08:00
20 дек в 08:00
673$573 за человека
скидка
15%
5 дней
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
«В программе запланирован свободный день, чтобы вы выбрали развлечение на свой вкус — спокойный отдых на море, шопинг в соседней стране, фототур, катание на яхте или дополнительную экскурсию в горы и по городу»
19 дек в 08:00
20 дек в 08:00
457$389 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна27 сентября 202425 и 26 сентября 2024 года были с супругом на индивидуальной экскурсии по горной Сванетии. Совершенно незабываемые и грандиозные впечатления,
- VVasilisa19 сентября 2022ПОтрясающая экскурсия по невероятно красивым местам! Количество увиденной красоты превзошло все ожидания от экскурсии, без преувеличения. Нашим проводником в путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Горы»
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