Забраться на Сванскую башню, прокатиться по канатке Хацвали и промчаться по самой живописной дороге
За два дня вы увидите главные достопримечательности этого райского уголка: от Джварского водохранилища с бирюзовой водой до самой знаменитой вершины Кавказа, красавицы Ушбы. Мы будем делать остановки для фото, пить лечебный чистейший нарзан и пробовать традиционные блюда. А весь наш путь пройдёт по самым живописным дорогам края.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 999 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Не включено в стоимость тура. Размещение в гостинице/гостевом доме в поселке Местия за дополнительную плату — мы поможем выбрать подходящие варианты.
Питание. Оплачивается дополнительно. Будем посещать кафе и рестораны с местной кухней, попробуем традиционные блюда Сванетии лепешки кубдари и фирменный сыр.
Программа тура по дням
От побережья в горы: дворец Дадиани, Сванские башни и Ингурская ГЭС
Древний грузинский род. Встретимся в Батуми там, где вам удобнее (например, у вашей гостиницы) и вместе поедем в горы. По дороги вы увидите живописные чайные плантации и милые курортные городки. Сделаем остановку в Зугдиди и погуляем по дворцовому парку князей Дадиани, знатного аристократического рода Грузии. Вы услышите истории этих мест и при желании осмотрите внутренние покои дворца в персидском стиле.
Горные пейзажи. Затем доберемся до горной части Грузии. Вас ждут впечатляющие своим масштабом вершины, шумящие реки, мощные водопады и альпийские луга. Посмотрим на Ингурскую ГЭС и полюбуемся видами Джварского водохранилища с водой нежно-бирюзового цвета.
Сванские башни. Остановимся в поселке горном Местия, который известен древними оборонительными башнями 11-12 веков. Вы сможете забраться наверх и исследовать изнутри эти необычные сооружения.
Кухня Сванетии. Вечером отведаем настоящую грузинскую кухню. Сванетия знаменита своим сыром и мясными лепёшками — кубдари. И, конечно же, сванской водкой. Будем наслаждаться грузинскими вкусностями, любоваться звездным небом и светящимися башнями.
Горные качели, ледник Чалаади и канатная дорога Хацвали
Тропа к леднику Чалаади. Утро начинается с прекрасных видов! Только представьте: вы просыпаетесь и видите соблазнительные макушки белоснежных гор прямо из своего окна. Позавтракаем и поедем еще выше в горы. Поднимемся к леднику Чалаади. Дорога будет проходить вдоль горной реки — приятный маршрут, который станет отличным началом дня.
Горные качели и канатная дорога. На смотровой площадке есть горные качели — одна из популярных фотолокаций в Сванетии. После этого по канатке поднимемся еще выше: отсюда открывается великолепный вид на горы, который хочется сохранить в памяти!
Скалы, водопады и подвесные мосты. После такого насыщенного приключения вернемся в Батуми. По пути нам встретятся живописные подвесные мосты, скалы и водопады — в особенно красивых местах остановимся для фото.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля в отель и по маршруту
- Сопровождение профессиональным гидом
- Экскурсия по программе
- При наборе группы 5 человек скидка - 7 000 руб. за человека
Что не входит в цену
- Проживание: средняя цена одной ночи на человека - 15 евро
- Питание: средний чек в кафе на человека - 10 евро
- Входные билеты во дворец Дадиани: 1,5 евро - взрослые, 0,3 евро - дети
- Возможно организовать тур в любые удобные для вас даты