Древний грузинский род. Встретимся в Батуми там, где вам удобнее (например, у вашей гостиницы) и вместе поедем в горы. По дороги вы увидите живописные чайные плантации и милые курортные городки. Сделаем остановку в Зугдиди и погуляем по дворцовому парку князей Дадиани, знатного аристократического рода Грузии. Вы услышите истории этих мест и при желании осмотрите внутренние покои дворца в персидском стиле.

Горные пейзажи. Затем доберемся до горной части Грузии. Вас ждут впечатляющие своим масштабом вершины, шумящие реки, мощные водопады и альпийские луга. Посмотрим на Ингурскую ГЭС и полюбуемся видами Джварского водохранилища с водой нежно-бирюзового цвета.

Сванские башни. Остановимся в поселке горном Местия, который известен древними оборонительными башнями 11-12 веков. Вы сможете забраться наверх и исследовать изнутри эти необычные сооружения.

Кухня Сванетии. Вечером отведаем настоящую грузинскую кухню. Сванетия знаменита своим сыром и мясными лепёшками — кубдари. И, конечно же, сванской водкой. Будем наслаждаться грузинскими вкусностями, любоваться звездным небом и светящимися башнями.