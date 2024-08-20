Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
Авторский тур в Батуми

Забраться на Сванскую башню, прокатиться по канатке Хацвали и промчаться по самой живописной дороге

Сванетия — это горная, ни на что непохожая часть Грузии.

За два дня вы увидите главные достопримечательности этого райского уголка: от Джварского водохранилища с бирюзовой водой до самой знаменитой вершины Кавказа, красавицы Ушбы. Мы будем делать остановки для фото, пить лечебный чистейший нарзан и пробовать традиционные блюда. А весь наш путь пройдёт по самым живописным дорогам края.
Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
Ближайшие даты:
20
авг
23
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Не включено в стоимость тура. Размещение в гостинице/гостевом доме в поселке Местия за дополнительную плату — мы поможем выбрать подходящие варианты.

Питание. Оплачивается дополнительно. Будем посещать кафе и рестораны с местной кухней, попробуем традиционные блюда Сванетии лепешки кубдари и фирменный сыр.

Программа тура по дням

1 день

От побережья в горы: дворец Дадиани, Сванские башни и Ингурская ГЭС

Древний грузинский род. Встретимся в Батуми там, где вам удобнее (например, у вашей гостиницы) и вместе поедем в горы. По дороги вы увидите живописные чайные плантации и милые курортные городки. Сделаем остановку в Зугдиди и погуляем по дворцовому парку князей Дадиани, знатного аристократического рода Грузии. Вы услышите истории этих мест и при желании осмотрите внутренние покои дворца в персидском стиле.

Горные пейзажи. Затем доберемся до горной части Грузии. Вас ждут впечатляющие своим масштабом вершины, шумящие реки, мощные водопады и альпийские луга. Посмотрим на Ингурскую ГЭС и полюбуемся видами Джварского водохранилища с водой нежно-бирюзового цвета.

Сванские башни. Остановимся в поселке горном Местия, который известен древними оборонительными башнями 11-12 веков. Вы сможете забраться наверх и исследовать изнутри эти необычные сооружения.

Кухня Сванетии. Вечером отведаем настоящую грузинскую кухню. Сванетия знаменита своим сыром и мясными лепёшками — кубдари. И, конечно же, сванской водкой. Будем наслаждаться грузинскими вкусностями, любоваться звездным небом и светящимися башнями.

От побережья в горы: дворец Дадиани, Сванские башни и Ингурская ГЭСОт побережья в горы: дворец Дадиани, Сванские башни и Ингурская ГЭСОт побережья в горы: дворец Дадиани, Сванские башни и Ингурская ГЭСОт побережья в горы: дворец Дадиани, Сванские башни и Ингурская ГЭС
2 день

Горные качели, ледник Чалаади и канатная дорога Хацвали

Тропа к леднику Чалаади. Утро начинается с прекрасных видов! Только представьте: вы просыпаетесь и видите соблазнительные макушки белоснежных гор прямо из своего окна. Позавтракаем и поедем еще выше в горы. Поднимемся к леднику Чалаади. Дорога будет проходить вдоль горной реки — приятный маршрут, который станет отличным началом дня.

Горные качели и канатная дорога. На смотровой площадке есть горные качели — одна из популярных фотолокаций в Сванетии. После этого по канатке поднимемся еще выше: отсюда открывается великолепный вид на горы, который хочется сохранить в памяти!

Скалы, водопады и подвесные мосты. После такого насыщенного приключения вернемся в Батуми. По пути нам встретятся живописные подвесные мосты, скалы и водопады — в особенно красивых местах остановимся для фото.

Горные качели, ледник Чалаади и канатная дорога ХацвалиГорные качели, ледник Чалаади и канатная дорога ХацвалиГорные качели, ледник Чалаади и канатная дорога ХацвалиГорные качели, ледник Чалаади и канатная дорога Хацвали

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля в отель и по маршруту
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Экскурсия по программе
  • При наборе группы 5 человек скидка - 7 000 руб. за человека
Что не входит в цену
  • Проживание: средняя цена одной ночи на человека - 15 евро
  • Питание: средний чек в кафе на человека - 10 евро
  • Входные билеты во дворец Дадиани: 1,5 евро - взрослые, 0,3 евро - дети
  • Возможно организовать тур в любые удобные для вас даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, 8:00
Завершение: Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажи

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