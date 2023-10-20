скидка
15%
8 дней
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
29 дек в 08:00
31 дек в 08:00
739$629 за человека
скидка
15%
8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
29 дек в 08:00
31 дек в 08:00
673$573 за человека
скидка
15%
5 дней
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, в течение дня
29 дек в 08:00
31 дек в 08:00
457$389 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаргиз20 октября 2023Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Батуми в декабре 2024
Сейчас в Батуми в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 389 до 629 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Батуми на 2025 год на выходные, 1 ⭐ отзыв, цены от $389. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль