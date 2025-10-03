Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше путешествие в город Местия.



Здесь вы подниметесь на канатке Хацвальди, посетите этнографический музей и узнаете больше о Сванских башнях и альпинизме.



Погрузитесь в атмосферу древних реликвий и живописной природы — это путешествие оставит незабываемые впечатления! Откройте для себя уникальные пейзажи и культурные сокровища Западной Грузии! В программе поездки — визит в Зугдиди и музей во дворце Дадиани, посещение величественных водопадов и альпийских лугов, а также

Описание тура Природа Грузии поражает своим разнообразием, и западная часть страны в этом плане особенно уникальна. Наша поездка начнется с посещения живописного города Зугдиди, где мы посетим музей во дворце князей Дадиани. Далее нас ждет одна из крупнейших радиостанций Европы, осмотр водопадов, прогулки по великолепным лесам и альпийским лугам. Следующим пунктом станет город Местия — центр туризма в любое время года. Здесь вы подниметесь на канатке Хацвальди до высоты 2348 метров и посетите этнографический музей, в котором собраны сокровища древней Колхиды и Сванетии. Нас ждет выставка древнейших реликвий грузинского христианства. Мы прогуляемся по улицам Местии, заглянем в Сванские башни и музей альпинизма. Это путешествие оставит у вас массу впечатлений и культурных открытий. Уверены, вы останетесь довольны!

