Регион Самегрело и Верхняя Сванетия

Откройте для себя уникальные пейзажи и культурные сокровища Западной Грузии! В программе поездки — визит в Зугдиди и музей во дворце Дадиани, посещение величественных водопадов и альпийских лугов, а также
читать дальше

путешествие в город Местия.

Здесь вы подниметесь на канатке Хацвальди, посетите этнографический музей и узнаете больше о Сванских башнях и альпинизме.

Погрузитесь в атмосферу древних реликвий и живописной природы — это путешествие оставит незабываемые впечатления!

Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание тура

Природа Грузии поражает своим разнообразием, и западная часть страны в этом плане особенно уникальна. Наша поездка начнется с посещения живописного города Зугдиди, где мы посетим музей во дворце князей Дадиани. Далее нас ждет одна из крупнейших радиостанций Европы, осмотр водопадов, прогулки по великолепным лесам и альпийским лугам. Следующим пунктом станет город Местия — центр туризма в любое время года. Здесь вы подниметесь на канатке Хацвальди до высоты 2348 метров и посетите этнографический музей, в котором собраны сокровища древней Колхиды и Сванетии. Нас ждет выставка древнейших реликвий грузинского христианства. Мы прогуляемся по улицам Местии, заглянем в Сванские башни и музей альпинизма. Это путешествие оставит у вас массу впечатлений и культурных открытий. Уверены, вы останетесь довольны!

В любой день недели - учитываем погодные условия в горах.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Город Зугдиди - дворцовый комплекс Дадиани
  • ‭ Энгури Гэс
  • ‭ Водопады
  • ‭ Этнографический музей Сванетии
  • ‭ Канатка Хацвальди
  • ‭ Сванские башни. Музей Альпинизма
  • ‭ Пятитысячники Сванетии
Что включено
  • Трансфер на минивэне
  • Услуги гида
  • Дополнительные приятные опции (вода и фрукты)
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Стоимость гостиничного номера
Место начала и завершения?
Город Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели - учитываем погодные условия в горах.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

