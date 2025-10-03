Откройте для себя уникальные пейзажи и культурные сокровища Западной Грузии! В программе поездки — визит в Зугдиди и музей во дворце Дадиани, посещение величественных водопадов и альпийских лугов, а также
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание тураПрирода Грузии поражает своим разнообразием, и западная часть страны в этом плане особенно уникальна. Наша поездка начнется с посещения живописного города Зугдиди, где мы посетим музей во дворце князей Дадиани. Далее нас ждет одна из крупнейших радиостанций Европы, осмотр водопадов, прогулки по великолепным лесам и альпийским лугам. Следующим пунктом станет город Местия — центр туризма в любое время года. Здесь вы подниметесь на канатке Хацвальди до высоты 2348 метров и посетите этнографический музей, в котором собраны сокровища древней Колхиды и Сванетии. Нас ждет выставка древнейших реликвий грузинского христианства. Мы прогуляемся по улицам Местии, заглянем в Сванские башни и музей альпинизма. Это путешествие оставит у вас массу впечатлений и культурных открытий. Уверены, вы останетесь довольны!
В любой день недели - учитываем погодные условия в горах.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Зугдиди - дворцовый комплекс Дадиани
- Энгури Гэс
- Водопады
- Этнографический музей Сванетии
- Канатка Хацвальди
- Сванские башни. Музей Альпинизма
- Пятитысячники Сванетии
Что включено
- Трансфер на минивэне
- Услуги гида
- Дополнительные приятные опции (вода и фрукты)
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Стоимость гостиничного номера
Место начала и завершения?
Город Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели - учитываем погодные условия в горах.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Батуми
Похожие туры из Батуми
Лучший выборГорные селения Сванетии. Индивидуальный тур
Побывать в аутентичных сёлах, где сохранились свои культура и традиции, и погулять по леднику
Начало: Батуми, место по договорённости, 8:00
3 окт в 08:00
5 окт в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
-
10%
Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня (любое время)
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$702
$780 за человека
Мототур по высокогорным регионам Грузии
Покорить головокружительные перевалы и побывать там, куда не добираются другие путешественники
Начало: Батуми, аэропорт или любая удобная вам локация, 10...
3 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$1500 за человека