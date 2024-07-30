2 дня
Путешествие в загадочную Сванетию
Начало: Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95 за человека
2 дня
Горные пейзажи Сванетии: от тёплого моря к манящим вершинам
Забраться на Сванскую башню, прокатиться по канатке Хацвали и промчаться по самой живописной дороге
Начало: Батуми, 8:00
20 авг в 08:00
28 авг в 08:00
53 999₽ за всё до 5 чел.
2 дня
Индивидуальное путешествие по высокогорной Сванетии
Насладиться живописными пейзажами, посмотреть на древние башни и погулять по атмосферным улочкам
Начало: Батуми, 08:00
3 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «2-дневные туры»
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