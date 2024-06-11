Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Боржоми
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Начало: Заберу вас оттуда, где вы живете
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати
Начало: Место вашего проживания в Боржоми
Расписание: смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Боржоми в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боржоми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Боржоми в июне 2024
Сейчас в Боржоми в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 290.
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Боржоми? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024