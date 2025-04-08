Найдено 3 экскурсии в категории « Вардзия » в Боржоми, цены от $50. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На автобусе 14 часов Мини-группа до 1 чел. Тур в Боржоми, Рабат и Вардзию Начало: Улица Коте Абхази, 22 «Вардзия — о величии города, созданного при царице Тамаре В завершение вы побываете в древнем пещерном городе, расположенном всего в получасе езды от Рабата, у самой границы с Турцией» Расписание: По согласованию с гидом. $50 за человека 13 часов Индивидуальная до 1 чел. Легендарные места Грузии: Боржоми, Вардзиа, Рабати Начало: Место вашего проживания в Боржоми «Вардзиа Вардзиа — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке» Расписание: смотрите свободные даты $290 за экскурсию Пешая 14 часов Индивидуальная до 1 чел. Боржоми, пещерный город Вардзиа и Крепость Рабат в Ахалцихе Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми «Наш тур включает посещение величественной Вардзии – древней крепости, где вы окунетесь в историю и красоту местного пейзажа» Расписание: с понедельника по воскресенье в 7:00 - 9:00 утра $350 за экскурсию Другие экскурсии Боржоми

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