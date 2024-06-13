1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека
Индивидуальная
10 часов
Волшебные субтропики
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Начало: Колоннада парка 6 мая
Расписание: по воскресеньям в 18.00
16 июня в 18:00
23 июня в 18:00
$35 за человека
Мини-группа
10 часов
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 10:30-10:40
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$45 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Аджария»
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