1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 115€104 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Начало: В вашем отеле в Кобулети
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Каньоны западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$260 за человека
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночные огни Батуми
Начало: По договоренности
Расписание: пт., сб., вс. в 18:30 -19:00
13 июня в 18:30
14 июня в 18:30
$100 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
11 часов
Легенды Колхиды
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от $230 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$230 за человека
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $260 за человека
Индивидуальная
11 часов
Великие святыни западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от $230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вдоль самого синего моря
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Волшебные субтропики
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Начало: Колоннада парка 6 мая
Расписание: по воскресеньям в 18.00
16 июня в 18:00
23 июня в 18:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор5 июня 2024Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
- ММария11 октября 2023Всё было отлично. Спасибо большое Нестеру.
- ЕЕлена27 сентября 2023Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный. С первых минут знакомства создалась атмосфера расслабленности и
- ЕЕлена25 августа 2023Нестор не смог быть с нами, поэтому на экскурсию мы отправились с Карло и прекрасно провели время. Карло - очень
- ГГалина19 августа 2023Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
- ААлександр24 июля 2023Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
- ННаталия8 июля 2023Все супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид Федор. Были с ребенком 8 лет, маршрут по силам ребенку. Спасибо!
- ТТатьяна16 июня 2023Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное и прекрасно по-своему. Вместе
- ВВиктор21 августа 2022Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
- ААлина10 августа 2022Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Индивидуальные»
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