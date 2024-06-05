Индивидуальные экскурсии в Кобулети с личным гидом

Найдено 14 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Кобулети, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 115104 за всё до 6 чел.
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Начало: В вашем отеле в Кобулети
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 195 за всё до 7 чел.
Каньоны западной Грузии
Индивидуальная
12 часов
Каньоны западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$260 за человека
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека
Ночные огни Батуми
Индивидуальная
3 часа
Ночные огни Батуми
Начало: По договоренности
Расписание: пт., сб., вс. в 18:30 -19:00
13 июня в 18:30
14 июня в 18:30
$100 за всё до 19 чел.
Легенды Колхиды
Индивидуальная
11 часов
Легенды Колхиды
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от $230 за человека
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Индивидуальная
9 часов
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$230 за человека
Жемчужины западной Грузии
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $260 за человека
Великие святыни западной Грузии
Индивидуальная
11 часов
Великие святыни западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от $230 за всё до 2 чел.
Вдоль самого синего моря
Индивидуальная
10 часов
Вдоль самого синего моря
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $230 за всё до 2 чел.
Волшебные субтропики
Индивидуальная
10 часов
Волшебные субтропики
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $270 за всё до 2 чел.
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Начало: Колоннада парка 6 мая
Расписание: по воскресеньям в 18.00
16 июня в 18:00
23 июня в 18:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    5 июня 2024
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
  • М
    Мария
    11 октября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Всё было отлично. Спасибо большое Нестеру.
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный. С первых минут знакомства создалась атмосфера расслабленности и
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    надёжности. Маршрут был очень комфортным и безопасным. Экскурсия прошла на одном дыхании. Посетили каньон Окаце, полюбовались водопадами, побывали в пещере Прометея. Дикая природа очень поразила своей красотой. Карло рассказывал об истории, традициях, культуре, ответил на все наши вопросы. Прекрасная подача материала всё легко запомнилось. За это огромное спасибо и большой привет Карло! Рекомендуем на все 110%!!!

    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Нестор не смог быть с нами, поэтому на экскурсию мы отправились с Карло и прекрасно провели время. Карло - очень
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    приятный человек, внимательный, везде советовал, как поступить, чтобы было удобнее, не тратить зря время, помогал с билетами, угостил вином. В результате мы максимально комфортно преодолели довольно длинный маршрут к бесподобным природным объектам Грузии!

  • Г
    Галина
    19 августа 2023
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
  • А
    Александр
    24 июля 2023
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
  • Н
    Наталия
    8 июля 2023
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Все супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид Федор. Были с ребенком 8 лет, маршрут по силам ребенку. Спасибо!
    Все супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид ФедорВсе супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид Федор
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2023
    Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
    Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное и прекрасно по-своему. Вместе
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    с тем все локации очень живописны, наполнены пением птиц, буйством зелени, шумом рек и водопадов. Парк Мтирала и каменистая горная река - это моя любовь. Приятно удивил обед на форелевой ферме, все очень вкусно, недорого и дружелюбно. Рекомендую этот маршрут любителям природы, желающим уйти от шума городов и зарядиться жизненной энергией. У нас это получилось. Особое спасибо Федору за оказанное внимание, предусмотрительность и приятное общение.

    Благодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенноеБлагодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенноеБлагодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенноеБлагодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенноеБлагодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенноеБлагодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенноеБлагодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенноеБлагодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенноеБлагодаря Федору мы с дочерью провели замечательный день в Грузии. Каждое место, которое мы посетили, особенное
  • В
    Виктор
    21 августа 2022
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
  • А
    Алина
    10 августа 2022
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Индивидуальные»

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  1. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
  2. Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
  3. Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
  4. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
  5. Каньоны западной Грузии
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Индивидуальные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 35 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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