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Групповая
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Приготовить грузинские блюда и провести незабываемый вечер с душевными песнями и уютными беседами
Начало: На Центральной площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
13 июня в 18:00
от €44 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Ул. Агмашенебели
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€40 за человека
Мини-группа
5 часов
Грузинский мастер-класс с Давидом
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
$55 за человека
Мини-группа
10 часов
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 10:30-10:40
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса13 марта 2024Благодарим организатора Алину и Давида и его семью за прекрасно проведенное время, за общение, гостеприимство. Мы первый раз в Грузии и благодаря Давиду узнали, какие замечательные люди здесь живут и насколько живописная природа и благодатная земля. Процветания!
- ААнастасия22 августа 2023Удивительный день провели вместе с гидом Заза! Всё очень понравилось: и трансфер, и программа, и рассказы Зазы;), остановки в красивых
- ТТатьяна21 августа 2023Хотим выразить огромнейшую благодарность за экскурсию гиду Зазе! Прекрасный душевный человек, грамотный и интересный расскачик, внимательный и аккуратный водитель, деликатный,
- ССергей18 августа 2023Очень понравилось путешествие. Посмотрели необычные и красивые места, особенно понравились пещеры! Отдельное и огромное спасибо нашему гиду Северяну за интересные рассказы и комфортную поездку. Узнали много интересного про историю и культуру Грузии!
- ККаролина30 сентября 2022Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
- ААнна1 сентября 2022Замечательная экскурсия. Такие гостеприимныем хозяева. Гия все подробно и интересно рассказал о виноделии в Грузии, показал свою винодельню. Так было хорошо, что уходить совсем не хотелось. Как будто были в гостях у старых друзей. Спасибо за такую экскурсию! .
- ДДина31 августа 2022Спасибо за впечатления! Мы провели отличный вечер в гостях у Гии: посмотрели своими глазами на гигантские кувшины, самогонные аппараты, древние
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Групповые»
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