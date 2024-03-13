Групповые экскурсии Кобулети

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Кобулети, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Групповая
4 часа
19 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Приготовить грузинские блюда и провести незабываемый вечер с душевными песнями и уютными беседами
Начало: На Центральной площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
13 июня в 18:00
от 44 за человека
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Ул. Агмашенебели
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
40 за человека
Грузинский мастер-класс с Давидом
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Грузинский мастер-класс с Давидом
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
$55 за человека
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Мини-группа
10 часов
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 10:30-10:40
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    13 марта 2024
    Грузинский мастер-класс с Давидом
    Благодарим организатора Алину и Давида и его семью за прекрасно проведенное время, за общение, гостеприимство. Мы первый раз в Грузии и благодаря Давиду узнали, какие замечательные люди здесь живут и насколько живописная природа и благодатная земля. Процветания!
  • А
    Анастасия
    22 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Удивительный день провели вместе с гидом Заза! Всё очень понравилось: и трансфер, и программа, и рассказы Зазы;), остановки в красивых
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    местах для фотографий, обед в очень антуражном месте. Вернулись поздно вечером счастливые и с новыми друзьями;) Однозначно лайк и поездке, и организаторам. Советую!

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Хотим выразить огромнейшую благодарность за экскурсию гиду Зазе! Прекрасный душевный человек, грамотный и интересный расскачик, внимательный и аккуратный водитель, деликатный,
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    любящий детей! Все,что заявлено в экскурсии было сделано по высшему классу, а кроме того вас ждёт сюрприз на этой экскурсии, но я не буду выдавать тайну))) сюрприз просто офигенный! Заезжали на обед, отдельное спасибо за него, в кафе уютно и прохладно, еда вкусная)) а также спасибо большое команде трипстер за отзывчивость и помощь))) надеюсь ещё увидимся))

  • С
    Сергей
    18 августа 2023
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
    Очень понравилось путешествие. Посмотрели необычные и красивые места, особенно понравились пещеры! Отдельное и огромное спасибо нашему гиду Северяну за интересные рассказы и комфортную поездку. Узнали много интересного про историю и культуру Грузии!
  • К
    Каролина
    30 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Очень уютно, профессионально и качественно! Мы остались в восторге и тепло советуем выбирать именно Татьяну:)
  • А
    Анна
    1 сентября 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Замечательная экскурсия. Такие гостеприимныем хозяева. Гия все подробно и интересно рассказал о виноделии в Грузии, показал свою винодельню. Так было хорошо, что уходить совсем не хотелось. Как будто были в гостях у старых друзей. Спасибо за такую экскурсию! .
  • Д
    Дина
    31 августа 2022
    Кулинарный мастер-класс в Аджарии
    Спасибо за впечатления! Мы провели отличный вечер в гостях у Гии: посмотрели своими глазами на гигантские кувшины, самогонные аппараты, древние
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    и современные приспособления для виноделия. Гия - отличный рассказчик. Попробовали малину, клубнику и орехи с его большого хозяйства, вместе лепили хинкали и хачапури, а потом за большим столом угощались тем, что слепили, а также домашним компотом, борани и арбузом, и дегустировали по возрастающей около 10 видов вина, портвейна, ликеров, водки и чачи, что производит Гия. Перезнакомились между собой, закупились вином на память, с песнями вернулись домой - и голова на утро не болела, что удивительно)

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Групповые»

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  1. Кулинарный мастер-класс в Аджарии
  2. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
  3. Грузинский мастер-класс с Давидом
  4. Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 55. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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