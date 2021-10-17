Отзыв на: Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день Е Елена 5 Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна

Отзыв на: Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии В Валерий 5 Отлично провели этот день, никогда не забудем море впечатлений, спасибо гиду Нестору за такую программу экскурсии. Всем рекомендуем!

Отзыв на: Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии! A Alexandr 5 Отличная экскурсия по самым интересным местам Аджарии. Гид Леван просто мэтр экскурсионного дела, знает как с интересом преподнести материал. Надо понимать, что экскурсия рассчитана на весь день. Ну и места, куда вас будут завозить поесть и показать дегустацию с вполне приемлимыми ценами. В целом, экскурсия понравилась, во многом благодаря нашему гиду. Спасибо!

Отзыв на: Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии М Мария 5 Хотим поблагодарить Нестора за проведенную экскурсию. В дороге общение проходило легко, как будто мы давние знакомые. Мы увидели потрясающие пейзажи Грузии: ущелье, водопады и сказочную пещеру Прометея. Всё прошло без спешки и суеты, мы смогли наслаждаться пейзажами столько, сколько нам было нужно. Так же спасибо за угощения домашним вином и очень вкусными хачапури.

Отзыв на: Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии Е Елена 5 28 августа 2021 года мы нашей веселой и дружной компанией провели незабываемый день с экскурсоводом Нестором. Приятно общаться с таким интересным человеком, который с душой относится к своему делу. Его коммуникабельность, доброжелательность и юмор никого не оставили равнодушным. Глубокие знания истории не только своей страны и уважительные высказывания в отношении других государств достойны самой высокой похвалы. Спасибо, уважаемый Нестор, за сегодняшний день, мы очень благодарны. Вы настоящий сын Грузии. Будем рекомендовать Вас всем нашим знакомым и друзьям.

Отзыв на: Кулинарный мастер-класс в Аджарии И Игорь 5 Хотите познакомиться с бытом аджарской деревни? А научиться делать настоящие аджарули и хинкали? Немножко проникнуть в тайны виноделия? Татьяна и семья Гиви помогут вам в этом!

Отзыв на: Путешествие из Кобулети в грузинские тропики V Valentina 5 Экскурсия понравилась всем и оставила незабываемые впечатления. Спасибо Федору.

Отзыв на: Путешествие из Кобулети в грузинские тропики М Михаил 5 +25, пасмурно, небольшой дождь -- парк Мтирала великолепен. Пожалуй, мне никогда не приходилось бывать в месте, где так пахнет природой и зеленью. Великолепные пейзажи, деревья в облаках -- это надо видеть. В целом мне кажется, что эта экскурсия скорее не про рассказы, а про места. Подойдёт тем, кто любит горы и деревья, и готов несколько часов погулять в таких местах. Федор нам понравился. Он уже несколько лет живёт в этих местах и умеет интересно о них рассказывать.

Отзыв на: Путешествие из Кобулети в грузинские тропики Р Роман 5 Для семейных пар с детьми самое то