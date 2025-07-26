Групповая
до 19 чел.
Лучший выборПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник и субботу в 09:45
11 авг в 09:45
15 авг в 09:45
€41 за человека
Групповая
до 20 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети
Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Начало: У Вашего места проживания
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Завтра в 14:00
13 авг в 14:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Настоящее погружение в душу Грузии - через пейзажи, вкусы и истории
Начало: У вашего места проживания
19 авг в 12:30
23 авг в 12:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Начало: В вашем отеле в Кобулети
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €190 за всё до 2 чел.
Квест
до 6 чел.
Врата Олимпа: квест по вилле Эфенди
Увлекательное путешествие по мирам древнегреческих мифов в Кобулети. Раскройте тайны виллы Эфенди и почувствуйте себя частью легенды
Начало: У ворот виллы
Сегодня в 19:00
11 авг в 17:00
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории: каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия ждут вас! Узнайте больше о местной культуре и кухне
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €275 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми - из Кобулети
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: Около ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €180 за всё до 3 чел.
Групповая
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 8:30-8:40
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$45 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
В Имерети - из Кобулети
Путешествие в Имерети обещает захватывающие виды и интересные истории. Откройте для себя пещеры и каньоны, которые оставят незабываемые впечатления
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €210 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Грузинский мастер-класс с Давидом
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$55 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Кобулети - к древним святыням Кутаиси
Посетить храм Баграта, Гелати и Моцамету и познакомиться с одним из древнейших городов Грузии
Начало: В удобном вам месте в Кобулети
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на кабриолете по Мачахельскому ущелью - из Кобулети
Прокатиться с ветерком и погрузиться в культуру и красоту природы Грузии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепие грузинской природы: каньон Мартвили и пещера Прометея
Увлекательное путешествие в сердце Грузии: каньон Мартвили и пещера Прометея ждут вас! Насладитесь красотой природы и культурой страны
Начало: В Кобулети
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €275 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
Расписание: четверг в 07:30
11 авг в 08:30
18 авг в 08:30
$110 за человека
Индивидуальная
до 19 чел.
Ночные огни Батуми
Начало: По договоренности
Расписание: пт., сб., вс. в 18:30 -19:00
Завтра в 17:00
16 авг в 17:00
$60 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
Легенды Колхиды
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$230 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Великие святыни западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль самого синего моря
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
12 авг в 08:30
19 авг в 08:30
$75 за человека
Индивидуальная
Знакомство с Батуми: пешеходная экскурсия и прогулка на кораблике
Начало: Колоннада парка 6 мая
Расписание: по воскресеньям в 18.00
Завтра в 18:00
16 авг в 18:00
$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 24 июл 2025
Отличная поездка в каньон и пещеру Прометея. Спасибо году Зазеркалье и водителю за песню, это было очень красиво. Пещера поражает своими величием и красотой. Микроавтобус удобный, с кондиционером, гид внимательный.
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N
Очень понравилась экскурсия: все продумано до мелочей, гиды внимательные, приветливые. В нашем минивэне гидом был Ресан, в соседнем - Иван.
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М
отличная, прекрасно организованная, безопасная поездка, Иван очень позитивный, с ним было интересно, познавательно, весело и еще была замечательная компания с которой было приятно провести время
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О
Хочу выразить огромную благодарность Елене и Марине за путешествие! Экскурсия была хорошо организована: мы увидели потрясающий каньон Окаце с подвесным
+2
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А
Большое спасибо Ресану и Ивану, экскурсия прошла очень интересно! Видно, что организаторы относятся с душой к своей работе и беспокоятся
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Н
Замечательная экскурсия, красивые места, удобный автомобиль, заботливая и пунктуальная Елена ❤️
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Огромная благодарность нашему гиду Федору за незабываемую поездку в Мтиралу! Наш поход к водопаду и озеру получился настоящим приключением длиной
+5
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А
про сами каньоны и пещеру говорить нет смысла. они завораживают в любом случае, а не отметить гида Ивана нельзя. очень
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Б
спасибо большое Елене за прекрасно проведённый день!
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Е
Поездка отличная!
Забирают и привозят к отелю.
Программа очень насыщенная, всё посетили, и на лодочках покатались, каньоны Мартвили и Окаце, пещера Прометея.
Забирают и привозят к отелю.
Программа очень насыщенная, всё посетили, и на лодочках покатались, каньоны Мартвили и Окаце, пещера Прометея.
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Всего 165 отзывов в Кобулети
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Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети
Самые популярные экскурсии в Кобулети
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23:
- Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники;
- В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети;
- Путешествие из Кобулети в грузинские тропики;
- Кулинарный мастер-класс в Аджарии;
- Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети).
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в августе 2026
Сейчас в Кобулети можно забронировать 23 экскурсии от 40 до 275. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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