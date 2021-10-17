Все экскурсии в Кобулети
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кобулети – доступно 6 экскурсий на 2021 год, 42 ⭐ отзыва, цены от €48. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кобулети почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Грузии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Личный мастер-класс
4ч
€48
за 1-10 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Приготовить грузинские блюда и провести незабываемый вечер с душевными песнями и уютными беседами
Индивидуальная экскурсия
9ч
€150
за 1-6 чел.
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
9ч
€150
за 1-4 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Индивидуальная экскурсия
8ч
€110
за 1-4 чел.
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Индивидуальная экскурсия
9ч
€165
за 1-7 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
€80
за 1-6 чел.
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала
Последние отзывы «Экскурсии Кобулети»
- ЕЕлена17 октября 2021Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна
- ВВалерий9 сентября 2021Отлично провели этот день, никогда не забудем море впечатлений, спасибо гиду Нестору за такую программу экскурсии. Всем рекомендуем!
- Отзыв на: Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!AAlexandr7 сентября 2021Отличная экскурсия по самым интересным местам Аджарии. Гид Леван просто мэтр экскурсионного дела, знает как с интересом преподнести материал. Надо понимать, что экскурсия рассчитана на весь день. Ну и места, куда вас будут завозить поесть и показать дегустацию с вполне приемлимыми ценами. В целом, экскурсия понравилась, во многом благодаря нашему гиду. Спасибо!
- ММария6 сентября 2021Хотим поблагодарить Нестора за проведенную экскурсию. В дороге общение проходило легко, как будто мы давние знакомые. Мы увидели потрясающие пейзажи Грузии: ущелье, водопады и сказочную пещеру Прометея. Всё прошло без спешки и суеты, мы смогли наслаждаться пейзажами столько, сколько нам было нужно. Так же спасибо за угощения домашним вином и очень вкусными хачапури.
- ЕЕлена28 августа 202128 августа 2021 года мы нашей веселой и дружной компанией провели незабываемый день с экскурсоводом Нестором. Приятно общаться с таким интересным человеком, который с душой относится к своему делу. Его коммуникабельность, доброжелательность и юмор никого не оставили равнодушным. Глубокие знания истории не только своей страны и уважительные высказывания в отношении других государств достойны самой высокой похвалы. Спасибо, уважаемый Нестор, за сегодняшний день, мы очень благодарны. Вы настоящий сын Грузии. Будем рекомендовать Вас всем нашим знакомым и друзьям.
- Отзыв на: Кулинарный мастер-класс в АджарииИИгорь6 августа 2021Хотите познакомиться с бытом аджарской деревни? А научиться делать настоящие аджарули и хинкали? Немножко проникнуть в тайны виноделия? Татьяна и семья Гиви помогут вам в этом!
- VValentina27 июля 2021Экскурсия понравилась всем и оставила незабываемые впечатления. Спасибо Федору.
- ММихаил25 июня 2021+25, пасмурно, небольшой дождь -- парк Мтирала великолепен. Пожалуй, мне никогда не приходилось бывать в месте, где так пахнет природой и зеленью. Великолепные пейзажи, деревья в облаках -- это надо видеть. В целом мне кажется, что эта экскурсия скорее не про рассказы, а про места. Подойдёт тем, кто любит горы и деревья, и готов несколько часов погулять в таких местах. Федор нам понравился. Он уже несколько лет живёт в этих местах и умеет интересно о них рассказывать.
- РРоман17 октября 2019Для семейных пар с детьми самое то
- Отзыв на: Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!AAlena4 сентября 2019Леван это находка:) Всем очень повезёт если вашим путеводителем по Аджарии будет Леван. Экскурсия замечетельная. Даже для сложной группы с 6 летним ребёнком и 4мя дамами 80 лет. Спасибо от всех нас!