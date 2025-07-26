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в 10 000 шагов. Маршрут для пешеходной прогулки оказался довольно длинным и непростым для моей 10-летней внучки Ксении. Временами наваливалась усталость, подступали слезы, и Ксюша в пессимистичном настроении порывалась вернуться назад. Но благодаря невероятной чуткости, терпению и вниманию Федора произошло настоящее чудо! Он смог найти подход к ребенку, окружил Ксению заботой, подбадривал ее на каждом этапе и помогал собираться с духом. В итоге, увидев сказочную красоту водопада и горного озера, внучка полностью забыла про усталость и была абсолютно счастлива. Федор — не просто отличный профессионал, который знает каждый уголок этого потрясающего колхидского леса, но и человек с огромным добрым сердцем. Без его поддержки эта поездка не оставила бы таких теплых и ярких воспоминаний. Рекомендую Федора всем, особенно семьям с детьми — с таким гидом не страшны никакие трудности пути! За вкусный обед в Оазисе Гасомания (форелевая ферма) отдельная Благодарность