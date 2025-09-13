Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Начало: В вашем отеле в Кобулети
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €190 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории: каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия ждут вас! Узнайте больше о местной культуре и кухне
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €275 за всё до 3 чел.
Групповая
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 8:30-8:40
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$50 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
26 авг в 08:30
2 сен в 08:30
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Обязательно будем Вас рекомендовать как профессионала своего дела!
С уважением и признанием, Воронеж 2025
Обязательно будем Вас рекомендовать как профессионала своего дела!
С уважением и признанием, Воронеж 2025
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Н
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
+2
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E
Экскурсия замечательная, великолепный, интеллигентный и знающий гид, прекрасный рассказчик и что немаловажно, аккуратный водитель! Рекомендую всем!
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Экскурсия с Леваном была невероятно увлекательной и познавательной! Гид обладает глубокими знаниями истории и умеет преподнести их так, что каждый
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Г
Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
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А
Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
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В
Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
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А
Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
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Е
Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна
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A
Отличная экскурсия по самым интересным местам Аджарии. Гид Леван просто мэтр экскурсионного дела, знает как с интересом преподнести материал. Надо
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Всего 20 отзывов в Кобулети в категории "Популярные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Популярные места»
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