Главные экскурсионные места в Кобулети

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Кобулети, цены от €50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Начало: В вашем отеле в Кобулети
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €190 за всё до 2 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории: каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия ждут вас! Узнайте больше о местной культуре и кухне
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €275 за всё до 3 чел.
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
На лодке
12 часов
4 отзыва
Групповая
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 8:30-8:40
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$50 за человека
Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка»
На лодке
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
26 авг в 08:30
2 сен в 08:30
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Обязательно будем Вас рекомендовать как профессионала своего дела!
С уважением и признанием, Воронеж 2025
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
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Н
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.+2
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
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E
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Экскурсия замечательная, великолепный, интеллигентный и знающий гид, прекрасный рассказчик и что немаловажно, аккуратный водитель! Рекомендую всем!
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Пётр
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Экскурсия с Леваном была невероятно увлекательной и познавательной! Гид обладает глубокими знаниями истории и умеет преподнести их так, что каждый
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факт оживает перед глазами. Каждый рассказ был наполнен интересными деталями, которые позволили лучше понять исторический контекст и значимость мест, которые мы посещали. Это был не просто рассказ, а настоящее путешествие в прошлое! Рекомендую всем, кто хочет получить максимум от экскурсии и узнать много нового.

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Г
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
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А
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
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В
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
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А
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
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Е
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна
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A
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Отличная экскурсия по самым интересным местам Аджарии. Гид Леван просто мэтр экскурсионного дела, знает как с интересом преподнести материал. Надо
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понимать, что экскурсия рассчитана на весь день. Ну и места, куда вас будут завозить поесть и показать дегустацию с вполне приемлимыми ценами. В целом, экскурсия понравилась, во многом благодаря нашему гиду. Спасибо!

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Всего 20 отзывов в Кобулети в категории "Популярные места"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кобулети
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии;
  2. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети);
  3. Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники;
  4. Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка».
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в августе 2026
Сейчас в Кобулети в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 275. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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