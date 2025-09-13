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факт оживает перед глазами. Каждый рассказ был наполнен интересными деталями, которые позволили лучше понять исторический контекст и значимость мест, которые мы посещали. Это был не просто рассказ, а настоящее путешествие в прошлое! Рекомендую всем, кто хочет получить максимум от экскурсии и узнать много нового.