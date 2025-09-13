6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии

Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Эта индивидуальная экскурсия из Кобулети подарит вам возможность увидеть все знаковые места центра Батуми, а затем отправиться по живописным дорогам исследовать горную Аджарию.

Вы посетите главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический
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театр и другие достопримечательности Батуми. Далее маршрут приведет вас к водопаду Махунцети и арочному мосту XII века.

В завершение экскурсии вас ждет дегустация вина в Аджарском винном доме и обед в живописном месте на берегу реки. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Грузии

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Знаковые места Батуми
  • 🌄 Живописные горные дороги
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 🍽️ Обед в живописном месте

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии из Кобулети к чудесам горной Аджарии - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и в октябре также можно насладиться поездкой, но возможны дожди, что может повлиять на комфорт. В зимние месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и ранние сумерки, что может ограничить время на осмотр достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии

Что можно увидеть

  • Проспект Руставели
  • Новый бульвар
  • Драматический театр
  • Морской вокзал
  • Дом Юстиции
  • Озеро Ардагани
  • Фонтан Нептуна
  • Дом «Лицо»
  • Дельфинарий
  • Пизанская башня
  • Акрополь
  • Водопад Махунцети
  • Арочный мост XII века

Описание экскурсии

Главное о Батуми

Я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.

Знакомство с горной Аджарией

Мы направимся в сторону поселка Сарпи, где вы увидите границу с Турцией, водопад и необычную статую Андрея Первозванного. Далее посетите древнеримскую крепость Апсарос в Гонио, услышите связанную с ней таинственную легенду и узнаете, как крепость пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре. Я расскажу о периоде ее правления, когда Грузия достигла наибольшего расцвета в своей истории.

Дегустация вина и обед в живописном месте

На обратном пути мы остановимся на обед в ресторане на берегу реки, в ущелье национального парка Мачахела. В завершение вы продегустируете прекрасное вино в Аджарском винном доме и узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г. в. Трансфер из Кобулети включен в стоимость, заезд в Шекветили — доплата €10, в Уреки — €20.
  • Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута обзорную экскурсию по городу и сразу направиться в сторону водопада
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дегустация вина — 3-5$, обед по меню — 10$, крепость Апсарос — 1,5$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Кобулети
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван
Леван — ваш гид в Кобулети
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1079 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Обязательно будем Вас рекомендовать как профессионала своего дела!
С уважением и признанием, Воронеж 2025
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
Леван, спасибо огромное за прекрасный день, экскурсию по Аджарии, познавательную историю вашей страны, за рекомендации что ещё посетить!
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Н
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
Все понравилось, комфортный темп, учитываются пожелания туристов.
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Пётр
Экскурсия с Леваном была невероятно увлекательной и познавательной! Гид обладает глубокими знаниями истории и умеет преподнести их так, что каждый факт оживает перед глазами. Каждый рассказ был наполнен интересными деталями,
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которые позволили лучше понять исторический контекст и значимость мест, которые мы посещали. Это был не просто рассказ, а настоящее путешествие в прошлое! Рекомендую всем, кто хочет получить максимум от экскурсии и узнать много нового.

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Наталья
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Леваном. Подкупает мягкий и тактичный стиль общения, забота о "подопечных". Экскурсовод отлично знает историю мест, где мы побывали, и в целом историю Грузии, ее культуры и т. п. По совету Левана мы отлично и очень вкусно пообедали в красивейшем месте у реки. Мы рекомендуем Левана всем, кто хочет побывать в горной Аджарии.
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A
Отличная экскурсия по самым интересным местам Аджарии. Гид Леван просто мэтр экскурсионного дела, знает как с интересом преподнести материал. Надо понимать, что экскурсия рассчитана на весь день. Ну и места, куда вас будут завозить поесть и показать дегустацию с вполне приемлимыми ценами. В целом, экскурсия понравилась, во многом благодаря нашему гиду. Спасибо!
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А
Хочу поблагодарить Левана за прекраснейшую экскурсию, познание истории, культуры и красивейшей природы Грузии. Советую данную экскурсию для тех кто хочет познать Грузию изнутри, попробовать национальную Аджарскую кухню в кафе на берегу горной реки с бокалом ароматного грузинского вина и окунуться в чистейшие воды горной реки. Спасибо за экскурсию!!!
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