6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии из Кобулети к чудесам горной Аджарии - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и в октябре также можно насладиться поездкой, но возможны дожди, что может повлиять на комфорт. В зимние месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и ранние сумерки, что может ограничить время на осмотр достопримечательностей.

Эта индивидуальная экскурсия из Кобулети подарит вам возможность увидеть все знаковые места центра Батуми, а затем отправиться по живописным дорогам исследовать горную Аджарию.Вы посетите главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический

театр и другие достопримечательности Батуми. Далее маршрут приведет вас к водопаду Махунцети и арочному мосту XII века. В завершение экскурсии вас ждет дегустация вина в Аджарском винном доме и обед в живописном месте на берегу реки. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Грузии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главное о Батуми

Я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.

Знакомство с горной Аджарией

Мы направимся в сторону поселка Сарпи, где вы увидите границу с Турцией, водопад и необычную статую Андрея Первозванного. Далее посетите древнеримскую крепость Апсарос в Гонио, услышите связанную с ней таинственную легенду и узнаете, как крепость пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре. Я расскажу о периоде ее правления, когда Грузия достигла наибольшего расцвета в своей истории.

Дегустация вина и обед в живописном месте

На обратном пути мы остановимся на обед в ресторане на берегу реки, в ущелье национального парка Мачахела. В завершение вы продегустируете прекрасное вино в Аджарском винном доме и узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии.

Организационные детали