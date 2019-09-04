6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!

Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день

Levan
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Levan – ваш гид
Вы увидите все знаковые места центра Батуми, после чего отправитесь по живописным дорогам исследовать горную Аджарию.

Я покажу девственные природные уголки и античные сооружения, помогу разобраться в местном вине и поясню, как связан с Грузией Андрей Первозванный.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель в Кобулети
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!

Что вас ожидает

Главное о Батуми
Я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.

Знакомство с горной Аджарией
Мы направимся в сторону поселка Сарпи, где вы увидите границу с Турцией, водопад и необычную статую Андрея Первозванного. Далее посетите древнеримскую крепость Апсарос в Гонио, услышите связанную с ней таинственную легенду и узнаете, как крепость пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре. Я расскажу о периоде ее правления, когда Грузия достигла наибольшего расцвета в своей истории.

Дегустация вина и обед в живописном месте
На обратном пути мы остановимся на обед в ресторане на берегу реки, в ущелье национального парка Мачахела. В завершение вы продегустируете прекрасное вино в Аджарском винном доме и узнаете много интересного о сортах и методах приготовления алкоголя в разных регионах Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г.в.
  • Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута обзорную экскурсию по городу и сразу направиться в сторону водопада.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дегустация вина — 3-5$, обед по меню — 10$, крепость Апсарос — 1,5$.
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!
Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель в Кобулети.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Levan
Levan
Гамарджоба! Меня зовут Леван, я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Черного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу все самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 сентября 2019
Леван это находка :) Всем очень повезёт если вашим путеводителем по Аджарии будет Леван.
Экскурсия замечетельная. Даже для сложной группы с 6 летним ребёнком и 4мя дамами 80 лет.
Спасибо от всех нас!
16 августа 2019
Сердечно благодарим нашего гида Левана за предоставленную возможность познакомиться с историей Грузии, воочию увидеть красоты этой чудесной земли, погрузиться в атмосферу безграничного гостеприимства, радушия. Мы очарованы и влюблены в Ваш край. С уважением, Мария (Латвия).
15 августа 2019
Леван - наш экскурсовод по "Из Кобулети — к чудесам горной Аджарии"- пошел на уступку и перенес начало на два часа позже . План откорректировали уже в пути к Батуми. Получилось очень плотно и эффективно. Посетили крепость Гонио-Апсар, пофотографировались на смотровой площадке на слиянии рек Чорохи и Мачахлисцкали, попробовали местных вкусняшек на водопаде Махунцети, послушали местный ансабль на мосту Махунцети, вкусили блюда национальной кухни в ресторане Хвенебури на берегу горной реки, посмотрели на панараму Батуми с колеса обозрения. Еще раз благодарны Левану за выполненную нашу просьбу заехать в торгорвый Центр "Плаза " и подождать, хотя время єкскурсии уже истекло.
Обязательно приедем еще раз в Вашу гостеприимную и замечательную страну.
Андрей и Татьяна. Украина.
16 июля 2019
Хочу поблагодарить Левана за прекраснейшую экскурсию, познание истории, культуры и красивейшей природы Грузии. Советую данную экскурсию для тех кто хочет познать Грузию изнутри, попробовать национальную Аджарскую кухню в кафе на берегу горной реки с бокалом ароматного грузинского вина и окунуться в чистейшие воды горной реки. Спасибо за экскурсию!!!
30 июня 2019
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Леваном. Подкупает мягкий и тактичный стиль общения, забота о "подопечных". Экскурсовод отлично знает историю мест, где мы побывали, и в целом историю Грузии, ее культуры и т.п. По совету Левана мы отлично и очень вкусно пообедали в красивейшем месте у реки. Мы рекомендуем Левана всем, кто хочет побывать в горной Аджарии.
30 июня 2019
Поездка понравилась. Гид прекрасный рассказчик и собеседник. Спокойная, легкая поездка с красивами пейзажами и с интересными историческим фактами.

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