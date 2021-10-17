Levan проводит ещё 1 экскурсию

Во время этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть окаменелые следы динозавров, прогуляться по Колхидскому лесу и подняться на смотровую площадку с видом на Кутаиси.Путешествие продолжится в каньоне Окаце, где вы

пройдете по рукотворной тропинке над пропастью и насладитесь видами водопадов Кинчха. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30. Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость, но по вашему желанию можно остановиться на обед в ресторане на берегу реки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Пещера Сатаплия, Колхидский лес и следы динозавров

Вы увидите окаменелые следы динозавров и услышите историю их возникновения. Пройдете над пропастью по живописной тропинке вдоль скалы и окажетесь в таинственной пещере со сталактитами и сталагмитами причудливых форм. Далее погуляете по Колхидскому лесу и подниметесь на современную смотровую площадку, откуда вам откроется великолепный вид на Кутаиси и долину.

Каньон Окаце и водопады Кинчха

Вы посетите одно из самых завораживающих мест западной Грузии — каньоне Окаце. Пройдете над пропастью по рукотворной тропинке, надежно прикрепленной к скале, и ощутите себя парящими над ущельем орлами. А еще насладитесь удивительными

водопадами Кинчха и услышите увлекательные истории об Имеретинском крае.

Организационные детали