Levan проводит ещё 1 экскурсию

Во время этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть окаменелые следы динозавров, прогуляться по Колхидскому лесу и подняться на смотровую площадку с видом на Кутаиси.
Путешествие продолжится в каньоне Окаце, где вы
Путешествие продолжится в каньоне Окаце, где вы
6 причин купить эту экскурсию
- 🦕 Окаменелые следы динозавров
- 🌲 Прогулка по Колхидскому лесу
- 🌄 Вид на Кутаиси с высоты
- 🌊 Завораживающие водопады Кинчха
- 🚗 Комфортабельный автомобиль
- 🍷 Интересные факты о местной кухне и виноделии
Что можно увидеть
- Пещера Сатаплия
- Колхидский лес
- Каньон Окаце
- Водопады Кинчха
Описание экскурсии
Пещера Сатаплия, Колхидский лес и следы динозавров
Вы увидите окаменелые следы динозавров и услышите историю их возникновения. Пройдете над пропастью по живописной тропинке вдоль скалы и окажетесь в таинственной пещере со сталактитами и сталагмитами причудливых форм. Далее погуляете по Колхидскому лесу и подниметесь на современную смотровую площадку, откуда вам откроется великолепный вид на Кутаиси и долину.
Каньон Окаце и водопады Кинчха
Вы посетите одно из самых завораживающих мест западной Грузии — каньоне Окаце. Пройдете над пропастью по рукотворной тропинке, надежно прикрепленной к скале, и ощутите себя парящими над ущельем орлами. А еще насладитесь удивительными
водопадами Кинчха и услышите увлекательные истории об Имеретинском крае.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г. в.
- ВНИМАНИЕ: расстояние от визит-центра Окаце до каньона — 3 км. Мы можем пройти это расстояние пешком, что увеличит время экскурсии на 1,5 часа, или взять на месте внедорожник — 20$.
- Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: обед по меню — 10$, прещера — 8$, каньон — 8$.
- По вашему желанию, на обратном пути мы можем остановиться на обед в ресторане на берегу реки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€70
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Кобулети
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1076 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна
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А
Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
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