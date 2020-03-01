Levan проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Пещера Сатаплия, Колхидский лес и следы динозавров

Вы увидите окаменелые следы динозавров и услышите историю их возникновения. Пройдете над пропастью по живописной тропинке вдоль скалы и окажетесь в таинственной пещере со сталактитами и сталагмитами причудливых форм. Далее погуляете по Колхидскому лесу и подниметесь на современную смотровую площадку, откуда вам откроется великолепный вид на Кутаиси и долину.

Каньон Окаце и водопады Кинчха

Вы посетите одно из самых завораживающих мест западной Грузии — каньоне Окаце. Пройдете над пропастью по рукотворной тропинке, надежно прикрепленной к скале, и ощутите себя парящими над ущельем орлами. А еще насладитесь удивительными

водопадами Кинчха и услышите увлекательные истории об Имеретинском крае.