Levan проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день

Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии

Levan
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Levan – ваш гид
Вы исследуете таинственную пещеру, погуляете по дремучему лесу, найдете следы динозавров, заглянете в глубину каньона и ощутите свежесть водопадов.

Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, кухне, виноделии и помогу полюбить этот чудесный регион.
€165
149 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
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Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день

Что вас ожидает

Пещера Сатаплия, Колхидский лес и следы динозавров
Вы увидите окаменелые следы динозавров и услышите историю их возникновения. Пройдете над пропастью по живописной тропинке вдоль скалы и окажетесь в таинственной пещере со сталактитами и сталагмитами причудливых форм. Далее погуляете по Колхидскому лесу и подниметесь на современную смотровую площадку, откуда вам откроется великолепный вид на Кутаиси и долину.

Каньон Окаце и водопады Кинчха
Вы посетите одно из самых завораживающих мест западной Грузии — каньоне Окаце. Пройдете над пропастью по рукотворной тропинке, надежно прикрепленной к скале, и ощутите себя парящими над ущельем орлами. А еще насладитесь удивительными
водопадами Кинчха и услышите увлекательные истории об Имеретинском крае.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г.в.
  • ВНИМАНИЕ: расстояние от визит-центра Окаце до каньона — 3 км. Мы можем пройти это расстояние пешком, что увеличит время экскурсии на 1,5 часа, или взять на месте внедорожник — 20$.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: обед по меню — 10$, прещера — 8$, каньон — 8$.
  • По вашему желанию, на обратном пути мы можем остановиться на обед в ресторане на берегу реки.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Levan
Levan
Гамарджоба! Меня зовут Леван, я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Черного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу все самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
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