Отправляйтесь из Кутаиси в Батуми на совместном трансфере в чистом и комфортабельном автомобиле с кондиционером и профессиональным водителем. Доступны два варианта отправления — утром и вечером, чтобы подобрать удобное время под ваш график.
Описание трансферКомфорт и надёжность в дороге Присоединяйтесь к нашему общему трансферу из Кутаиси в Батуми и наслаждайтесь плавной и приятной поездкой. Вас ждут чистые автомобили с кондиционером и вежливые, опытные водители, которые позаботятся о вашей безопасности и комфорте. Мы предлагаем два варианта выезда, чтобы адаптироваться под ваш график:
- Утренний рейс — отправление в 08:00 • Вечерний рейс — сразу после завершения экскурсий Такой выбор позволяет вам планировать день максимально удобно — будь то ранний выезд или завершение дня после насыщенной программы. Независимо от того, начинаете ли вы утро с поездки или возвращаетесь в Батуми после дня впечатлений, наш трансфер — это беззаботный и комфортный способ добраться до побережья. Важная информация: Важно знать перед поездкой:.
- Внимание: так как за детей плата не взимается, они должны сидеть на коленях у взрослых. Если требуется отдельное место — будет взиматься полная стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Полный транспортный сервис
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: 5 Shota Rustaveli Ave, Kutaisi 4600, Georgia
Завершение: Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мия
21 янв 2025
Отличный сервис, однозначно советую!
А
Анна
21 ноя 2024
Саба был очень приятным собеседником, и мы отлично пообщались в дороге
А
Антон
16 апр 2024
Очень рекомендую!
Входит в следующие категории Кутаиси
