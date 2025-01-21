Групповая
до 20 чел.
Совместный трансфер из Кутаиси в Батуми
Начало: 5 Shota Rustaveli Ave, Kutaisi 4600, Georgia
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$25.75 за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Однодневный приключенческий тур
Погрузитесь в атмосферу Грузии с посещением Колхидского фонтана, заповедника и живописного озера Палеостоми. Уникальный опыт ждет вас
Начало: Улица Гелати д. № 1
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
Завтра в 09:00
25 авг в 09:00
$288 за человека
Билеты
Из аэропорта Кутаиси в Батуми поездом - безопасно, быстро и удобно
Начало: 5FJ8+R62 Zeda Bashi, Грузия
Сегодня в 11:20
Завтра в 11:20
$50 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ММия21 января 2025Отличный сервис, однозначно советую!
- ААнна21 ноября 2024Саба был очень приятным собеседником, и мы отлично пообщались в дороге
- ААнтон16 апреля 2024Очень рекомендую!
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в августе 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 288. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Кутаиси из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Кутаиси по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь