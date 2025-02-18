Маршрут предполагает умеренную физическую нагрузку и уверенное пользование велосипедом.

Участники от 13 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителя или опекуна.

Участник велотура соглашается соблюдать правила комфортного и безопасного поведения в путешествии:

1. Сообщить организаторам о противопоказаниях к физическим нагрузкам до бронирования тура.

2. Своевременно предупреждать инструктора о плохом самочувствии или симптомах болезни.

3. Соблюдать Пдд, правила личной безопасности на маршруте и внимательно слушать ежедневный инструктаж перед выходом на маршрут и следовать ему.

4. Соблюдать правила экипировки во время движения на велосипеде. Обязательным элементом экипировки является велошлем.

5. В стране временного пребывания уважительно относится к местным традициям и обычаям, памятникам истории и культуры.

6. Бережно относится к природе и не выбрасывать мусор в неположенных местах.

7. Уважительно относится к другим участникам группы и организаторам тура. Избегать обсуждения политики, религии или других острых тем. Стремиться к сохранению благоприятной обстановки в коллективе.

8. Под запретом употребление алкоголя до завершения маршрута дня и прибытия в пункт назначения, в том числе в перерывах на обед и отдых.

9. Под запретом употребление наркотических веществ.

10. Следовать за инструктором на маршруте—не уезжать вперёд и не отклоняться от маршрута без согласования с инструктором.

11. Соблюдать установленный тайминг в части совместных действий.

12. Подписать информированное согласие об ответственности за свою жизнь и здоровье.