Описание тура
Этот маршрут открывает для нас душевную грузинскую глубинку, позволяет прочувствовать колорит четырёх самобытных регионов страны, насладиться удивительной красотой и щедростью западногрузинской природы. На маршруте виноградники, горные вершины и каньоны. Природные и рукотворные чудеса. Средневековые храмы, аутентичные деревушки, древние города.
Едем налегке! На протяжении всего маршрута с нами движется автомобиль сопровождения, перевозит наши вещи. В этом же авто техническая поддержка и вакантное место для утомившихся в пути.
Программа тура по дням
Велоприключение начинается
Мы встречаемся с группой в Кутаиси и сначала проедем 85 км на авто—поднимемся в дивный регион Рача, где и начнём наш веломаршрут.
Регионы Рача и Лечхуми—это потрясающая природа, уютные дорожки, ведущие среди зелёных гор, нависающих скал и бурных рек. Терруар уникальных сортов винограда, из которых получают самые дорогие грузинские вина.
Мы проедем вдоль живописного Шаорского водохранилища
Полюбуемся древними фресками в одной из красивейших церквей Грузии Xi века
Посетим винзавод Хванчкара и узнаем историю легендарного вина
Пообедаем в семейном ресторанчике, среди виноградников
На ночлег остановимся в деревушке Твиши среди громадных скал на берегу реки.
Вдоль виноградников и гор в древний город
Веломаршрут: 49 км
Живописная дорога среди виноградников, водопадов и причудливых скал приведёт нас в Кутаиси—столицу региона Имерети. Мы прогуляемся по вечернему древнему городу, послушаем уникальное грузинское многоголосье, охраняемое Юнеско. За ужином будем делиться впечатлениями и пробовать блюда имеретинской кухни в колоритном ресторане на берегу Риони.
Каньоны Мегрелии-чудо природы
Веломаршрут: 47 км
Маршрут проходит через курортный городок Цхалтубо, знаменитый в Советское время своими радоновыми ваннами, и сильно пострадавший после распада Союза. В настоящее время Цхалтубо возрождается. Мы прокатимся по курортному парку: увидим следы былого величия и элементы нынешней эпохи возрождения. Движемся дальше, пункт назначения—Мартвильский каньон—настоящее чудо природы. Самые горячие участники после насыщенного дня смогут окунуться в изумрудные воды каньона.
Поход к трём водопадам и мегрельское застолье
Хайкинг-маршрут: 12 км.
Такая красота вокруг, что не хочется уезжать. Задержимся немного в этом щедром и многообразном крае. Мы отправимся в поход к 3 красивейшим водопадам страны. Если вы устали, то можно просто отдохнуть в этот день—насладиться красотой каньонов. Вечером нас ждёт вкуснейший домашний ужин от мегрельских хозяюшек.
Щедрые дары края Самегрело
Веломаршрут: 35 км
Изумрудные реки, бегущие вдоль белых скалистых берегов. Ухоженные деревушки с плодовыми садами и плантациями фундука. Ещё один день, чтобы насладиться красотой удивительной красотой Западной Грузии. Завершаем наш маршрут в ещё одном красивейшем каньоне дивной мегрельской реки. После купания, отдыха и пикника нас ждёт трансфер в Кутаиси. Здесь мы завершаем наше путешествие.
До новых встреч
Совместный завтрак, завершение программы. Трансфер в аэропорт. Все желающие могут продолжить своё путешествие отдыхом у моря, мы поделимся лучшими локациями на Черноморском побережье Грузии.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отелях и гостевых домах-5 ночей
- Завтраки и ужины каждый день
- Пикники на природе
- Трансфер из/в аэропорт Кутаиси в даты тура
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Автомобиль сопровождения каждый день веломаршрута
- Техническая поддержка на веломаршруте
Что не входит в цену
- Прокат велосипедов. (Можно привезти свой велосипед или взять у нас напрокат)
- Медицинская страховка
- Авиабилеты в Грузию
Пожелания к путешественнику
Маршрут предполагает умеренную физическую нагрузку и уверенное пользование велосипедом.
Участники от 13 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителя или опекуна.
Участник велотура соглашается соблюдать правила комфортного и безопасного поведения в путешествии:
1. Сообщить организаторам о противопоказаниях к физическим нагрузкам до бронирования тура.
2. Своевременно предупреждать инструктора о плохом самочувствии или симптомах болезни.
3. Соблюдать Пдд, правила личной безопасности на маршруте и внимательно слушать ежедневный инструктаж перед выходом на маршрут и следовать ему.
4. Соблюдать правила экипировки во время движения на велосипеде. Обязательным элементом экипировки является велошлем.
5. В стране временного пребывания уважительно относится к местным традициям и обычаям, памятникам истории и культуры.
6. Бережно относится к природе и не выбрасывать мусор в неположенных местах.
7. Уважительно относится к другим участникам группы и организаторам тура. Избегать обсуждения политики, религии или других острых тем. Стремиться к сохранению благоприятной обстановки в коллективе.
8. Под запретом употребление алкоголя до завершения маршрута дня и прибытия в пункт назначения, в том числе в перерывах на обед и отдых.
9. Под запретом употребление наркотических веществ.
10. Следовать за инструктором на маршруте—не уезжать вперёд и не отклоняться от маршрута без согласования с инструктором.
11. Соблюдать установленный тайминг в части совместных действий.
12. Подписать информированное согласие об ответственности за свою жизнь и здоровье.