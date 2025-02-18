Мои заказы

Велотур по Западной Грузии

Этот маршрут открывает для нас душевную грузинскую глубинку
Описание тура

Этот маршрут открывает для нас душевную грузинскую глубинку, позволяет прочувствовать колорит четырёх самобытных регионов страны, насладиться удивительной красотой и щедростью западногрузинской природы. На маршруте виноградники, горные вершины и каньоны. Природные и рукотворные чудеса. Средневековые храмы, аутентичные деревушки, древние города.

Едем налегке! На протяжении всего маршрута с нами движется автомобиль сопровождения, перевозит наши вещи. В этом же авто техническая поддержка и вакантное место для утомившихся в пути.

Программа тура по дням

1 день

Велоприключение начинается

Мы встречаемся с группой в Кутаиси и сначала проедем 85 км на авто—поднимемся в дивный регион Рача, где и начнём наш веломаршрут.

Регионы Рача и Лечхуми—это потрясающая природа, уютные дорожки, ведущие среди зелёных гор, нависающих скал и бурных рек. Терруар уникальных сортов винограда, из которых получают самые дорогие грузинские вина.

  • Мы проедем вдоль живописного Шаорского водохранилища

  • Полюбуемся древними фресками в одной из красивейших церквей Грузии Xi века

  • Посетим винзавод Хванчкара и узнаем историю легендарного вина

  • Пообедаем в семейном ресторанчике, среди виноградников

На ночлег остановимся в деревушке Твиши среди громадных скал на берегу реки.

2 день

Вдоль виноградников и гор в древний город

Веломаршрут: 49 км

Живописная дорога среди виноградников, водопадов и причудливых скал приведёт нас в Кутаиси—столицу региона Имерети. Мы прогуляемся по вечернему древнему городу, послушаем уникальное грузинское многоголосье, охраняемое Юнеско. За ужином будем делиться впечатлениями и пробовать блюда имеретинской кухни в колоритном ресторане на берегу Риони.

3 день

Каньоны Мегрелии-чудо природы

Веломаршрут: 47 км

Маршрут проходит через курортный городок Цхалтубо, знаменитый в Советское время своими радоновыми ваннами, и сильно пострадавший после распада Союза. В настоящее время Цхалтубо возрождается. Мы прокатимся по курортному парку: увидим следы былого величия и элементы нынешней эпохи возрождения. Движемся дальше, пункт назначения—Мартвильский каньон—настоящее чудо природы. Самые горячие участники после насыщенного дня смогут окунуться в изумрудные воды каньона.

4 день

Поход к трём водопадам и мегрельское застолье

Хайкинг-маршрут: 12 км.

Такая красота вокруг, что не хочется уезжать. Задержимся немного в этом щедром и многообразном крае. Мы отправимся в поход к 3 красивейшим водопадам страны. Если вы устали, то можно просто отдохнуть в этот день—насладиться красотой каньонов. Вечером нас ждёт вкуснейший домашний ужин от мегрельских хозяюшек.

5 день

Щедрые дары края Самегрело

Веломаршрут: 35 км

Изумрудные реки, бегущие вдоль белых скалистых берегов. Ухоженные деревушки с плодовыми садами и плантациями фундука. Ещё один день, чтобы насладиться красотой удивительной красотой Западной Грузии. Завершаем наш маршрут в ещё одном красивейшем каньоне дивной мегрельской реки. После купания, отдыха и пикника нас ждёт трансфер в Кутаиси. Здесь мы завершаем наше путешествие.

6 день

До новых встреч

Совместный завтрак, завершение программы. Трансфер в аэропорт. Все желающие могут продолжить своё путешествие отдыхом у моря, мы поделимся лучшими локациями на Черноморском побережье Грузии.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отелях и гостевых домах-5 ночей
  • Завтраки и ужины каждый день
  • Пикники на природе
  • Трансфер из/в аэропорт Кутаиси в даты тура
  • Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
  • Автомобиль сопровождения каждый день веломаршрута
  • Техническая поддержка на веломаршруте
Что не входит в цену
  • Прокат велосипедов. (Можно привезти свой велосипед или взять у нас напрокат)
  • Медицинская страховка
  • Авиабилеты в Грузию
Пожелания к путешественнику

Маршрут предполагает умеренную физическую нагрузку и уверенное пользование велосипедом.

Участники от 13 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителя или опекуна.

Участник велотура соглашается соблюдать правила комфортного и безопасного поведения в путешествии:

1. Сообщить организаторам о противопоказаниях к физическим нагрузкам до бронирования тура.

2. Своевременно предупреждать инструктора о плохом самочувствии или симптомах болезни.

3. Соблюдать Пдд, правила личной безопасности на маршруте и внимательно слушать ежедневный инструктаж перед выходом на маршрут и следовать ему.

4. Соблюдать правила экипировки во время движения на велосипеде. Обязательным элементом экипировки является велошлем.

5. В стране временного пребывания уважительно относится к местным традициям и обычаям, памятникам истории и культуры.

6. Бережно относится к природе и не выбрасывать мусор в неположенных местах.

7. Уважительно относится к другим участникам группы и организаторам тура. Избегать обсуждения политики, религии или других острых тем. Стремиться к сохранению благоприятной обстановки в коллективе.

8. Под запретом употребление алкоголя до завершения маршрута дня и прибытия в пункт назначения, в том числе в перерывах на обед и отдых.

9. Под запретом употребление наркотических веществ.

10. Следовать за инструктором на маршруте—не уезжать вперёд и не отклоняться от маршрута без согласования с инструктором.

11. Соблюдать установленный тайминг в части совместных действий.

12. Подписать информированное согласие об ответственности за свою жизнь и здоровье.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Всем привет! Уже больше 10 лет я занимаюсь созданием и организацией активный путешествий, потому что именно они создают самые яркие моменты в жизни, наполняют радостью и генерируют энергию. Это не мной
читать дальше

придумано — так работает физиология. Я посетила 23 страны, многие из которых исколесила вдоль и поперёк. Ныряла с дельфинами на Маврикии, любовалась сакурой в Японии, на крошечном японском авто проехала из Владивостока до Екатеринбурга, а на велосипеде пересекла всю Грузию. С 2019 года живу в Грузии, исследую её традиции и культуру. В каждом маршруте для меня важно показать страну настоящей — вдали от туристических толп, в самой глубинке, где живёт её душа. Мои направления — велотуризм и комфортные хайкинг-туры без тяжёлых рюкзаков. Все маршруты продуманы до мелочей, чтобы вы могли беззаботно наслаждаться движением и красотой вокруг. Умеренная физическая активность помогает перезагрузиться, отключиться от повседневной рутины и ощутить преображающую силу путешествия. Присоединяйтесь к событию, наполненному счастьем!

