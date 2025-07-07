В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
«В туре вас ждёт треккинг на вершину Цхраджвари, подъём займёт около 30 минут, а также на плато Шкмери, займёт около 2-3 часов»
7 июл в 10:00
8 июл в 10:00
€1800 за всё до 8 чел.
Перезагрузка в Сванетии: индивидуальный тур с треккингом в горах
Доехать до самого высокогорного поселения Европы, посетить Мартвильский каньон и дойти до ледника
Начало: Кутаиси, 9:00
«Важно взять с собой удобную обувь и одежду для треккинга, дождевик, головной убор, солнцезащитные очки и бутылку для воды»
6 июл в 09:00
27 июл в 09:00
€650 за всё до 5 чел.
Перезагрузка в Шови с выездом из Кутаиси: индивидуальный треккинг-тур
Отправиться в горно-лесной край гулять по тропам, слушать тишину и любоваться грузинскими Альпами
Начало: Кутаиси, 8:00
«Треккинг займёт весь день (около 8 часов туда-обратно)»
2 июл в 08:00
7 июл в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Треккинг и походы»
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