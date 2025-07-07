Найдено 3 тура в категории « Треккинг и походы » в Кутаиси, цены от €350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 дней В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00 «В туре вас ждёт треккинг на вершину Цхраджвари, подъём займёт около 30 минут, а также на плато Шкмери, займёт около 2-3 часов» €1800 за всё до 8 чел. На машине 4 дня Перезагрузка в Сванетии: индивидуальный тур с треккингом в горах Доехать до самого высокогорного поселения Европы, посетить Мартвильский каньон и дойти до ледника Начало: Кутаиси, 9:00 «Важно взять с собой удобную обувь и одежду для треккинга, дождевик, головной убор, солнцезащитные очки и бутылку для воды» €650 за всё до 5 чел. Пешая 2 дня Перезагрузка в Шови с выездом из Кутаиси: индивидуальный треккинг-тур Отправиться в горно-лесной край гулять по тропам, слушать тишину и любоваться грузинскими Альпами Начало: Кутаиси, 8:00 «Треккинг займёт весь день (около 8 часов туда-обратно)» €350 за всё до 4 чел. Все туры Кутаиси

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