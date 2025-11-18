Мои заказы

От моря до серных источников и гор: только вы и самые живописные уголки Грузии

Погулять по Батуми и Старому Тбилиси, заглянуть в Боржоми и ощутить атмосферу Кахетии и Казбеги
В этом туре вас ждут разные грани Грузии — от шумных бульваров Батуми до величественных пиков Казбека.

Вы пройдёте по старинным улочкам Тбилиси, посетите древнюю столицу Мцхету и прикоснётесь к духовному
наследию монастырей Бодбе, Джвари и Самтавро.

В программе — прогулки по каньонам и ущельям, водопады, крепости и живописные панорамы с Арки Дружбы.

Вы подниметесь к храму у подножия Казбека, попробуете выпечь традиционный грузинский хлеб и прогуляетесь по Сигнахи — городу любви. При желании отдохнёте в серных источниках Боржоми и прокатитесь на катере по Куре с бокалом вина. Наше комфортное путешествие дополнит проживание в отеле 4*.

От моря до серных источников и гор: только вы и самые живописные уголки Грузии

Описание тура

Организационные детали

В туре вас ждёт насыщенное путешествие по самым ярким регионам Грузии — от Черноморского побережья и старинных монастырей до горных вершин и кулинарных традиций. Программа построена с учётом комфорта и оптимального темпа, без перегрузок и с ежедневными культурными акцентами.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле. Обеды и ужины можно заказать в кафе по маршруту, они оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Передвижение по маршруту осуществляется на автомобилях с кондиционером. Для групп до 4 человек используется Toyota Prius, для 5–10 человек — минивэн Mercedes с Wi-Fi и повышенным уровнем комфорта. Трансфер из аэропорта Кутаиси и обратно включён в стоимость.

Возраст участников. Без ограничений.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Кутаиси - пещера Прометея - Батуми

Прилёт в Кутаиси и встреча в аэропорту. После прибытия отправимся на экскурсию в пещеру Прометея — одну из самых впечатляющих карстовых пещер Грузии с подземными залами, сталактитами и подсветкой. При желании можно прокатиться на лодке по подземной реке. Далее нас ждёт переезд в Батуми, который займёт около 2,5 часов. Вечером совершим прогулку по знаменитому Батумскому бульвару вдоль моря.

Кутаиси - пещера Прометея - БатумиКутаиси - пещера Прометея - БатумиКутаиси - пещера Прометея - БатумиКутаиси - пещера Прометея - БатумиКутаиси - пещера Прометея - БатумиКутаиси - пещера Прометея - Батуми
2 день

Природные красоты Батуми и переезд в Тбилиси

Утро начнётся с подъёма по канатной дороге «Арго» (билет приобретается отдельно) — с вершины открывается живописная панорама города и побережья. Затем прогуляемся по Старому городу, увидим аллею фонтанов, скульптуру «Али и Нино» и другие знаковые места.

Днём отправимся в горы: нас ждёт водопад Махунцети и каменный арочный мост царицы Тамары. После — прогулка по ущелью Мачахела, знаменитому своей природной красотой. Вечером переезд в Тбилиси, дорога займёт около 6 часов.

Природные красоты Батуми и переезд в ТбилисиПриродные красоты Батуми и переезд в ТбилисиПриродные красоты Батуми и переезд в ТбилисиПриродные красоты Батуми и переезд в ТбилисиПриродные красоты Батуми и переезд в Тбилиси
3 день

Тбилиси: Старый город и прогулка по Куре

Познакомимся с историческим центром грузинской столицы: посетим храм Метехи, собор Сиони, узнаем историю Моста Мира и поднимемся к крепости Нарикала. Осмотрим необычную Часовую башню театра Резо Габриадзе. Днём запланирована прогулка на катере по реке Куре с бокалом грузинского вина — возможность посмотреть город с воды и насладиться видами.

Тбилиси: Старый город и прогулка по КуреТбилиси: Старый город и прогулка по КуреТбилиси: Старый город и прогулка по КуреТбилиси: Старый город и прогулка по КуреТбилиси: Старый город и прогулка по КуреТбилиси: Старый город и прогулка по Куре
4 день

Мцхета - древняя столица Грузии

Из Тбилиси направимся в Мцхету — город, где начиналась история Грузии. Первая остановка — монастырь Джвари с панорамным видом на слияние рек Куры и Арагви. Затем посетим храм Светицховели — один из главных духовных символов страны, а также монастырь Самтавро. После осмотра святынь возвращаемся в Тбилиси.

Мцхета - древняя столица ГрузииМцхета - древняя столица ГрузииМцхета - древняя столица ГрузииМцхета - древняя столица ГрузииМцхета - древняя столица Грузии
5 день

Кахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе и кулинарный мастер-класс

Ранний выезд из Тбилиси. Первым пунктом станет монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нино. Затем отправимся в Сигнахи — город любви, окружённый крепостными стенами. Прогуляемся по его улочкам и взглянем на долину Алазанской равнины. В селе Бадиаури нас ждёт мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба в глиняной печи. Вечером возвращение в столицу.

Кахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе и кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе и кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе и кулинарный мастер-классКахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе и кулинарный мастер-класс
6 день

Военно-Грузинская дорога и храм у подножия Казбека

Путешествие начнётся с переезда по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Мы увидим Жинвальское водохранилище и крепость Ананури, остановимся у Арки Дружбы народов с видами на горы. Кульминацией дня станет подъём на джипах к церкви Гергети, возвышающейся у подножия величественного Казбека. После насыщенного дня возвращаемся в Тбилиси.

Военно-Грузинская дорога и храм у подножия КазбекаВоенно-Грузинская дорога и храм у подножия КазбекаВоенно-Грузинская дорога и храм у подножия КазбекаВоенно-Грузинская дорога и храм у подножия Казбека
7 день

Боржоми

Выезд в Боржомское ущелье — зелёный уголок с густыми лесами и источниками. Посетим Зелёный монастырь и монастырь Серафима Саровского, расположенные в живописных местах. По желанию можно искупаться в открытых серных источниках. Вечером — переезд в Кутаиси.

БоржомиБоржомиБоржомиБоржомиБоржомиБоржоми
8 день

Окончание тура

В зависимости от времени вылета — трансфер в аэропорт Кутаиси и свободное время до отъезда.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Без проживания$650
С проживанием$950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Кутаиси и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - стоимость уточняется при бронировании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кутаиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Кутаиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Кутаиси
Провёл экскурсии для 3086 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Тур входит в следующие категории Кутаиси

