В туре вас ждёт насыщенное путешествие по самым ярким регионам Грузии — от Черноморского побережья и старинных монастырей до горных вершин и кулинарных традиций. Программа построена с учётом комфорта и оптимального темпа, без перегрузок и с ежедневными культурными акцентами.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле. Обеды и ужины можно заказать в кафе по маршруту, они оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Передвижение по маршруту осуществляется на автомобилях с кондиционером. Для групп до 4 человек используется Toyota Prius, для 5–10 человек — минивэн Mercedes с Wi-Fi и повышенным уровнем комфорта. Трансфер из аэропорта Кутаиси и обратно включён в стоимость.

Возраст участников. Без ограничений.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.