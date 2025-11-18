Вы пройдёте по старинным улочкам Тбилиси, посетите древнюю столицу Мцхету и прикоснётесь к духовному
Описание тура
Организационные детали
В туре вас ждёт насыщенное путешествие по самым ярким регионам Грузии — от Черноморского побережья и старинных монастырей до горных вершин и кулинарных традиций. Программа построена с учётом комфорта и оптимального темпа, без перегрузок и с ежедневными культурными акцентами.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле. Обеды и ужины можно заказать в кафе по маршруту, они оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Передвижение по маршруту осуществляется на автомобилях с кондиционером. Для групп до 4 человек используется Toyota Prius, для 5–10 человек — минивэн Mercedes с Wi-Fi и повышенным уровнем комфорта. Трансфер из аэропорта Кутаиси и обратно включён в стоимость.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Кутаиси - пещера Прометея - Батуми
Прилёт в Кутаиси и встреча в аэропорту. После прибытия отправимся на экскурсию в пещеру Прометея — одну из самых впечатляющих карстовых пещер Грузии с подземными залами, сталактитами и подсветкой. При желании можно прокатиться на лодке по подземной реке. Далее нас ждёт переезд в Батуми, который займёт около 2,5 часов. Вечером совершим прогулку по знаменитому Батумскому бульвару вдоль моря.
Природные красоты Батуми и переезд в Тбилиси
Утро начнётся с подъёма по канатной дороге «Арго» (билет приобретается отдельно) — с вершины открывается живописная панорама города и побережья. Затем прогуляемся по Старому городу, увидим аллею фонтанов, скульптуру «Али и Нино» и другие знаковые места.
Днём отправимся в горы: нас ждёт водопад Махунцети и каменный арочный мост царицы Тамары. После — прогулка по ущелью Мачахела, знаменитому своей природной красотой. Вечером переезд в Тбилиси, дорога займёт около 6 часов.
Тбилиси: Старый город и прогулка по Куре
Познакомимся с историческим центром грузинской столицы: посетим храм Метехи, собор Сиони, узнаем историю Моста Мира и поднимемся к крепости Нарикала. Осмотрим необычную Часовую башню театра Резо Габриадзе. Днём запланирована прогулка на катере по реке Куре с бокалом грузинского вина — возможность посмотреть город с воды и насладиться видами.
Мцхета - древняя столица Грузии
Из Тбилиси направимся в Мцхету — город, где начиналась история Грузии. Первая остановка — монастырь Джвари с панорамным видом на слияние рек Куры и Арагви. Затем посетим храм Светицховели — один из главных духовных символов страны, а также монастырь Самтавро. После осмотра святынь возвращаемся в Тбилиси.
Кахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе и кулинарный мастер-класс
Ранний выезд из Тбилиси. Первым пунктом станет монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нино. Затем отправимся в Сигнахи — город любви, окружённый крепостными стенами. Прогуляемся по его улочкам и взглянем на долину Алазанской равнины. В селе Бадиаури нас ждёт мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба в глиняной печи. Вечером возвращение в столицу.
Военно-Грузинская дорога и храм у подножия Казбека
Путешествие начнётся с переезда по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Мы увидим Жинвальское водохранилище и крепость Ананури, остановимся у Арки Дружбы народов с видами на горы. Кульминацией дня станет подъём на джипах к церкви Гергети, возвышающейся у подножия величественного Казбека. После насыщенного дня возвращаемся в Тбилиси.
Боржоми
Выезд в Боржомское ущелье — зелёный уголок с густыми лесами и источниками. Посетим Зелёный монастырь и монастырь Серафима Саровского, расположенные в живописных местах. По желанию можно искупаться в открытых серных источниках. Вечером — переезд в Кутаиси.
Окончание тура
В зависимости от времени вылета — трансфер в аэропорт Кутаиси и свободное время до отъезда.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Без проживания
|$650
|С проживанием
|$950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Кутаиси и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение - стоимость уточняется при бронировании