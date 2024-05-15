Познавательные туры на природе в Кутаиси

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Кутаиси, цены от 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сванетия: история в окружении гор
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, 9:00
«За три дня путешествия я покажу вам природные и исторические достопримечательности области»
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
1500013 500 за человека
Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен
Авторский тур
3 дня
Из Кутаиси в сказочную Сванетию: путешествие к горам и башням
Вас ждет незабываемое путешествие по Сванетии, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории. Готовы к приключениям?
Начало: По договоренности
«Археологические находки, сокровища замка и необыкновенной красоты природа Наш путь начинается с Мегрелии»
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от $440 за всё до 2 чел.
Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Авторский тур
2 дня
Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Погрузитесь в природные красоты Грузии и насладитесь гастрономическими изысками. Двухдневный тур по Кутаиси с посещением пещер, водопадов и винодельни
Начало: Ваш адрес проживания в Тбилиси
«Это уникальная возможность совместить природу и гастрономию»
Расписание: май-октябрь
14 июня в 14:00
15 июня в 09:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Сванетия: история в окружении гор
    Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉). Экскурсия проходила по
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    описанному маршруту. Обязательно из Местии посетите Ушгули! В Ушгули можно арендовать лошадь для прогулки, к сожалению, мы были там в снег и дождь, кататься желания не было, но впечатления у нас от погоды не испортились! Перед началом экскурсии Давид забрал у удобной нам точки, а также в конце отвез на вокзал. Советуем эту экскурсию!

  • С
    Сергей
    19 октября 2023
    Сванетия: история в окружении гор
    Всё понравилось. Спасибо
    Всё понравилось. Спасибо
  • А
    Анна
    2 марта 2023
    Сванетия: история в окружении гор
    Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию. Эта поездка превзошла все мои ожидания!!! Гид Давид настоящий профессионал своего
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    дела👍 Начнём с того, что группа на мою дату не набралась и он вошёл в моё положение, у меня 18 февраля было День Рождение, и я очень хотела отметить его в Сванетии:) И Давид согласился везти меня одну!!!! Огромная ему за это благодарность. Он помог моей мечте сбыться👍 А на сколько у него всё продумано до мелочей, машина в идеальном порядке. Погода нас не порадовала, был сильный снегопад, но он знает эту трассу, как свои пять пальцев, ведёт машину очень аккуратно. Было много сложных ситуаций на дороге из которых мы вышли без последствий только благодаря опыту Давида. В машине есть даже песок, который нам очень пригодился:) Такого снегопада по словам местных жителей не было лет 6 наверное…. Вся программа у Давида чётко продумана, человек обладает очень богатым кругозором. Рассказывает о всех объектах и селениях мимо которых мы проезжали👍 Может поддержать разговор на любую тему:) Помимо экскурсий Давид помогал мне и в поиске жилья, разговаривал с хозяевами, чтобы ко мне отнеслись с должным вниманием. Помогал обменять деньги, везде меня сопровождал и объяснял на Грузинском языке мои просьбы и пожелания. Без него мне было бы очень сложно… Я очень благодарна Давиду за потрясающую экскурсию и глубокое знание своего дела🙏🙏🙏 Вашей команде желаю побольше таких экскурсоводов👐 А всем, кто хочет побывать в Сванетии рекомендую это делать только с Давидом, Вы 100% не пожалеете👍

    Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в СванетиюЯ с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в СванетиюЯ с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в СванетиюЯ с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в СванетиюЯ с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сванетия: история в окружении гор
  2. Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен
  3. Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
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Сейчас в Кутаиси в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 300 до 13 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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