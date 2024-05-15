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10%
Авторский тур
3 дня
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, 9:00
«За три дня путешествия я покажу вам природные и исторические достопримечательности области»
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
1500013 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Кутаиси в сказочную Сванетию: путешествие к горам и башням
Вас ждет незабываемое путешествие по Сванетии, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории. Готовы к приключениям?
Начало: По договоренности
«Археологические находки, сокровища замка и необыкновенной красоты природа Наш путь начинается с Мегрелии»
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от $440 за всё до 2 чел.
Авторский тур
2 дня
Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Погрузитесь в природные красоты Грузии и насладитесь гастрономическими изысками. Двухдневный тур по Кутаиси с посещением пещер, водопадов и винодельни
Начало: Ваш адрес проживания в Тбилиси
«Это уникальная возможность совместить природу и гастрономию»
Расписание: май-октябрь
14 июня в 14:00
15 июня в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина15 мая 2024Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉). Экскурсия проходила по
- ССергей19 октября 2023Всё понравилось. Спасибо
- ААнна2 марта 2023Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию. Эта поездка превзошла все мои ожидания!!! Гид Давид настоящий профессионал своего
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Природа и пейзажи»
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