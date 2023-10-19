А Анна

Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию. Эта поездка превзошла все мои ожидания!!! Гид Давид настоящий профессионал своего дела👍 Начнём с того, что группа на мою дату не набралась и он вошёл в моё положение, у меня 18 февраля было День Рождение, и я очень хотела отметить его в Сванетии:) И Давид согласился везти меня одну!!!! Огромная ему за это благодарность. Он помог моей мечте сбыться👍 А на сколько у него всё продумано до мелочей, машина в идеальном порядке. Погода нас не порадовала, был сильный снегопад, но он знает эту трассу, как свои пять пальцев, ведёт машину очень аккуратно. Было много сложных ситуаций на дороге из которых мы вышли без последствий только благодаря опыту Давида. В машине есть даже песок, который нам очень пригодился:) Такого снегопада по словам местных жителей не было лет 6 наверное…. Вся программа у Давида чётко продумана, человек обладает очень богатым кругозором. Рассказывает о всех объектах и селениях мимо которых мы проезжали👍 Может поддержать разговор на любую тему:) Помимо экскурсий Давид помогал мне и в поиске жилья, разговаривал с хозяевами, чтобы ко мне отнеслись с должным вниманием. Помогал обменять деньги, везде меня сопровождал и объяснял на Грузинском языке мои просьбы и пожелания. Без него мне было бы очень сложно… Я очень благодарна Давиду за потрясающую экскурсию и глубокое знание своего дела🙏🙏🙏 Вашей команде желаю побольше таких экскурсоводов👐 А всем, кто хочет побывать в Сванетии рекомендую это делать только с Давидом, Вы 100% не пожалеете👍