Рассмотреть древние башни, подняться к леднику и пожить в высокогорье
Кутаиси, 9:00
2 мая
9 мая
10 мая
11 мая
15 000₽ за человека
Что посмотреть в Кутаиси на экскурсиях?
В Кутаиси стоит съездить обязательно. Ведь это город, куда плыли аргонавты. За два с половиной тысячелетия достопримечательностей накопилось так много, что каждый найдет для себя, что посмотреть. Атмосфера древней истории сохранена в средневековых храмах и монастырях, например, как Собор Баграти. Здесь нет ощущения запущенности: памятники архитектуры своевременно реставрируются. Дыхание нового времени слышно в современных постройках из стекла и металла, которых тут предостаточно. Объединяют традиции и современность парки, ботанические сады и фонтаны
Местные экскурсоводы
Кутаиси – старинный провинциальный город, не кричащий о своих достоинствах. Открыть его для себя, разгадать его тайны и навсегда влюбиться в это место помогут гиды, которые сами очарованы Кутаиси. Времени в путешествии всегда не хватает. Использовать его с пользой вам помогут опытные экскурсоводы. На нашем сайте вы найдете настоящих проводников в мир истории и культуры Грузии: знающих и любящих свой Кутаиси. Посещение нескольких таких экскурсий вместят в себя концентрат впечатлений от знакомства с этим удивительным городом
Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию.
Эта поездка превзошла все мои ожидания!!!
Гид Давид настоящий профессионал своего дела👍
Начнём с того, что группа на мою дату не набралась и он вошёл в моё положение, у меня 18 февраля было День Рождение, и я очень хотела отметить его в Сванетии:)
И Давид согласился везти меня одну!!!! Огромная ему за это благодарность. Он помог моей мечте сбыться👍
А на сколько у него всё продумано до мелочей, машина в идеальном порядке. Погода нас не порадовала, был сильный снегопад, но он знает эту трассу, как свои пять пальцев, ведёт машину очень аккуратно. Было много сложных ситуаций на дороге из которых мы вышли без последствий только благодаря опыту Давида. В машине есть даже песок, который нам очень пригодился:) Такого снегопада по словам местных жителей не было лет 6 наверное….
Вся программа у Давида чётко продумана, человек обладает очень богатым кругозором. Рассказывает о всех объектах и селениях мимо которых мы проезжали👍
Может поддержать разговор на любую тему:)
Помимо экскурсий Давид помогал мне и в поиске жилья, разговаривал с хозяевами, чтобы ко мне отнеслись с должным вниманием.
Помогал обменять деньги, везде меня сопровождал и объяснял на Грузинском языке мои просьбы и пожелания. Без него мне было бы очень сложно…
Я очень благодарна Давиду за потрясающую экскурсию и глубокое знание своего дела🙏🙏🙏
Вашей команде желаю побольше таких экскурсоводов👐
А всем, кто хочет побывать в Сванетии рекомендую это делать только с Давидом, Вы 100% не пожалеете👍
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси
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