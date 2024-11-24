Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури

Погрузитесь в природные красоты Грузии и насладитесь гастрономическими изысками. Двухдневный тур по Кутаиси с посещением пещер, водопадов и винодельни
Двухдневная поездка по Кутаиси предлагает уникальную возможность увидеть природные красоты Грузии и насладиться её гастрономическими изысками.

В рамках тура предусмотрено посещение карстовых пещер, заповедника, водопада и озера, где можно порыбачить и
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зажарить форель. Удочки можно взять напрокат, но лучше иметь свои.

Винодельня, где производят редчайшее грузинское красное вино Усахелаури, станет настоящим открытием для ценителей вина. Приятным дополнением к туру станет возможность попробовать форель, приготовленную на месте. Важно надеть комфортную одежду и удобную обувь.

Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет совместить активный отдых на природе с дегустацией уникальных грузинских вин

Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Уникальное путешествие по природным красотам

Вас ожидает захватывающее приключение, которое позволит вам насладиться красотой природы и гастрономическими изысками. Мы посетим:

  • пещеру
  • заповедник
  • водопад
  • озеро
  • винодельню

Природа и гастрономия в одном путешествии

Это уникальная возможность увидеть карстовые пещеры, величественный водопад и живописные природные виды. Озеро, расположенное среди холмов, славится разведением форели. Здесь вы сможете не только насладиться красотой природы, но и попробовать свои силы в рыбалке.

Рыбалка и кулинарные удовольствия

Удочки можно взять на прокат, но если у вас есть собственные, это будет большим плюсом. За пойманную форель вы заплатите всего 15 лари за килограмм. Также в кафе можно заказать приготовление вашей рыбы, что станет настоящим кулинарным праздником.

Неповторимые сочетания вкусов

Представьте себе: свежепойманная форель, поданная с редчайшим грузинским красным вином, в окружении потрясающих природных пейзажей. Это действительно несомненное удовольствие, которое стоит попробовать!

Подготовьтесь к приключению

Не забудьте надеть комфортную одежду, соответствующую погодным условиям, и удобную обувь. Ваше путешествие станет незабываемым!

май-октябрь

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кутаиси
  • Цкалтубо
  • Лечхумский уезд
  • Заповедник «Сатаплия»
  • Водопад Рачха
  • Деревня Окуреши
  • Озера Мцване (Зеленое) и Бабушкино
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Ночёвки в отелях
Место начала и завершения?
Ваш адрес проживания в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: май-октябрь
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Тур является сезонным от весны (-апрель) до осени (октябрь)
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кутаиси

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