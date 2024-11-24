Природа Грузии через призму уникального сорта вина Усахелаури
Погрузитесь в природные красоты Грузии и насладитесь гастрономическими изысками. Двухдневный тур по Кутаиси с посещением пещер, водопадов и винодельни
Двухдневная поездка по Кутаиси предлагает уникальную возможность увидеть природные красоты Грузии и насладиться её гастрономическими изысками.
В рамках тура предусмотрено посещение карстовых пещер, заповедника, водопада и озера, где можно порыбачить и читать дальше
зажарить форель. Удочки можно взять напрокат, но лучше иметь свои.
Винодельня, где производят редчайшее грузинское красное вино Усахелаури, станет настоящим открытием для ценителей вина. Приятным дополнением к туру станет возможность попробовать форель, приготовленную на месте. Важно надеть комфортную одежду и удобную обувь.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет совместить активный отдых на природе с дегустацией уникальных грузинских вин
Вас ожидает захватывающее приключение, которое позволит вам насладиться красотой природы и гастрономическими изысками. Мы посетим:
пещеру
заповедник
водопад
озеро
винодельню
Природа и гастрономия в одном путешествии
Это уникальная возможность увидеть карстовые пещеры, величественный водопад и живописные природные виды. Озеро, расположенное среди холмов, славится разведением форели. Здесь вы сможете не только насладиться красотой природы, но и попробовать свои силы в рыбалке.
Рыбалка и кулинарные удовольствия
Удочки можно взять на прокат, но если у вас есть собственные, это будет большим плюсом. За пойманную форель вы заплатите всего 15 лари за килограмм. Также в кафе можно заказать приготовление вашей рыбы, что станет настоящим кулинарным праздником.
Неповторимые сочетания вкусов
Представьте себе: свежепойманная форель, поданная с редчайшим грузинским красным вином, в окружении потрясающих природных пейзажей. Это действительно несомненное удовольствие, которое стоит попробовать!
Подготовьтесь к приключению
Не забудьте надеть комфортную одежду, соответствующую погодным условиям, и удобную обувь. Ваше путешествие станет незабываемым!
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Тур является сезонным от весны (-апрель) до осени (октябрь)
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.