Двухдневная поездка по Кутаиси предлагает уникальную возможность увидеть природные красоты Грузии и насладиться её гастрономическими изысками.В рамках тура предусмотрено посещение карстовых пещер, заповедника, водопада и озера, где можно порыбачить и

зажарить форель. Удочки можно взять напрокат, но лучше иметь свои. Винодельня, где производят редчайшее грузинское красное вино Усахелаури, станет настоящим открытием для ценителей вина. Приятным дополнением к туру станет возможность попробовать форель, приготовленную на месте. Важно надеть комфортную одежду и удобную обувь. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет совместить активный отдых на природе с дегустацией уникальных грузинских вин

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Уникальное путешествие по природным красотам

Вас ожидает захватывающее приключение, которое позволит вам насладиться красотой природы и гастрономическими изысками. Мы посетим:

пещеру

заповедник

водопад

озеро

винодельню

Природа и гастрономия в одном путешествии

Это уникальная возможность увидеть карстовые пещеры, величественный водопад и живописные природные виды. Озеро, расположенное среди холмов, славится разведением форели. Здесь вы сможете не только насладиться красотой природы, но и попробовать свои силы в рыбалке.

Рыбалка и кулинарные удовольствия

Удочки можно взять на прокат, но если у вас есть собственные, это будет большим плюсом. За пойманную форель вы заплатите всего 15 лари за килограмм. Также в кафе можно заказать приготовление вашей рыбы, что станет настоящим кулинарным праздником.

Неповторимые сочетания вкусов

Представьте себе: свежепойманная форель, поданная с редчайшим грузинским красным вином, в окружении потрясающих природных пейзажей. Это действительно несомненное удовольствие, которое стоит попробовать!

Подготовьтесь к приключению

Не забудьте надеть комфортную одежду, соответствующую погодным условиям, и удобную обувь. Ваше путешествие станет незабываемым!