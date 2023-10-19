Сванетия: история в окружении гор
Авторский тур в Кутаиси

Рассмотреть древние башни, подняться к леднику и пожить в высокогорье

5
2 отзыва
Сванетия — труднодоступный регион, но говорят, кто не был в Сванетии, тот не видел настоящую Грузию. За три дня путешествия я покажу вам природные и исторические достопримечательности области. Вы увидите знаменитые сванские башни, дворец Дадиани. Поднимитесь в высокогорную общину Ушгули. Прогуляетесь до ледника, познакомитесь с фольклором и традициями сванов и попробуете местную кухню. Горы, озёра и особая атмосфера покорят ваше сердце.
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия: история в окружении гор
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
10
мая
11
мая
13
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 2-летнего возраста.

Проживание. Не включено в стоимость тура.

Питание. Оплачивается дополнительно. Будем заезжать в кафе по пути и пробовать блюда от местных жителей. Вода и бутылка вина входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Мартвильский каньон, дворец князей Дадиани, Местия и сванский ужин

Наше путешествие начнётся с Мегрелии. Встречаемся и едем исследовать живописный Мартвильский каньон. Полюбуемся 30-40-метровыми скалами вдоль реки Абаша, кое-где срывающейся водопадами. Перенесёмся в прошлое: каньон образовался ещё в Мезозойскую эру, здесь были найдены следы динозавров и древнего человека.

Затем направляемся в сторону Зугдиди, где рассмотрим дворец князей Дадиани, владетельных князей Мегрелии. Архитектура здания оригинальна: фасады украшают балкончики, стилизованные арки и необычная крыша. Внутри располагается музей с 44 475 экспонатами. Особое место в коллекции занимают посмертная маска Наполеона, туника Богоматери и первое издание «Витязя в тигровой шкуре». Вы узнаете историю этих и других сокровищ, рассмотрите восхитительные интерьеры дворца и сад княгини Екатерины Чавчавадзе, сестры Нины Чавчавадзе, супруги Александра Грибоедова.

Далее, через долину реки Ингури, любуясь седыми вершинами, едем в Местию, уютный посёлок в Сванетии. Остановимся у водохранилища Ингури с самой высокой плотиной в мире. Восхитимся бирюзовым цветом воды, обрамлённой скалами, и устроим пикник у водопада. После преодолеем подъём на 1600 метров и окажемся в посёлке, месте сосредоточения сванских башен.

Вечером вас ждёт сванский ужин. Вы попробуете кубдари, натхани и ещё много вкусных блюд.

Мартвильский каньон, дворец князей Дадиани, Местия и сванский ужинМартвильский каньон, дворец князей Дадиани, Местия и сванский ужинМартвильский каньон, дворец князей Дадиани, Местия и сванский ужинМартвильский каньон, дворец князей Дадиани, Местия и сванский ужинМартвильский каньон, дворец князей Дадиани, Местия и сванский ужин
2 день

Община Ушгули и ледник Шхара

Сегодня побываем в высокогорной общине Ушгули на высоте 2200 метров, название которой переводится как «бесстрашное сердце». В неё входят четыре села у истоков реки Ингури и подножия горы Шхара, ледяной красавицы выше 5000 метров. Здесь отлично сохранились постройки 9-10 веков, а уклад жизни местного населения не менялся столетиями. Вы почувствуете особую атмосферу спокойствия и единения с природой.

Посмотрим на мужской монастырь Ламария — храм Богородицы 10 века с древними фресками. Заглянем в Этнографический музей, расположенный в частном доме 16 века, Музей икон — сванскую башню, внутри которой собрана коллекция древних сванских икон. Увидим башню царицы Тамары.

Затем отправимся к леднику Шхара: пройдём 9,5 км и поднимемся на высоту 450 метров, преодолев вброд реку и заросли курумника. По пути на видовых точках полюбуемся на ледник и на Ушгули.

Община Ушгули и ледник ШхараОбщина Ушгули и ледник ШхараОбщина Ушгули и ледник ШхараОбщина Ушгули и ледник ШхараОбщина Ушгули и ледник ШхараОбщина Ушгули и ледник Шхара
3 день

Прогулка по Местии

Этот день посвятим Местии. Посетим дом-музей Маргиани — оригинальный дом богатого и знатного рода Сванетии 12 века, сохранившийся в первозданном виде. Это целый комплекс, состоящий из главного здания, 4 башен 12-13 века, семейной церкви и родового кладбища.
Изучим аутентичный интерьер, предметы быта и мебель сванов. Желающие поднимутся на самый верхний этаж башни и даже крышу и послушают историю их создания. Как вариант для тех, кто любит больше природу — посещение села Мазери и Ушбинских водопадов.

После прогуляемся по Местии и отправимся в Кутаиси.

Прогулка по МестииПрогулка по МестииПрогулка по МестииПрогулка по МестииПрогулка по МестииПрогулка по Местии

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Экскурсии по программе
  • Напитки: вода, бутылка вина
Что не входит в цену
  • Проезд до места начала тура и обратно
  • Проживание. 2-местный номер с общей ванной комнатой на этаже - 20 евро, 3-местный - 30 евро 2-местный номер с ванной комнатой - 32 евро, 3-местный 48 евро. Отели 3* и более - от 60 евро за двухместный номер
  • Питание. Средний чек в кафе - 10-12 евро
  • Входные билеты во дворец Дадиани: 5 лари - взрослые, 1 лари - дети
  • Посещение каньона Мартвили: 17,25 лари - взрослые, 5,5 лари - дети
  • Прогулка на лодке - 15 лари
  • В Ушгули подъём на комфортных джипах - до первой остановки - 280 лари (церковь Ламария), до второй остановки - 380 лари (ближе к леднику)
  • Подъем к леднику Чалаади - 100 лари, к качелям Хешкили - 100 лари
  • От Ушгули до перевала Загари - 100 лари
  • Возможно индивидуальное проведение тура для 1-2 человек. Стоимость - 30600 руб. (1150 лари)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, 9:00
Завершение: Кутаиси, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
19 окт 2023
Всё понравилось. Спасибо
Анна
2 мар 2023
Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию.
Эта поездка превзошла все мои ожидания!!!
Гид Давид настоящий профессионал своего дела👍
Начнём с того, что группа на мою дату не набралась и он вошёл в моё положение, у меня 18 февраля было День Рождение, и я очень хотела отметить его в Сванетии:)
И Давид согласился везти меня одну!!!! Огромная ему за это благодарность. Он помог моей мечте сбыться👍
А на сколько у него всё продумано до мелочей, машина в идеальном порядке. Погода нас не порадовала, был сильный снегопад, но он знает эту трассу, как свои пять пальцев, ведёт машину очень аккуратно. Было много сложных ситуаций на дороге из которых мы вышли без последствий только благодаря опыту Давида. В машине есть даже песок, который нам очень пригодился:) Такого снегопада по словам местных жителей не было лет 6 наверное….
Вся программа у Давида чётко продумана, человек обладает очень богатым кругозором. Рассказывает о всех объектах и селениях мимо которых мы проезжали👍
Может поддержать разговор на любую тему:)
Помимо экскурсий Давид помогал мне и в поиске жилья, разговаривал с хозяевами, чтобы ко мне отнеслись с должным вниманием.
Помогал обменять деньги, везде меня сопровождал и объяснял на Грузинском языке мои просьбы и пожелания. Без него мне было бы очень сложно…
Я очень благодарна Давиду за потрясающую экскурсию и глубокое знание своего дела🙏🙏🙏
Вашей команде желаю побольше таких экскурсоводов👐
А всем, кто хочет побывать в Сванетии рекомендую это делать только с Давидом, Вы 100% не пожалеете👍
Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию.Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию.Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию.Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию.Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию.

Тур входит в следующие категории Кутаиси

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