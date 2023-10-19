Наше путешествие начнётся с Мегрелии. Встречаемся и едем исследовать живописный Мартвильский каньон. Полюбуемся 30-40-метровыми скалами вдоль реки Абаша, кое-где срывающейся водопадами. Перенесёмся в прошлое: каньон образовался ещё в Мезозойскую эру, здесь были найдены следы динозавров и древнего человека.

Затем направляемся в сторону Зугдиди, где рассмотрим дворец князей Дадиани, владетельных князей Мегрелии. Архитектура здания оригинальна: фасады украшают балкончики, стилизованные арки и необычная крыша. Внутри располагается музей с 44 475 экспонатами. Особое место в коллекции занимают посмертная маска Наполеона, туника Богоматери и первое издание «Витязя в тигровой шкуре». Вы узнаете историю этих и других сокровищ, рассмотрите восхитительные интерьеры дворца и сад княгини Екатерины Чавчавадзе, сестры Нины Чавчавадзе, супруги Александра Грибоедова.

Далее, через долину реки Ингури, любуясь седыми вершинами, едем в Местию, уютный посёлок в Сванетии. Остановимся у водохранилища Ингури с самой высокой плотиной в мире. Восхитимся бирюзовым цветом воды, обрамлённой скалами, и устроим пикник у водопада. После преодолеем подъём на 1600 метров и окажемся в посёлке, месте сосредоточения сванских башен.

Вечером вас ждёт сванский ужин. Вы попробуете кубдари, натхани и ещё много вкусных блюд.