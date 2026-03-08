Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки
Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
3 мая в 08:00
10 мая в 08:00
€630 за человека
Скрытые уголки Сванетии: индивидуальный мини-тур по Колхидскому заповеднику и маленьким городам
Посетить заброшенный курорт Анаклия и побывать на пляже с магнитным песком в Уреки
Начало: Кутаиси, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за человека
Экспресс-перезагрузка в горах и у моря с выездом из Кутаиси: только для вашей компании
Рассмотреть монастыри, переночевать на высоте более 2500 метров и отдохнуть на пляже в Кобулети
Начало: Кутаиси, ваше место проживания, время по договорён...
6 июн в 08:00
7 июн в 08:00
€140 за всё до 20 чел.
