Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки

Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Увлекательные экскурсии, живописные пейзажи и релакс на пляже — в туре мы собрали самые приятные составляющие отдыха. Вы побываете в загадочной пещере, освещаемой огнями, и увидите сталактиты. Полюбуетесь каньоном Мартвили,
горами Аджарии и водопадами Махунцети и Мирвети.

Прогуляетесь по атмосферным улочкам Батуми, заглянете в этнографический музей «Борджгало» с интерактивными экспозициями и осмотрите руины византийской крепости Петра.

А ещё целый день проведёте на пляже с чёрным магнитным песком в Уреки — он обладает целебными свойствами, а ещё на курорте получаются эффектные снимки.

Ближайшие даты:
3
мая10
мая17
мая24
мая31
мая7
июн14
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Кутаиси и отвезём в отель.

2 день

Пещера Прометея, каньон Мартвили и семейная винодельня

После завтрака выселимся и начнём пешеходную экскурсию по Кутаиси. Посетим пещеру Прометея и каньон Мартвили, а затем пообедаем на семейной винодельне. Вас ждут не только вкуснейшие блюда национальной кухни, но и дегустация вин и чачи. К 20:00 прибудем в Батуми и разместимся в отеле.

3 день

Пешеходная экскурсия по Батуми и прогулка на кораблике

Днём у вас будет время на отдых, а вечером, с 18:00 до 21:00, прогуляемся по Батуми. Будем любоваться архитектурой, надышимся морским бризом и покатаемся на кораблике вдоль залива.

4 день

Горы Аджарии, музей «Борджгало» и обед в семейном ресторане

После завтрака поедем в горы Аджарии. Остановимся у водопадов Махунцети и Мирвети и посетим этнографический музей «Борджгало» с интерактивными экспозициями. Увидим средневековый мост, сделаем красивые фотографии на природе и пообедаем в семейном ресторане с видом на вершины и весёлой национальной программой.

Вечером вернёмся в Батуми. Вы сможете погулять по улочкам самостоятельно.

5 день

Церковь Самеба и дегустация морепродуктов

С утра у вас будет свободное время. Затем начнём экскурсию «Другая сторона Батуми», во время которой посетим церковь Самеба и заглянем на рыбный рынок. Вас ждёт дегустационный сет с морепродуктами и бокалом белого сухого вина. Оплачивается дополнительно.

6 день

Ботанический сад, крепость Петра и прибытие на курорт Уреки

Позавтракаем, соберём вещи и поедем на курорт Уреки. По пути остановимся в ботаническом саду и осмотрим византийскую крепость Петра. Пообедаем вкуснейшей свежей форелью, выпьем бокал вина и поедем дальше. Прибудем в Уреки, который славится пляжем с уникальным чёрным магнитным песком, и заселимся в отель. Дальше у вас будет время, чтобы понежиться на солнце, искупаться в море и отдохнуть.

7 день

Пляжный отдых

После завтрака — море, отдых и релакс на пляже.

8 день

Отъезд

После завтрака — время для отдыха на пляже. В 18:30 поедем в аэропорт Кутаиси.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€630
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Питьевая вода во время экскурсий и переездов
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Пакет «Комфорт» (входные билеты, обеды и дегустации) - €150
  • Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет: €500 (при сопровождении 2 взрослых)
  • Стоимость тура на 1 человека зависит от сезона:
  • В мае - €630
  • В июне - €650
  • В июле - €685
  • В августе - €750
  • Тур доступен для бронирования в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
Завершение: Аэропорт Батуми, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Кутаиси
Провели экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20
стран и однажды попала в Грузию. В 2016 году я создала в Батуми собственную туристическую компанию и работаю гидом в дружной команде. Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся её историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Мы уверены, что познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и её достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим своё дело. Приглашаем на наши экскурсии в компании профессионалов, создающих неповторимые путешествия по Грузии!

Тур входит в следующие категории Кутаиси

