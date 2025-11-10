Мои заказы

Скрытые уголки Сванетии: индивидуальный мини-тур по Колхидскому заповеднику и маленьким городам

Посетить заброшенный курорт Анаклия и побывать на пляже с магнитным песком в Уреки
За 2 дня вы исследуете устье реки Кулеви с полузатонувшим крейсером, прогуляетесь по термальным источникам Цаиши и заглянете на рыбный рынок у побережья. Пройдёте сосновыми тропами Малтаквы и отдохнёте на
пляже с магнитным песком, богатым железом.

Атмосферные руины курорта Анаклия, заповедные воды Колхиды и следы древней цивилизации — этот маршрут станет настоящим открытием для тех, кто хочет увидеть Грузию с новой стороны.

Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники, затонувший крейсер и морской воздух Анаклии

Утром вы отправитесь из Кутаиси в сторону города Сенаки, где сделаете остановку у крепости Шхепи. Это место хранит следы старинной оборонительной архитектуры и станет первым атмосферным эпизодом дня.

Затем путь продолжится в город Хоби, где будет организован обед в кафе, специализирующемся на национальной мегрельской кухне. Это один из самых пряных и насыщенных гастрономических регионов Грузии, где вы сможете попробовать традиционные блюда.

После обеда посетите термальные источники Цаиши — природные воды, известные своими лечебными свойствами. Здесь будет возможность прогуляться и, возможно, сделать короткий отдых.

Затем маршрут приведёт вас к устью реки Кулеви, где можно будет увидеть наполовину затонувший крейсер — загадочный и фотогеничный объект, частично скрытый водами. Неподалёку расположен рыбный рынок, на котором можно познакомиться с локальным уловом и колоритом прибрежной торговли.

Следующий пункт — заброшенный курорт Анаклия на берегу Чёрного моря. Несмотря на запустение, это место поражает особой эстетикой: пустынные корпуса, морской ветер, живописный пляж и ощущение прошлого величия. Здесь будет предусмотрено время для прогулки и съёмки — локация отлично подходит для выразительных фотографий.

Завершится день в городе Поти, где предусмотрен отдых и свободное время.

Термальные источники, затонувший крейсер и морской воздух АнаклииТермальные источники, затонувший крейсер и морской воздух АнаклииТермальные источники, затонувший крейсер и морской воздух АнаклииТермальные источники, затонувший крейсер и морской воздух Анаклии
2 день

Национальный парк «Колхида», Малтаква

Утром вы отправитесь в национальный парк «Колхида», расположенный в дельте реки Риони. Это уникальный биосферный заповедник с густой субтропической растительностью, обилием птиц (в том числе аистов и цапель) и разветвлённой сетью рукавов реки.

Далее запланировано посещение курортного района Малтаква, где находится сосновый лес и сохранившаяся советская турбаза — своеобразный памятник эпохи. Также вы осмотрите необычный монумент ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, выполненный в оригинальном архитектурном стиле.

Затем — переезд на пляж в Григолети, где вы сможете отдохнуть у моря. Это место славится магнитным песком, насыщенным частицами железа и магнетита, который попадает сюда с горных районов через реку. Такие пески считаются целебными и используются в оздоровительных целях.

По историческим данным, именно здесь древние колхи более 2 тысяч лет назад научились выплавлять железо из руды. Полученный металл высоко ценился в античном мире и экспортировался в страны Средиземноморья.

В 18:00 начнётся обратный путь в Кутаиси, а к 20:00 вы прибудете в город.

Национальный парк «Колхида», МалтакваНациональный парк «Колхида», МалтакваНациональный парк «Колхида», МалтакваНациональный парк «Колхида», Малтаква

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, 11:00
Завершение: Кутаиси, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Тур входит в следующие категории Кутаиси

