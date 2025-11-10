Скрытые уголки Сванетии: индивидуальный мини-тур по Колхидскому заповеднику и маленьким городам
Посетить заброшенный курорт Анаклия и побывать на пляже с магнитным песком в Уреки
За 2 дня вы исследуете устье реки Кулеви с полузатонувшим крейсером, прогуляетесь по термальным источникам Цаиши и заглянете на рыбный рынок у побережья. Пройдёте сосновыми тропами Малтаквы и отдохнёте на читать дальше
пляже с магнитным песком, богатым железом.
Атмосферные руины курорта Анаклия, заповедные воды Колхиды и следы древней цивилизации — этот маршрут станет настоящим открытием для тех, кто хочет увидеть Грузию с новой стороны.
Термальные источники, затонувший крейсер и морской воздух Анаклии
Утром вы отправитесь из Кутаиси в сторону города Сенаки, где сделаете остановку у крепости Шхепи. Это место хранит следы старинной оборонительной архитектуры и станет первым атмосферным эпизодом дня.
Затем путь продолжится в город Хоби, где будет организован обед в кафе, специализирующемся на национальной мегрельской кухне. Это один из самых пряных и насыщенных гастрономических регионов Грузии, где вы сможете попробовать традиционные блюда.
После обеда посетите термальные источники Цаиши — природные воды, известные своими лечебными свойствами. Здесь будет возможность прогуляться и, возможно, сделать короткий отдых.
Затем маршрут приведёт вас к устью реки Кулеви, где можно будет увидеть наполовину затонувший крейсер — загадочный и фотогеничный объект, частично скрытый водами. Неподалёку расположен рыбный рынок, на котором можно познакомиться с локальным уловом и колоритом прибрежной торговли.
Следующий пункт — заброшенный курорт Анаклия на берегу Чёрного моря. Несмотря на запустение, это место поражает особой эстетикой: пустынные корпуса, морской ветер, живописный пляж и ощущение прошлого величия. Здесь будет предусмотрено время для прогулки и съёмки — локация отлично подходит для выразительных фотографий.
Завершится день в городе Поти, где предусмотрен отдых и свободное время.
2 день
Национальный парк «Колхида», Малтаква
Утром вы отправитесь в национальный парк «Колхида», расположенный в дельте реки Риони. Это уникальный биосферный заповедник с густой субтропической растительностью, обилием птиц (в том числе аистов и цапель) и разветвлённой сетью рукавов реки.
Далее запланировано посещение курортного района Малтаква, где находится сосновый лес и сохранившаяся советская турбаза — своеобразный памятник эпохи. Также вы осмотрите необычный монумент ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, выполненный в оригинальном архитектурном стиле.
Затем — переезд на пляж в Григолети, где вы сможете отдохнуть у моря. Это место славится магнитным песком, насыщенным частицами железа и магнетита, который попадает сюда с горных районов через реку. Такие пески считаются целебными и используются в оздоровительных целях.
По историческим данным, именно здесь древние колхи более 2 тысяч лет назад научились выплавлять железо из руды. Полученный металл высоко ценился в античном мире и экспортировался в страны Средиземноморья.
В 18:00 начнётся обратный путь в Кутаиси, а к 20:00 вы прибудете в город.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, 11:00
Завершение: Кутаиси, 20:00
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!