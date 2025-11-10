Утром вы отправитесь из Кутаиси в сторону города Сенаки, где сделаете остановку у крепости Шхепи. Это место хранит следы старинной оборонительной архитектуры и станет первым атмосферным эпизодом дня.

Затем путь продолжится в город Хоби, где будет организован обед в кафе, специализирующемся на национальной мегрельской кухне. Это один из самых пряных и насыщенных гастрономических регионов Грузии, где вы сможете попробовать традиционные блюда.

После обеда посетите термальные источники Цаиши — природные воды, известные своими лечебными свойствами. Здесь будет возможность прогуляться и, возможно, сделать короткий отдых.

Затем маршрут приведёт вас к устью реки Кулеви, где можно будет увидеть наполовину затонувший крейсер — загадочный и фотогеничный объект, частично скрытый водами. Неподалёку расположен рыбный рынок, на котором можно познакомиться с локальным уловом и колоритом прибрежной торговли.

Следующий пункт — заброшенный курорт Анаклия на берегу Чёрного моря. Несмотря на запустение, это место поражает особой эстетикой: пустынные корпуса, морской ветер, живописный пляж и ощущение прошлого величия. Здесь будет предусмотрено время для прогулки и съёмки — локация отлично подходит для выразительных фотографий.

Завершится день в городе Поти, где предусмотрен отдых и свободное время.