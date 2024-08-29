Групповые туры Кутаиси

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Кутаиси, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сванетия: история в окружении гор
На машине
4 отзыва
3 дня
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, 9:00
6 мар в 08:00
10 мар в 08:00
20 000 за человека
Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
На машине
2 дня
Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
Насладиться пикником к горах, рассмотреть созвездия в телескоп и попробовать минералку-легенду
Начало: Кутаиси, точные место и время по договорённости
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
На машине
3 дня
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с нашим туром по Кутаиси и Цхалтубо. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Центральная площадь Кутаиси, утро
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
45 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    29 августа 2024
    Сванетия: история в окружении гор
    Спасибо большое, Давид! Отличная поездка! Сванетия уникальна!
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Сванетия: история в окружении гор
    Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉). Экскурсия проходила по
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    описанному маршруту. Обязательно из Местии посетите Ушгули! В Ушгули можно арендовать лошадь для прогулки, к сожалению, мы были там в снег и дождь, кататься желания не было, но впечатления у нас от погоды не испортились! Перед началом экскурсии Давид забрал у удобной нам точки, а также в конце отвез на вокзал. Советуем эту экскурсию!

    Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)
  • С
    Сергей
    19 октября 2023
    Сванетия: история в окружении гор
    Всё понравилось. Спасибо
    Всё понравилось. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Групповые»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  2. Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
  3. Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
Сколько стоит тур в Кутаиси в марте 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 300 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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