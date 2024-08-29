читать дальше

описанному маршруту. Обязательно из Местии посетите Ушгули! В Ушгули можно арендовать лошадь для прогулки, к сожалению, мы были там в снег и дождь, кататься желания не было, но впечатления у нас от погоды не испортились! Перед началом экскурсии Давид забрал у удобной нам точки, а также в конце отвез на вокзал. Советуем эту экскурсию!