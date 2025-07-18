От моря до серных источников: только вы и самые живописные уголки Грузии
Погулять по Батуми и Старому Тбилиси, заглянуть в Боржоми и ощутить атмосферу Кахетии
Начало: Аэропорт Кутаиси, время зависит от времени вашего ...
18 июл в 10:00
25 июл в 10:00
$650 за человека
Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки
Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
21 июл в 10:00
28 июл в 10:00
€630 за человека
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
16 июл в 10:00
17 июл в 10:00
€1800 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Пещера Прометея»
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