Описание тура
Если вы готовы прочувствовать все краски грузинской души — этот тур для вас. Оставьте суету позади и отправляйтесь в путешествие, объединяющее Кавказские вершины, винные долины, древние города и шум прибоя. Это не просто поездка, а настоящее приключение, где каждый день будет открывать новую грань Грузии.
Эксклюзив: Спецзаезд 11 Июля С Концертом Валерия Меладзе! Для тех, кто выберет дату тура с 11.07-19.07, мы приготовили невероятный бонус. 16 июля в Батуми мы отправимся на большой концерт Валерия Меладзе! Вам не нужно переживать о покупке дефицитных билетов из-за границы — я всё продумала. Гарантированный билет на концерт можно приобрести за доплату (8000 рублей)! Идеальное комбо: шикарный отдых и любимые хиты на побережье Чёрного моря!
Что мы увидим и прочувствуем:
Наше путешествие — это увлекательная книга, где в каждой главе новое открытие. Мы промчимся по захватывающей Военно-Грузинской дороге, прикоснемся к живой истории в крепости Ананури и древнем пещерном городе Уплисцихе, а затем окажемся в Кахети — краю виноделия. Там нас ждет дегустация Киндзмараули и купание в прохладном озере среди виноградников.
Мы заблудимся на уютных улочках старого Тбилиси, услышим мистический шепот водопадов Мартвильского каньона и эхо пещеры Прометея. А после — встретим романтичный закат на пляже Батуми и полной грудью вдохнем хвойный воздух целебного Боржоми.
Что делает этот тур особенным?
Мы путешествуем небольшой, душевной группой — как друзья. Вы не будете туристом, вы станете гостем. Вас ждут:
Съемка тура с коптера в подарок! Вы получите захватывающее видео вашего приключения с высоты птичьего полета на память.
Настоящие грузинские застолья с тостами под живую музыку.
Домашний обед в гостях у местной семьи.
Аромат свежего хачапури прямо из печи и целебный пар знаменитых серных бань.
Дегустация редкого варенья из еловых шишек и, конечно, лучшего вина.
Наш маршрут — это не сухой перечень мест, а история, которую мы проживем вместе.
Это больше, чем отпуск. Это ваша душевная передышка по-грузински. 9 дней, чтобы наполниться впечатлениями и увезти с собой легкую грусть от того, как быстро пролетело это невероятное время.
Готовы влюбиться? Поехали!
Программа тура по дням
Военно-грузинская дорога
05:30 Выезд от отелей Планета Люкс или Бумеранг в г. Владикавказ
Проживание до выезда организовывается самостоятельно (если необходимо могу помочь с бронированием). Сбор группы и отъезд будет осуществляться от отелей Планета Люкс и Бумеранг.
Если вам удобнее добраться самолетом в г. Тбилиси, наш гид заберет Вас и присоединит к группе.
Цена тура в случае прилёта и вылета из Тбилиси уменьшится на 3000 руб.
Начиная с Военно-грузинской дороги пейзажи и достопримечательности будут завораживать. Считается, что это одна из самых живописных дорог в мире. Гора Казбек откроется как на ладони.
Увидим Нарзанный источник с железистой водой и сформировавшиеся на этом месте травертины.
Переедем через Крестовый перевал от Степанцминды.
Доедем до Арки Дружбы и погуляем, заглядывая с фотоаппаратом в каждую арку, откуда открываются совершенно разные виды, казалось бы, с одной площадки. Увидим у подножья гор озеро, от вида которого захватывает дух.
Проедем Гудаури горнолыжный курорт.
Нас ждёт очаровательный замок Ананури, из которого открывается вид на Жинвальское водохранилище. Узнаем его историю, сделаем много нереальных фото и поедем дальше.
Придорожные кафе зазывают к столу на обед. А мы, конечно, уже будем готовы к трапезе, ведь горный воздух нагоняет аппетит, а грузинская национальная кухня никого не оставляет равнодушным (по желанию за доп. плату).
15:00-16:00 Прибытие в Тбилиси (в зависимости от ситуации на границе).
Заселение в отель в центре старого города Тбилиси.
Разменяем рубли или другую валюту. Предложим обменники с выгодным курсом лари.
Свободное время.
Цинандали, Сигнахи
08:00 Завтрак в отеле.
08:30 Трансфер на экскурсию в Кахетию - винную столицу Грузии с множеством исторических памятников.
Это одна из самых красивых и вкусных экскурсий. Попробуем вина, чачу.
Наш путь лежит в Телави, где снимался фильм Мимино. Мы увидим платан, которому 900 лет. Чтобы его обхватить понадобится 13 человек! По дороге проедем Резиденцию царя Грузии Ираклия Il, который в 1783 году подписал договор с Россией.
Дальше культурная часть программы: поедем в Цинандали родину одноимённого вина, в усадьбу Александра Чавчавадзе, где бывали Пушкин, Лермонтов, Александр Дюма, где провёл медовый месяц А. Грибоедов с дочерью Чавчавадзе. Это был центр интеллектуальной жизни 19 века Грузии. Именно тут впервые зазвучал рояль, состоялось первое прочтение комедии Горе от ума.
Обязательно посетим винный завод Киндзмараули, где нам проведут экскурсию, и мы узнаем много интересного как о производстве, так и о самих винах.
Обед (за доп. плату).
Заезжаем в Сигнахи - город Любви. Отреставрированный в 2007 году древний Сигнахи, расположенный на одной из горных вершин Алазанской Долины, обнесенный крепостной стеной с башнями (Xvlll век) и колоритными сооружениями зажил новой яркой жизнью, ведь тут можно заключить брак в любое время суток, что придаёт романтичность и притягивает всех влюблённых мира. В Сигнахи родился и жил известный грузинский художник Нико Пиросмани. О его истории любви к французской актрисе Маргарите де Севр поётся в популярной песне в исполнении Аллы Пугачёвой Миллион алых роз (1982).Наша прогулка по средневековому городу Сигнахи, откуда открывается панорамный вид на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, никого не оставит равнодушным! Городок находится в восточной Грузии на склоне горы, в историческом регионе Кахетии.
Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
Тбилиси, Мцхета
08:00 Завтрак в отеле.
10:00-13:30 Пешеходная экскурсия по Тбилиси.
Начнём экскурсию по историческому центру города, который расположен близ горы Мтацминда. Он застроен самобытными двух — трехэтажными домами с резными балкончиками и верандами. Дома будто свисают над скалой и вызывают восторг! Пройдём по живописной набережной реки Мтквари (Кура).
Прогуляемся по Абанотубани — это квартал в центре Тбилиси, известный комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают у всех восторг. А. С. Пушкин писал: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.
Увидим крепость Нарикала Iv в, подойдём к Метехи — древней цитадели и резиденции грузинских царей с панорамой на старый город. Тут устроим фотосессию. Погуляем по узким и крутым улочкам Бетлеми и Гоми.
Здесь стоят типичные для старого города дома с ажурными балконами. Прогуляемся по колоритной улице Шардени, названной в честь французского католического миссионера.
Пройдём по пешеходному мосту Мира над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию. А после, Вы можете подняться на канатной дороге к крепости Нарикала (по желанию за доплату - 5 лари), хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. Её называют душой Тбилиси. В Vii и Xi-Xii веках крепость была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры.
Нельзя пройти мимо забавной башни с часами, построенной режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе. Тут ровно в 12 часов ежедневно начинается открытая постановка марионеток Цикл жизни. Везде царит атмосфера праздника и беззаботности.
14:00 Обед (за доп. плату).
15:00 Направляемся в Мцхету.
Тут услышите историю о том, как святая Равноапостольная Нино принесла Христианство в Грузию. Именно отсюда христианство начало распространятся по всей стране.
16:30 Поднимемся к монастырю Святого Креста Джвари, отсюда увидим, как сливаются реки Арагви и Кура. Ещё этот монастырь известен тем, что здесь происходит действие бессмертной поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Мцыри.
17:00 Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
Уплисцихе, Гори, Кутаиси
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд. Сегодня мы прощаемся с гидом и едем с водителем-проводников.
10:30-11:00 Заезжаем в город Гори, смотрим дом, где родился Сталин.
11:30 Нас ждёт самый древний пещерный город Уплисцихе, который находится в 90 км от Тбилиси. Он основан в 8 века до н. э., а развивался с 3 века до н. э. до 4 века н. э. Уплисцихе окончательно опустел только в Xix веке!
Большая часть его жилищ и улочек находится прямо в толще вулканических скал. Удивляет, что ещё в те времена город имел свою пекарню, канализационные отводы, тюрьму, винодавильни, винохранилище, аптеку, колонный зал, где проходило жертвоприношение и многое другое, что обеспечивало жизнь целого пещерного города.
13:30 Обед в семье Сталбера, удивительного человека, который написал книгу об Уплисцихе и удостоен Ордена чести Грузии (при группе от 10 человек, стоимость 40 лари с человека).
14:30-16:30 Трансфер в Кутаиси.
Кутаиси - один из древнейших городов Грузии. Важнейший исторический и экономический центр Западной Грузии, административный центр края Имеретия.
Вечером можно прогуляться по городу. В самом центре Кутаиси, на площади Давида Агмашенебели стоит Колхидский фонтан — огромное каскадное сооружение, иллюстрирующее мифы о древней Колхиде. Эта впечатляющая размерами и роскошью достопримечательность была построена в 2011 г. Округлый фонтан с несколькими уровнями украшен тремя десятками позолоченных бронзовых фигур — увеличенных образцов ювелирного искусства бронзового века, найденных на территории современной Грузии.
Недалеко от фонтана можно увидеть школу, где учился Владимир Маяковский. В этой же школе учился и Борис Пастернак.
Заселение в отель в Кутаиси.
Свободное время.
Пещера Прометея, Мартвили
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Мы отправляемся в красивейшую пещеру Прометея (Кумистави) это карстовая пещера, расположенная недалеко от города Цхалтубо в историческом крае Имеретия на западе Грузии. Пещера является охраняемой природной территорией (Вход в пещеру Прометея по желанию за доплату 25 лари, катание на лодочках 20 лари).
12:00 Нас ждёт сказочный Мартвильский каньон.
Это волшебное место с кристально чистой водой и живописными скалами. Спускаясь на лодке, ощущаешь себя в другом мире, полном тишины и покоя. Величественные водопады и зелёные заросли создают атмосферу сказки. Здесь действительно забываешь о времени и просто наслаждаешься природой (Вход в Мартвильский каньон по желанию за доплату 20 лари, катание на лодочках 20 лари).
14:00 Обед (за доп. плату).
15:00 Одухотворённые каньоном и пещерой, мы отправимся в Батуми, в столицу Аджарии.
17:30 Заселение в отель в центре Батуми.
Свободное время.
Батуми
08:00 Завтрак в отеле.
Свободный день.
Проведите день на свой вкус! Можно прогуляться по набережной или прокатиться на канатной дороге. Обязательно надо увидеть площадь Пьяццо и площадь Европы! Также полюбоваться скульптурой Али и Нино, башнями Чачи и Азбука. А вечером — поужинайте с видом на море или старый город.
Атмосфера гостеприимного Батуми и уютных улочек, вас очарует.
Ночь в Батуми.
Боржоми
08:00 Завтрак в отеле.
До 12:00 свободное время.
12:00 Выезжаем в Боржоми, на Минеральные источники.
Помните фразу из кинофильма 12 стульев: Поздно пить Боржоми!.., фраза об упущенной возможности) Так вот, Вам точно пить Боржоми не поздно, тк познакомившись с этим замечательным курортом, Вы непременно сюда приедете, чтобы получить курс лечения и насладиться невероятной красотой Боржомского ущелья. Хвойная стена леса, волшебная атмосфера свежести и зелени, будто обволакивают Вас! Это праздник для глаз, лёгких и желудка) Три в одном) Тут так дышится легко!)
16:00 Прогуляемся по красивому Центральному парку, попробуем вкусную минеральную воду. Около парка организован маленький базарчик, где продают варенье из еловых шишек,которое обладает иммуностимулирующим свойством. Варенье содержит эфирные масла, различные минералы, витамины A, B, C, K, P, фитонциды, дубильные вещества. Стоит попробовать)
Прогулка по парку с интересной историей и целебной водой Боржоми.
18:00 Заселение в отеле в Боржоми.
Свободный день
08:00 Завтрак в отеле.
10:00-12:30 Трансфер в Тбилиси.
Обед (за доп. плату).
14:00 Заселение в отель в центре старого города Тбилиси.
Свободный день.
Можно самостоятельно посетить:
Ботанический сад;
Серные бани;
Подняться на фуникулере на гору Мтацминда, что в переводе означает Святая гора, где расположен прекрасный парк, пантеон, где захоронены выдающиеся деятели Грузии;
Выезд домой
08:00 Завтрак в отеле.
Групповой трансфер в аэропорт Тбилиси с 12:00 до 13:00.
Трансфер до г. Владикавказа за доп. плату 3000 руб. (до гостиницы Планета Люкс)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Владикавказ-Тбилиси
- Трансфер отель-аэропорт Тбилиси
- Проживание в двухместном номере в отелях по маршруту
- Питание: завтраки
- Трансфер по программе на комфортабельном минивене или Мерседес Спринтере
- Экскурсионная программа с местным гидом 1-3 дни
- Программа с водителем-проводником 4-9 дни
- Транспортная страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Входные билеты
- Питание: обеды, ужины (стоимость обеда в среднем 45-55 лари, по текущему курсу это около 1500-1600 руб. Цена за ужин зависит от вашего выбора блюд и от уровня кафе или ресторана)
- Одноместное размещение (20000 руб.)
- Сувениры
- Медицинская страховка
Пожелания к путешественнику
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
Стоимость тура при одноместном размещении составит 83000 рублей / 2900 лари.