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Описание тура

Если вы готовы прочувствовать все краски грузинской души — этот тур для вас. Оставьте суету позади и отправляйтесь в путешествие, объединяющее Кавказские вершины, винные долины, древние города и шум прибоя. Это не просто поездка, а настоящее приключение, где каждый день будет открывать новую грань Грузии.

Эксклюзив: Спецзаезд 11 Июля С Концертом Валерия Меладзе! Для тех, кто выберет дату тура с 11.07-19.07, мы приготовили невероятный бонус. 16 июля в Батуми мы отправимся на большой концерт Валерия Меладзе! Вам не нужно переживать о покупке дефицитных билетов из-за границы — я всё продумала. Гарантированный билет на концерт можно приобрести за доплату (8000 рублей)! Идеальное комбо: шикарный отдых и любимые хиты на побережье Чёрного моря!

Что мы увидим и прочувствуем:

Наше путешествие — это увлекательная книга, где в каждой главе новое открытие. Мы промчимся по захватывающей Военно-Грузинской дороге, прикоснемся к живой истории в крепости Ананури и древнем пещерном городе Уплисцихе, а затем окажемся в Кахети — краю виноделия. Там нас ждет дегустация Киндзмараули и купание в прохладном озере среди виноградников.

Мы заблудимся на уютных улочках старого Тбилиси, услышим мистический шепот водопадов Мартвильского каньона и эхо пещеры Прометея. А после — встретим романтичный закат на пляже Батуми и полной грудью вдохнем хвойный воздух целебного Боржоми.

Что делает этот тур особенным?

Мы путешествуем небольшой, душевной группой — как друзья. Вы не будете туристом, вы станете гостем. Вас ждут:

Съемка тура с коптера в подарок! Вы получите захватывающее видео вашего приключения с высоты птичьего полета на память.

Настоящие грузинские застолья с тостами под живую музыку.

Домашний обед в гостях у местной семьи.

Аромат свежего хачапури прямо из печи и целебный пар знаменитых серных бань.

Дегустация редкого варенья из еловых шишек и, конечно, лучшего вина.

Наш маршрут — это не сухой перечень мест, а история, которую мы проживем вместе.

Это больше, чем отпуск. Это ваша душевная передышка по-грузински. 9 дней, чтобы наполниться впечатлениями и увезти с собой легкую грусть от того, как быстро пролетело это невероятное время.

Готовы влюбиться? Поехали!