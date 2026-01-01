Описание тура
Если вы хотите прочувствовать все краски грузинской души — этот тур для вас. Маршрут объединяет Кавказские вершины, винные долины, старинные города и шум прибоя Чёрного моря. Это не просто поездка, а настоящее приключение: великолепные горы, узкие каньоны, морской берег и уютные улочки старого города каждый день раскрывает новую грань Грузии.
Что вас ждёт в путешествии:
Военно-Грузинская дорога и Арка Дружбы: захватывающие дух панорамы Кавказа.
Древние крепости и пещерные города (Уплисцихе, Ананури): живое прикосновение к истории.
Сигнахи: город любви с живописными балконами и виноградниками.
Винодельческий край Кахети: дегустация Киндзмараули, отдых у озера Ильи и купание в оазисе виноградников.
Старый Тбилиси: прогулка по легендарным улочкам, где каждый камень хранит свою легенду.
Водопады Мартвили и пещеры Прометея: мистические звуки воды и эхо в подземных залах.
Батуми и Боржоми: романтичный закат на пляже Чёрного моря и дыхание сосен в пейзажах Боржоми.
Что делает этот тур особенным: Путешествие проходит в небольшой тёплой группе — всегда комфортно и душевно. Нас ждут традиционные грузинские застолья с музыкой и танцами, встречи с искренними хозяевами и настоящими виноделами. Маршрут продуман как увлекательная книга: каждая новая глава — это новое открытие страны. Вы не просто посмотрите Грузию — вы переживёте её вместе с друзьями и единомышленниками.
Моменты, которые вы запомните навсегда:
Тосты под живую музыку в семейной атмосфере грузинского ресторана;
Аромат свежего хачапури прямо из печи и запах пряностей восточного базара;
Купание в прозрачном озере среди зелёных виноградных лоз;
Пар целебных серных бань и отдых по-грузински в термальных источниках;
Домашний обед в гостях у семьи историка из пещерного города;
Дегустация редкого варенья из еловых шишек в Боржоми;
Лёгкая грусть на обратном пути — от того, как быстро пролетят эти 9 дней и насколько по-настоящему вы побываете в гостях у Грузии.
Если вы искали повод сделать паузу в суете и наполниться яркими впечатлениями, этот тур — ваша душевная передышка по-грузински. 9 дней, чтобы влюбиться. Поехали?
Программа тура по дням
Телави
05:30 — Выезд от отелей Планета Люкс или Бумеранг (г. Владикавказ).
Проживание до выезда организуется самостоятельно (при необходимости могу помочь с бронированием). Сбор группы и отъезд осуществляется от отелей Планета Люкс и Бумеранг.
Если вам удобнее прилететь в г. Тбилиси, наш гид встретит вас и присоединит к группе.
Стоимость тура в случае прилёта в Тбилиси уменьшится на 3000 руб.
Начиная с Военно-Грузинской дороги, пейзажи и достопримечательности будут завораживать. Считается, что это одна из самых живописных дорог в мире. Гора Казбек откроется как на ладони.
Мы увидим Нарзанный источник с железистой водой и сформировавшиеся на этом месте травертины.
Переедем через Крестовый перевал от Степанцминды.
Доберёмся до Арки Дружбы и погуляем, заглядывая с фотоаппаратом в каждую арку, откуда открываются совершенно разные виды, казалось бы, с одной площадки. Увидим у подножья гор озеро, от вида которого захватывает дух.
Проедем Гудаури — горнолыжный курорт.
Нас ждёт очаровательный замок Ананури, из которого открывается вид на Жинвальское водохранилище. Мы узнаем его историю, сделаем множество впечатляющих фото и поедем дальше.
Придорожные кафе зазывают к столу на обед. А мы, конечно, уже будем готовы к трапезе: горный воздух пробуждает аппетит, а грузинская национальная кухня никого не оставляет равнодушным (обед — по желанию, за доп. плату).
15:0016:00 — Прибытие в Тбилиси (в зависимости от ситуации на границе).
Заселение в отель в центре Старого города Тбилиси.
Поможем обменять рубли или другую валюту. Предложим обменники с выгодным курсом лари.
Свободное время.
20:00 — Приветственный ужин в национальном ресторане с грузинскими танцами и песнями.
Цинандали, Сигнахи
08:00 — Завтрак в отеле.
08:30 — Трансфер на экскурсию в Кахетию — винную столицу Грузии, знаменитую множеством исторических памятников.
Это одна из самых живописных и вкусных экскурсий, в ходе которой мы попробуем различные вина и чачу.
Наш путь лежит в Телави — город, где снимался фильм Мимино. Мы увидим древний платан, возраст которого составляет около 900 лет. Чтобы обхватить его ствол, понадобится не менее 13 человек! По дороге мы также увидим резиденцию царя Ираклия Ii, который в 1783 году подписал Георгиевский трактат с Россией.
Далее нас ждёт культурная часть программы: мы отправимся в Цинандали — родину одноимённого вина и усадьбу Александра Чавчавадзе. Здесь бывали Пушкин, Лермонтов и Александр Дюма, а также здесь провёл свой медовый месяц Александр Грибоедов с Нино Чавчавадзе. Это место было центром интеллектуальной жизни Грузии Xix века. Именно здесь впервые в стране зазвучал рояль и состоялось первое чтение комедии Горе от ума.
Мы посетим мужской монастырь Vi века Некреси, расположенный на горе, откуда открывается потрясающий вид на Алазанскую долину.
Обязательным пунктом программы станет винный завод Киндзмараули, где для нас проведут экскурсию, и мы узнаем много интересного как о производстве, так и о самих винах.
Обед (за доп. плату).
Затем мы заедем в Сигнахи — город любви. Отреставрированный в 2007 году древний Сигнахи, расположенный на одной из вершин Алазанской долины и обнесённый крепостной стеной с башнями (Xviii век), обрёл новую яркую жизнь. Здесь можно заключить брак в любое время суток, что придаёт городу особую романтичность и привлекает влюблённых со всего мира. В Сигнахи родился и жил известный грузинский художник Нико Пиросмани. История его любви к французской актрисе Маргарите де Севр легла в основу популярной песни Аллы Пугачёвой Миллион алых роз (1982).
Наша прогулка по средневековому городу Сигнахи, откуда открывается панорамный вид на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, никого не оставит равнодушным!
Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
Тбилиси, Мцхета
08:00 — Завтрак в отеле.
10:0013:30 — Пешеходная экскурсия по Тбилиси.
Начнём экскурсию по историческому центру города, который расположен у подножья горы Мтацминда. Он застроен самобытными двух-трёхэтажными домами с резными балкончиками и верандами. Дома будто свисают над обрывом и вызывают восторг! Пройдём по живописной набережной реки Мтквари (Кура).
Прогуляемся по Абанотубани — кварталу в центре Тбилиси, известному комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.
Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов Старого города, и потому он чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в своё время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают у всех восторг. А. С. Пушкин писал: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.
Увидим крепость Нарикала (Iv в.), подойдём к Метехи — древней цитадели и резиденции грузинских царей с панорамой на Старый город. Тут устроим фотосессию. Погуляем по узким и крутым улочкам Бетлеми и Гоми, где стоят типичные для Старого города дома с ажурными балконами.
Прогуляемся также по колоритной улице Шардени, названной в честь французского католического миссионера.
Пройдём по пешеходному Мосту Мира над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь из стекла и металла — это символ мира, соединяющий старую и новую Грузию.
После вы сможете подняться на канатной дороге к крепости Нарикала (по желанию, за доп. плату — 5 лари), хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала ещё в четвёртом веке нашей эры. Её называют душой Тбилиси. В Vii и Xixii веках крепость была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры.
Нельзя пройти мимо забавной башни с часами, построенной режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе. Здесь ровно в 12 часов ежедневно начинается открытая постановка марионеток Цикл жизни.
Везде царит атмосфера праздника и беззаботности.
14:00 Обед (за доп. плату).
15:00 Направляемся в Мцхету.
15:30 — В Мцхете вы услышите историю о том, как святая равноапостольная Нино принесла христианство в Грузию. Именно отсюда оно начало распространяться по всей стране.
16:30 Поднимемся к монастырю Святого Креста (Джвари), откуда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры. Этот монастырь также известен тем, что здесь происходит действие бессмертной поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова — Мцыри.
17:00 Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
Уплисцихе, Гори, Кутаиси
08:00 — Завтрак в отеле.
09:00 — Выезд на экскурсию.
10:3011:00 — Заезжаем в город Гори, чтобы увидеть дом-музей, где родился Сталин.
11:30 — Нас ждёт самый древний пещерный город Уплисцихе, расположенный в 90 км от Тбилиси. Он был основан в Viii веке до н. э. и развивался с Iii века до н. э. до Iv века н. э. Уплисцихе окончательно опустел лишь в Xix веке!
Большая часть его жилищ и улочек находится прямо в толще вулканических скал. Удивительно, что уже в те времена город имел свою пекарню, канализацию, тюрьму, винодавильни, винохранилище, аптеку, колонный зал для жертвоприношений и многое другое, что обеспечивало жизнь целого пещерного города.
13:30 — Обед в семье Сталбера, удивительного человека, написавшего книгу об Уплисцихе и удостоенного Ордена Чести Грузии (при группе от 10 человек; стоимость — 40 лари с человека).
14:3016:30 — Трансфер в Кутаиси.
Кутаиси — один из древнейших городов Грузии, важнейший исторический и экономический центр Западной Грузии, административный центр края Имеретия.
Вечером вы сможете прогуляться по городу. В самом центре Кутаиси, на площади Давида Агмашенебели, расположен Колхидский фонтан — огромное каскадное сооружение, иллюстрирующее мифы о древней Колхиде. Эта впечатляющая достопримечательность была построена в 2011 году. Округлый фонтан с несколькими уровнями украшен тремя десятками позолоченных бронзовых фигур — увеличенных копий ювелирных изделий бронзового века, найденных на территории современной Грузии.
Недалеко от фонтана находится школа, где учились Владимир Маяковский и Борис Пастернак.
Заселение в отель в Кутаиси.
Свободное время.
Пещера Прометея, Мартвили
08:00 — Завтрак в отеле.
09:00 — Отправляемся в красивейшую пещеру Прометея (Кумистави). Это карстовая пещера, расположенная недалеко от города Цхалтубо в историческом регионе Имеретия на западе Грузии и являющаяся охраняемой природной территорией.
12:00 — Нас ждёт сказочный Мартвильский каньон. Это волшебное место с кристально чистой водой и живописными скалами. Спускаясь на лодке, ощущаешь себя в другом мире, полном тишины и покоя. Величественные водопады и зелёные заросли создают атмосферу сказки. Здесь действительно забываешь о времени и просто наслаждаешься природой.
14:00 — Обед (за доп. плату).
15:00 — Одухотворённые красотой каньона и пещеры, мы отправимся в Батуми — столицу Аджарии.
17:30 — Заселение в отель в центре Батуми.
Свободное время.
Батуми
08:00 — Завтрак в отеле.
09:00 — Выезд на экскурсию.
Сегодня мы увидим водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары Xii века. Мост действительно впечатляет своей архитектурой и исторической ценностью. Это изящное старинное сооружение, которое гармонично вписывается в природный ландшафт и поражает как инженерное достижение, созданное около 900 лет назад!
12:30 — Посетим рыбный рынок. Там же можно будет пообедать (за доп. плату, по желанию).
Быть в Батуми и не пойти к морю? Конечно, мы это сделаем! У вас будет свободное время, чтобы снять усталость от переездов и насладиться тёплым аджарским солнцем на берегу.
Возвращение в отель в Батуми.
Боржоми
08:00 — Завтрак в отеле.
До 12:00 — свободное время.
12:00 — Посещаем парк Грузия в миниатюре и Парк Музыкантов.
13:30 — Отправляемся в Боржоми, к знаменитым минеральным источникам.
Помните фразу из фильма 12 стульев: Поздно пить Боржоми!. . — об упущенной возможности? Вам же пить Боржоми точно не поздно! Познакомившись с этим удивительным курортом, вы наверняка захотите вернуться сюда для оздоровления и чтобы насладиться красотой Боржомского ущелья. Хвойные леса, волшебная атмосфера свежести и зелени будто обволакивают вас! Это настоящий праздник для глаз, лёгких и души — здесь так легко дышится!
16:30 — Прогуляемся по красивому Центральному парку, попробуем целебную минеральную воду. Рядом с парком работает небольшой базарчик, где продают варенье из еловых шишек, обладающее иммуностимулирующими свойствами. Оно содержит эфирные масла, минералы, витамины A, B, C, K, P, фитонциды и дубильные вещества. Стоит попробовать!
Прогулка по парку с его интересной историей и знаменитой водой Боржоми станет отличным завершением дня.
18:00 — Заселение в отель в Боржоми.
Свободный день
08:00 — Завтрак в отеле.
10:0012:30 — Трансфер в Тбилиси.
Обед (за доп. плату).
14:00 — Заселение в отель в центре Старого города Тбилиси.
Свободный день.
Вы можете самостоятельно посетить:
Ботанический сад;
Серные бани в районе Абанотубани;
Гору Мтацминда (Святая гора). На фуникулёре можно подняться в парк с панорамными видами и к Пантеону, где захоронены выдающиеся деятели Грузии.
Выезд домой
08:00 Завтрак в отеле.
Групповой трансфер в аэропорт Тбилиси с 12:00 до 13:00.
Трансфер до г. Владикавказ за доп. плату 3000 руб. (до гостиницы Планета Люкс)
Что включено
- Групповой трансфер по маршруту Владикавказ - Тбилиси
- Групповой трансфер из отеля в аэропорт Тбилиси в день вылета
- Проживание в двухместных номерах в отелях по всему маршруту
- Питание: завтраки, 1 приветственный ужин
- Трансфер по программе на комфортабельном минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Экскурсионная программа с услугами местного гида
- Входные билеты на объекты: усадьба Чавчавадзе, винный завод Киндзмараули, пещерный город Уплисцихе, Пещера Прометея, Мартвильский каньон, парк Музыкантов, парк Грузия в миниатюре, Центральный парк в Боржоми
- Транспортная страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Входные билеты на объекты, кроме указанных
- Питание: обеды и ужины. Ориентировочная стоимость обеда - 4555 лари (около 15001600 руб. по текущему курсу). Цена ужина зависит от выбора блюд и уровня заведения
- Одноместное размещение - 20 000 руб
- Сувениры
- Медицинская страховка (обязательна)
О чём нужно знать до поездки
Стоимость тура указана из расчёта на одного человека при размещении в двухместном номере. Одиночных участников мы объединяем для совместного проживания (мужчин — с мужчинами, женщин — с женщинами).
Если в туре окажется только один одиночный участник, возможны два варианта:
Доплатить за одноместное размещение.
Присоединиться ко второму одиночному участнику того же пола, если он появится и даст своё согласие.
При желании забронировать одноместный номер к стоимости тура добавляется доплата в размере 20 000 рублей.
Пожелания к путешественнику
Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
Стоимость тура при одноместном размещении составит 113500 рублей / 3950 лари.