Если вы хотите прочувствовать все краски грузинской души — этот тур для вас. Маршрут объединяет Кавказские вершины, винные долины, старинные города и шум прибоя Чёрного моря. Это не просто поездка, а настоящее приключение: великолепные горы, узкие каньоны, морской берег и уютные улочки старого города каждый день раскрывает новую грань Грузии.

Что вас ждёт в путешествии:

Военно-Грузинская дорога и Арка Дружбы: захватывающие дух панорамы Кавказа.

Древние крепости и пещерные города (Уплисцихе, Ананури): живое прикосновение к истории.

Сигнахи: город любви с живописными балконами и виноградниками.

Винодельческий край Кахети: дегустация Киндзмараули, отдых у озера Ильи и купание в оазисе виноградников.

Старый Тбилиси: прогулка по легендарным улочкам, где каждый камень хранит свою легенду.

Водопады Мартвили и пещеры Прометея: мистические звуки воды и эхо в подземных залах.

Батуми и Боржоми: романтичный закат на пляже Чёрного моря и дыхание сосен в пейзажах Боржоми.

Что делает этот тур особенным: Путешествие проходит в небольшой тёплой группе — всегда комфортно и душевно. Нас ждут традиционные грузинские застолья с музыкой и танцами, встречи с искренними хозяевами и настоящими виноделами. Маршрут продуман как увлекательная книга: каждая новая глава — это новое открытие страны. Вы не просто посмотрите Грузию — вы переживёте её вместе с друзьями и единомышленниками.

Моменты, которые вы запомните навсегда:

Тосты под живую музыку в семейной атмосфере грузинского ресторана;

Аромат свежего хачапури прямо из печи и запах пряностей восточного базара;

Купание в прозрачном озере среди зелёных виноградных лоз;

Пар целебных серных бань и отдых по-грузински в термальных источниках;

Домашний обед в гостях у семьи историка из пещерного города;

Дегустация редкого варенья из еловых шишек в Боржоми;

Лёгкая грусть на обратном пути — от того, как быстро пролетят эти 9 дней и насколько по-настоящему вы побываете в гостях у Грузии.

Если вы искали повод сделать паузу в суете и наполниться яркими впечатлениями, этот тур — ваша душевная передышка по-грузински. 9 дней, чтобы влюбиться. Поехали?