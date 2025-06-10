Описание тура
Тур насыщен природными локациями — мы отправимся в горную область Грузии, где расположен популярный горнолыжный курорт и средневековая цитадель, и через перевал в Кахетию. Дополнительно возможно посетить каньон с экстрим-развлечениями, каскадными водопадами и озером. Попробуем лучшие грузинские вина на двух дегустациях и в ресторане. Увидим древнейшие памятники архитектуры и родину Мимино. Насладимся морским бризом и вечерней прогулкой по романтичному Батуми. Специально запланировано 2 свободных дня, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля.
После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и Мцхета
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 7-8часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.
А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви.
Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси.
Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.
Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле.
Грузия с открытки
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля. Продолжительность экскурсии 10-11 часов
Экскурсия в Казбеги - сердце кавказских гор!
По дороге будут остановки в Ананури и Гудаури.
Проедем мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
Итак, сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.
Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода Дружба Народов, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта, здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане.
Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии - Гудаури, расположенный на высоте 2195м и Степацминда.
И вот мы здесь! Казбек: красивейшие картины Грузии Вы увидите необыкновенную красоту легендарного поднебесного старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.
Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов, оплата на месте ориентировочно 5-10 долл/чел.
Кульминацией дня, будет мастер класс с обедом в горах - Пальчики Оближешь!
После у нас будет остановка на обед. В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного, нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить грузинские пельмени и конечно же отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют хабизгини, это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности.
Вечером возвращение в Тбилиси.
Ночь в отеле.
Важно! В Зимний Период! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций.
Экскурсия в солнечный край грузинского виноделия
Завтрак в отеле. Забираем с отеля.
Нас ждет удивительная экскурсия в солнечный край грузинского виноделия.
Гомборский перевал, солнечная Алазанская долина, Телави - Родина Мимино, усадьба-музей Александра Чавчавадзе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахетия без этого не Кахетия — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
Продолжительность экскурсии 10 часов
Путешествие начнется с изумительного серпантина Гомборского перевала.
Прибытие в Телави - родину Мимино. В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью Батонисцихе (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан, возле которого снято несколько кадров Мимино.
Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова.
Вино — главный бренд Кахетии.
Остановка в одном из винных марани Vip уровня — вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии.
Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, доп. оплата на месте.
В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. Конечно, не обойдем стороной тему так называемого города любви и знаменитого местного Загса. Гид поведает историю о строении кувшина Квеври, о традициях Грузинского застолья, об Институте тамады.
Итог: вы откроете для себя знаменитую Кахетию, познакомитесь с её главными символами, насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и, даже в прохладную погоду, увезете отсюда только самые теплые воспоминания.
Возвращение в Тбилиси.
Отдых или умопомрачительное путешествие
Завтрак в отеле. Отдых или умопомрачительное путешествие за доп. плату.
Если второе, тогда вас ждет захватывающее путешествие в удивительное место!
Квемо-Картли: неизведанные окрестности Тбилиси
Маршрут: Тбилиси Каньон Цалка Озеро Паравани Пока Тбилиси
Продолжительность экскурсии 8 часов
Уникальный стеклянный мост открыли 14.06.202
Мы отправимся в путь в 9:00. Каньон располагается в 100 км к западу от Тбилиси. Высота каньона составляет 1100-1500 метров, а длина-8 км. На фото новая стеклянная постройка, и у вас будет возможность здесь прогуляться и прочувствовать сумасшедший вкус адреналина.
Горная хорошо протоптанная тропа длиною в 1,5 км приведёт нас вниз к водопадам (30-45 минут несложной горной прогулки).
Вы окажетесь в изумительном по красоте ущелье Дашбаши, где каскадом, разбитый на десятки потоков, стекает водопад. Этот каскад водопадов, даже назвали Плачущей Стеной. Водоросли и поросшие мхом уступы придают воде изумрудный цвет. А ветерок, поднимаемый горной рекой, дарит свежесть. Вы подойдёте к водопаду, полюбуетесь этим нерукотворным чудом и сделаете памятные фотографии на фоне потока и великанов-камней, разбросанных по округе.
Подниматься назад будет немного сложнее.
Затем тропа пойдёт вдоль горной речки Храми и будет пролегать по большим и малым камням. Удобная и крепкая обувь будет хорошей подмогой в походе.
Насладившись природой Дашбаши, мы вернёмся к нашему транспорту и продолжим исследовать красоты Джавахетии. Мы проедем вдоль озера Цалка и озера Паравани, самого большого высокогорного озера Грузии. Из-за суровых зим и частых ветров равнины Джавахетии могут показаться негостеприимными. Однако сердца людей, проживающих в этом краю, полны радушия. Мы остановимся у монастыря Пока, возле которого крестница Грузии Святая Нино провела ночь на своём пути в Мцхету. Монахини монастыря Пока сами производят шоколад, сыры, варенья, ликёры и настойки, мёд, хлеб, свечи и другие сувениры и сладости, которыми можно подкрепиться в дороге и порадовать близких дома.
Мы вернёмся в Тбилиси, проехав вдоль озера Паравани ещё раз. По пути мы собьёмся со счета, делая фотографии этого необычного по своей природе региона Грузии.
Свободный вечер. Ночь в отеле Тбилиси.
Р.S. Продолжительность похода: 90 минут (уровень сложности: лёгкий)
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.
Батуми
Освобождение номеров. Забираем с отеля.
07:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Выезд в Батуми на поезде (08:00)
13:20 Прибытие в Батуми. Трансфер в отель.
Размещение в отеле. Свободное время.
16:00-17:00 Встреча с гидом (время встречи зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино.
Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.
Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки J
После посетим местный символ любви —Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны.
Памятные фотовидеорилс гарантированы.
Трансфер на ужин в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет национальный вкуснейший ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина лучшее завершение насыщенного дня.
Оплата ужина на месте.
Возвращение в отель самостоятельное.
Ночь в отеле в Батуми.
Свободный день или факультативно экскурсия
Завтрак в отеле.
Предлагаем за дополнительную плату!
Горная Аджария! С шоу и застольем! Продолжительность экскурсии 8 часов
Аджария — гармония природного и рукотворного.
Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами!
Вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о Золотом веке грузинской истории. Так побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.
Вишенка На Тортике!
Кульминацией насыщенного тура по Грузии, станет супер шоу ты попадешь в невероятную грузинскую семью, от которой, можешь не сомневаться, у тебя будет захватывать дух! Что тебя ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед с бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей, как пожелает твоя душа. А еще подарок - ты тоже сможешь принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. А так же вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде.
Готовьтесь! Это будет невероятно красивое шоу, мега эмоциональный запоминающийся вечер, уходить не захочется, но мы умеем уговариватьj
Программа около 2-2.5 часов, потом мы возвращаемся в Батуми. Свободный вечер. Ночь в отеле в Батуми.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Батуми.
Завершение обслуживания.
Счастливое возвращение на Родину.
При обратном вылете из Тбилиси, дополнительно оплачивается 40$ на 1 чел, включено:
Трансфер отель Батуми ж/д Батуми
Трансфер ж/д Тбилиси ап Тбилиси
Ж/Д стандартный билет Батуми Тбилиси (доплата за первый класс 20$)
Вылет из Тбилиси не ранее 16:00
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча из аэропорта Тбилиси и проводы в аэропорт Батуми под все авиа перелёты без доплат
- Весь трансфер в период тура
- Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Стоимость указанных в туре экскурсий
- Обслуживание профессионального гида
- Входные билеты по маршруту
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Ж/д билеты на поезд Тбилиси-Батуми
- Посещение дом музея Ильи Чавчавадзе в Кахетии
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Бесподобный домашний обед в горах Кавказа с вином
- Мега колоритный мастер-класс горных хинкали
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Карманные расходы
- Остальные обеды и ужины
- Подъём на джипах к храму Гергети 5 - 8$ за человека
- Экскурсии на 5 и 7 день
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед в Мцхета с видом на Куру, дегустация вина в Кахетии. Бесподобный домашний обед в горах Кавказа с вином. Мега колоритный мастер-класс горных хинкали. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
Возможен вылет из Тбилиси, трансфер за доп. плату
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту;
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений
Обращаем ваше внимание!
Если даты вашего заезда и/или выезда попадают на 01.01.2026, то в этот день трансферы из аэропорта и в аэропорт не осуществляются. Просим это учесть при бронировании. Вы можете добавить ночь до или после тура, или же самостоятельно добраться в аэропорт и из аэропорта с помощью Яндекс такси.
P.S. В Зимний Период!
При плохих погодных условиях или перекрытой дороге, для удобства и безопасности туристов, Экскурсия в Казбеги будет заменена на альтернативную: Боржоми- Бакуриани или Боржоми и Уплисцихе с доплатой 10$ 1 чел за входные билеты
График экскурсий будет изменен так, чтобы 31.12 вы освободились раньше, мы стараемся сделать ваш отдых максимально комфортным, каждому нашему гостю надо успеть отдохнуть перед счастливой, насыщенной новогодней ночью
Если вы бронируете тур с началом 28.12.25 и 31.12.25, то возможно вместо экскурсии Казбеги, будет экскурсия в Боржоми и Уплисцихе с обедом в национальном ресторане
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!