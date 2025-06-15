Гурман-тур: пальчики оближешь - гастрономическое путешествие

Мы знаем, чем вас порадовать, угостить и впечатлить
Гурман-тур: пальчики оближешь - гастрономическое путешествие
Описание тура

Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в гастрономическую Грузию

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

2 день

Экскурсия по двум древним столицам

Обзорная экскурсия по Тбилиси, поездка в древний город Мцхета, вкуснейший национальный обед.

Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.

Продолжительность экскурсии 7-8 часов Сегодня нас ожидает знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты:

Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях. Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.

Далее выезд во Мцхета.

Там, где, сливаясь, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагви и Куры,

Был монастырь

Здесь вас ждет, традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Время обеда не должно превышать -1час.

Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:

Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом.

Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием).

Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: ужин в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина.

Ночь в отеле Тбилиси.

3 день

Родина грузинского виноделия

Завтрак в отеле.

Продолжительность 10 часов

Нас ждет удивительная экскурсия в солнечный край грузинского виноделия.

Гомборский перевал, солнечная Алазанская долина, Телави - Родина Мимино, усадьба-музей Александра Чавчавадзе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахетия без этого не Кахетия — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!

Путешествие начнется с изумительного серпантина Гомборскрго перевала.

Прибытие в Телави - родину Мимино. В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью Батонисцихе (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан, возле которого снято несколько кадров Мимино.

Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова.

Вино — главный бренд Кахетии. Потому по приезду в Сигнахи, мы сразу же посетим винный Vip марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед.

После обеда мы отправляемся гулять по очаровательному колоритному городу любви - Сигнахи.

На террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками

Вы познакомитесь с историей главной достопримечательности города — старинной крепостью, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. Конечно, не обойдем стороной тему так называемого города любви и знаменитого местного Загса. Гид поведает историю о строении кувшина Квеври, о традициях Грузинского застолья, об Институте тамады.

Итог: Вы откроете для себя знаменитую Кахетию, познакомитесь с её главными символами, насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и, даже в прохладную погоду, увезете отсюда только самые теплые воспоминания. Возвращение в Тбилиси. Свободный вечер.

Ночь в отеле Тбилиси.

4 день

Казбеги, Ананури, Гудаури и лепка хинкали

Завтрак в отеле. Грузия с открытки!

Продолжительность экскурсии: 10-11 часов

Экскурсия в Казбеги - сердце кавказских гор!

По дороге будут остановки в Ананури и Гудаури.

Проедем мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!

Итак, сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.

Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода Дружба Народов, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта, здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане.

Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии - Гудаури, расположенный на высоте 2195м и Степацминда.

И вот мы здесь! Казбек: красивейшие картины Грузии

Вы увидите необыкновенную красоту легендарного поднебесного старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.

Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов, оплата на месте ориентировочно 5-10 долл/чел

Кульминацией дня, будет мастер класс с обедом в горах - Пальчики Оближешь!

После у нас будет остановка на обед. В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного, нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить грузинские пельмени и, конечно, же, отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! Так же вас ждут вкуснейшие горные хачапури Хабизгини, таких вы точно нигде не попробуете так как их родина - Казбеги.

Позднее возвращение в Тбилиси. Свободное время.

Ночь в отеле.

Важно! В Зимний Период! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций.

5 день

Отъезд

Выселение с отеля до 11-12 дня. Делаем трансфер в аэропорт непосредственно под ваш рейс в течение всего дня.

6 день

Свободный день или групповая экскурсия

Свободный день для самостоятельного отдыха.

Вы можете забронировать групповую экскурсию за дополнительную плату:

  1. При заезде в среду, вы можете забронировать экскурсию в каньон Дашбаш.

Экскурсия в Каньон Дашбаш маст хэв! Умопомрачительные виды! (Без входных билетов)

Вы окажетесь в изумительном по красоте ущелье Дашбаши, где каскадом, разбитый на десятки потоков, стекает водопад. Этот каскад водопадов, даже назвали Плачущей Стеной. Водоросли и поросшие мхом уступы придают воде изумрудный цвет. А ветерок, поднимаемый горной рекой, дарит свежесть. Вы подойдёте к водопаду, полюбуетесь этим нерукотворным чудом и сделаете памятные фотографии на фоне потока и великанов-камней, разбросанных по округе.

  1. При заезде в воскресенье, вы можете забронировать экскурсию в Боржоми и Уплисцихе.

Экскурсия в Боржоми и Уплисцихе-пещерный город!

Уплисцихе (высеченный в скале город, 1 тыс. до н. э.).

Посещения городского парка Боржоми, есть возможность подняться на канатки - Боржоми оплата за подъёмники в Боржоми на месте.

Вечером возвращение в Тбилиси.

Ночь в отеле Тбилиси.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелеты без доплат (только в даты тура)
  • Весь трансфер в период тура
  • Проживание в 2-местном номере в отеле 3 - 5 ночей (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
  • Питание: каждый день завтраки в отеле
  • Обслуживание квалифицированного гида
  • Стоимость указанных в туре экскурсий: (Тбилиси, Мцхета, Кахетия: Гомбори, Цинандали, Телави, Сигнахи, Ананури, Гудаури, Казбеги)
  • Входные билеты по маршруту
  • Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
  • 1 Ужин в ресторане национальной кухни с шоу программой и вином
  • 3 национальных обеда с вином во время экскурсий по маршруту
  • Мастер - класс горных Хинкали в Казбеги
  • Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
  • Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
  • Авиа перелет
  • Местный джип в Казбеги подъем на Гергети (5-10 $ 1 человек)
  • Остальное питание
  • Карманные расходы
О чём нужно знать до поездки

Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.

Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение

Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.

Возможно повышение категории отеля за доплату.

Питание. Каждый день завтраки в отеле, 3 колоритных вкуснейших обеда, дегустация вин в Кахетии, 1 бесподобный ужин в национальном ресторане, и незабываемый мастер-класс Пальчики оближешь. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни и наслаждаться отдыхом.

Важная информация:

  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.

  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара за человека

  • За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.

Экскурсия Казбеги Важно! В Зимний Период!

При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций.

1 января 2026 года экскурсии отменяются. Если по программе ваша экскурсия совпадает с этим днем, она будет перенесена на другой. Все экскурсии состоятся, но в связи с праздниками, выходными и графиками работы локаций, возможны изменения в расписании.

Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.

Пожелания к путешественнику
  • Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
  • Удобная обувь для пешеходной прогулки
  • Одежда по погоде и сезону
  • Хорошее настроение и позитивный настрой!
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мераби
Мераби — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда с 14-летним опытом работы в туризме предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных турах, выбирая
нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. ❤️Грузия–особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. ❤️Туризм это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично! ❤️ лучший сервис и море позитивных эмоций на все время путешествия с нашей командой, Вам гарантированы! Вас ждут: сказочная Грузия, солнечная Армения и пламенный Азербайджан! Не упустите свое путешествие мечты!

