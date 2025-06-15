2 день

Экскурсия по двум древним столицам

Обзорная экскурсия по Тбилиси, поездка в древний город Мцхета, вкуснейший национальный обед.

Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.

Продолжительность экскурсии 7-8 часов Сегодня нас ожидает знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты:

Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях. Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.

Далее выезд во Мцхета.

Там, где, сливаясь, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагви и Куры,

Был монастырь

Здесь вас ждет, традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Время обеда не должно превышать -1час.

Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:

Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом.

Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием).

Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: ужин в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина.

Ночь в отеле Тбилиси.

