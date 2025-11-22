Мои заказы

Встретить 2026 год в Грузии: вино, горы, тёплая компания и та самая новогодняя атмосфера

Начать год красиво - значит прожить его красиво
Описание тура

Начать год красиво — значит прожить его красиво.

Мы поедем в Грузию — страну, где праздник не заканчивается после боя курантов, где вино льётся рекой, тосты звучат от чистого сердца, а каждый день наполнен новыми впечатлениями.

Здесь тебя ждут:

  • новогодняя ночь в лучших грузинских традициях,

  • обед в гостях у местных, мастер-класс по хачапури, хинкали в селе их изобретения

  • Spa по-тбилисски — идем в серные бани

  • винная дегустация в Кахетии

  • погружение в историю и жизнь современного Тбилиси

  • виды, от которых перехватывает дыхание

  • самая живописная дорога Грузии и открыточные виды,

  • ночь в горах, совместный просмотр новогодних фильмов и настолки

Это путешествие, где можно выдохнуть, найти новых друзей и начать год с ярких эмоций и вдохновения.

Программа тура по дням

1 день

Гамарджоба, Грузия

В первый день все прилетают в Тбилиси в удобное время, заселяются в отель и после будет свободное время.

С теми, кто приедет до обеда, оставляем вещи в отеле и идём гулять по городу души и сердца. Сегодня будет время, чтобы неспеша пройтись по улочкам старого города Тбилиси, насладиться его колоритом и, конечно, попробовать хинкали и хачапури.

Как добраться:

  1. Прямым рейсом Ваш город-Тбилиси

  2. Рейсом до Тбилиси с пересадками в Сочи, Мин. водах, Минске или Ереване

  3. Долететь до Еревана, а дальше на трансфере до Тбилиси

  4. Долететь до Владикавказа, а дальше на трансфере до Тбилиси

Во всех случаях помогаю организовать трансфер до Тбилиси.

2 день

Праздничный Тбилиси и Новый год

Сегодня идем знакомиться с Тбилиси и создавать праздничное настроение. Никаких скучных экскурсий, только увлекательные истории от местного гида-актера.

  • пройдемся мимо серных бань и узнаем, в какой бане парился сам А. С. Пушкин,

  • прогуляемся по петляющим улочкам старого города, каждая из которых таит в себе интересные истории,

  • прогуляемся до театра кукол,

  • спустимся к современному Рике парку и пройдем по стеклянному мосту Мира,

  • поднимемся на канатной дороге к памятнику Мама Грузия - увидим Тбилиси как на ладони

  • дойдем до площади свободы и почувствуем контраст современного и шумного проспекта Руставели и старого города.

После экскурсии будет свободное время, чтобы устроить шоппинг, закупиться подарками и сувенирами и подготовиться к вечернему празднованию.

Все ближе бой курантов, запах мандаринов, звон бокалов с вином и громкий смех - и мы с вами вместе выберем один из сценариев на новогоднюю ночь:

  1. шоу-программа в этническом ресторане с национальными танцами, песнями и традиционным грузинским новогодним застольем

  2. ужин в уютном местном кафе, а после - прогулка по Тбилиси, который точно не будет спать в новогоднюю ночь.

Будут игры, тосты, квиз, Тайный Санта и город, который всю ночь не спит.

3 день

Тбилиси и день для себя

Сегодня не будет раннего подъема и насыщенной программы - ведь после ночных гуляний хочется хорошенько выспаться и никуда не спешить в первый день нового года.

Проведем этот день без спешки и суеты и посетим знаменитые серные бани. Это будет уникальный опыт - ведь мы пойдем в шикарную баню, где парился сам Пушкин. Нас ждут:

  • Холодные и горячие серные водные бассейны

  • Финская сауна

  • Традиционный пилинг (Kessa)

Смоем с себя все старое и лишнее - освобождаем место для нового и прекрасного.

После такого расслабляющего и очищающего экспириенса мы вернемся в отель и устроим уютные посиделки, где каждая участница получит важные подсказки от метафорических карт.

Также у вас будет время, чтобы побыть наедине с городом и провести время так, как хочется именно вам. Или пойдем на прогулку вместе, и я покажу свои любимые места, где сделаем контент на месяц вперед!

4 день

День судьбы (Бедоба) - едем в Кахетию

Во 2й день нового года в Грузии издавна празднуют День судьбы или Бедоба. Считается, что как его встретишь, так и проведешь весь год.

Поэтому наш с вами план на день - погрузиться в грузинские традиции на максимум. Едем в винный регион, Кахетию.

  • Первая остановка - деревня Манави и дегустация чурчхелы.

  • Вторая остановка - деревушка Бодиаури, где мы увидим, как пекут шотис- традиционный грузинский хлеб в тандыре - и сразу же его продегустируем.

  • город любви Сигнахи Здесь чувствуешь себя в Италии - красные черепичные крыши, мощеные улочки, красивые балкончики.

А дальше посетим одну из моих любимых виноделен, где можно погулять по виноградникам, узнать про технологию изготовления вина по традиционным грузинским технологиям и, конечно, продегустировать. Когда проголодаемся, нас будет ждать мастер-класс по приготовлению хачапури - сами сделаем его и поедим! Также пообедаем хачапури, хинкали, сациви в гостях у грузинской семьи.

Вечером возвращаемся в Тбилиси - сытые и довольные ложимся спать.

5 день

Навстречу горам

Отправляемся в путешествие по очень живописной Военно-грузинской дороге в сторону Казбека.

Эта дорога точно не оставит вас равнодушными.

По пути у нас будет несколько остановок:

  • смотровая площадка у монастыря Джвари - увидим невероятной красоты место слияния рек Арагви и Куры и посетим древнейший храм 6 века

  • Жинвальское водохранилище - красивый бирюзовый водоём среди гор.

  • крепость Ананури, где мы почувствуем себя средневековыми рыцарями;

  • п. Пасанаури - родина хинкали - где мы остановимся на обед;

  • Гудаури - горнолыжный курорт с невероятно красивыми горами, где мы сможем выпить горячий глинтвейн, покататься на ватрушках и поймать новогоднюю атмосферу

Здесь мы проведем 2-3 часа и останемся на ночь в уютном коттедже. Представь, только ты, горы и компания новых друзей - вы вместе смотрите Гарри Поттера и играете в настолки.

6 день

Казбек, альпийская деревушка

Утро в горах, чашечка кофе - своего рода медитация и момент тишины. И вот ты уже готова покорять новые вершины!

Важный момент: Зимой погода может вносить коррективы. Из-за снегопадов или заносов Крестовый перевал иногда закрывают. К сожалению, это форс-мажор, на который мы не можем повлиять. Я всегда мониторю ситуацию на дороге и делаю всё возможное для решения таких ситуаций, но ответственность за подобные природные форс-мажоры не несу.

Если дорога через Крестовый перевал открыта, нас ждут:

  • Арка дружбы народов, откуда со всех сторон открывается захватывающий вид на кавказские горы;

  • горное село Степанцминда, которое по своей атмосфере напоминает альпийскую деревушку,

  • храм Гергецкой Троицы и открыточный вид на гору Казбек

Поверь, дух захватывает в этих местах!

Если дорога перекрыта,

то проведем пару часов на горнолыжном курорте Гудаури, где вы сможете выбрать одну из активностей по душе: покататься на снегоходах, на ватрушках, на багги или спокойно посидеть в ресторане с чашечкой кофе или бокалом вина и насладиться горами.

Нагулялись, свежим воздухом надышались - время обедать сочными хинкали, хачапури, оджахури и пить вкусное вино!)

После обеда возвращаемся в Тбилиси и улетаем домой с ощущением, что год начинается правильно.

Обратный путь может выглядеть так:

  1. Вечерний рейс Тбилиси-Москва (или Ваш город)

  2. Ночной или утренний рейс Кутаиси-Москва

  3. Ночной или утренний рейс Ереван-Москва

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки (кроме 2х ночей)
  • Проживание в 4 отеле в Тбилиси (4 ночи) и 1 ночь в коттедже в горах (2х/3х-местное размещение)
  • Сопровождение местным гидом на экскурсиях в Кахетии и по Тбилиси
  • Трансфер из аэропорта Тбилиси в отель в 1й день и из Тбилиси в аэропорт в 6й день (общий трансфер для рекомендуемого времени прилета и вылета)
  • Трансферы по маршруту следования на комфортном минивэне
  • Винная дегустация и экскурсия по винодельне
  • Мастер-класс по хачапури
  • Дегустация чурчхелы, хлеба шотис с сыром в Кахетии
  • Билеты на канатную дорогу в Тбилиси
  • Посещение бани в Тбилиси (1ч) + 1 процедура пилинга Билет на канатную дорогу в Тбилиси
  • Сюрприз на память о Грузии
  • Сопровождение организатором тура и помощь в решении всех вопросов
Что не входит в цену
  • Питание, не включенное в тур
  • Новогодняя шоу-программа в ресторане ($250/чел)
  • Авиабилеты
  • Трансфер из Еревана в Тбилиси / Кутаиси в Тбилиси / из Степанцминды во Владикавказ
  • Трансфер из/в аэропорт, если время отличается от рейсов большинства участников
  • Катание на багги, снегоходах, тюбингах
  • Полет на парапланах в Казбеги (350-400 лари/человек)
  • Зиплайн в Кахетии (80-100 лари)
  • Продление времени в бани (200 лари/час за всех)
  • Страховка
  • Личные расходы, сувениры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александра
Александра — Тревел-эксперт
Меня зовут Александра и уже больше 2х лет я организую уникальные авторские туры по России и миру. За это время я организовала и провела 40+ туров для 130+ путешественников по таким
читать дальше

направлениям, как: Дагестан, Эльбрус+Домбай, Грузия, Стамбул+Каппадокия, Сочи, Калининград, Карелия, Мурманск, Байкал. Мои туристы говорят, что им нравится дружеская атмосфера в туре, продуманная программа вплоть до остановок на кофе и инста-локаций и забота о каждом. Я искренне верю в то, что путешествия расширяют наши границы, помогают перезагрузиться и делают нашу жизнь ярче! Поэтому если вы такие же любители ярких эмоций и новых открытий, жду вас в своих турах:).

