3 день

Тбилиси и день для себя

Сегодня не будет раннего подъема и насыщенной программы - ведь после ночных гуляний хочется хорошенько выспаться и никуда не спешить в первый день нового года.

Проведем этот день без спешки и суеты и посетим знаменитые серные бани. Это будет уникальный опыт - ведь мы пойдем в шикарную баню, где парился сам Пушкин. Нас ждут:

Холодные и горячие серные водные бассейны

Финская сауна

Традиционный пилинг (Kessa)

Смоем с себя все старое и лишнее - освобождаем место для нового и прекрасного.

После такого расслабляющего и очищающего экспириенса мы вернемся в отель и устроим уютные посиделки, где каждая участница получит важные подсказки от метафорических карт.

Также у вас будет время, чтобы побыть наедине с городом и провести время так, как хочется именно вам. Или пойдем на прогулку вместе, и я покажу свои любимые места, где сделаем контент на месяц вперед!

