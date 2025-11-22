Описание тура
Начать год красиво — значит прожить его красиво.
Мы поедем в Грузию — страну, где праздник не заканчивается после боя курантов, где вино льётся рекой, тосты звучат от чистого сердца, а каждый день наполнен новыми впечатлениями.
Здесь тебя ждут:
новогодняя ночь в лучших грузинских традициях,
обед в гостях у местных, мастер-класс по хачапури, хинкали в селе их изобретения
Spa по-тбилисски — идем в серные бани
винная дегустация в Кахетии
погружение в историю и жизнь современного Тбилиси
виды, от которых перехватывает дыхание
самая живописная дорога Грузии и открыточные виды,
ночь в горах, совместный просмотр новогодних фильмов и настолки
Это путешествие, где можно выдохнуть, найти новых друзей и начать год с ярких эмоций и вдохновения.
Программа тура по дням
Гамарджоба, Грузия
В первый день все прилетают в Тбилиси в удобное время, заселяются в отель и после будет свободное время.
С теми, кто приедет до обеда, оставляем вещи в отеле и идём гулять по городу души и сердца. Сегодня будет время, чтобы неспеша пройтись по улочкам старого города Тбилиси, насладиться его колоритом и, конечно, попробовать хинкали и хачапури.
Как добраться:
Прямым рейсом Ваш город-Тбилиси
Рейсом до Тбилиси с пересадками в Сочи, Мин. водах, Минске или Ереване
Долететь до Еревана, а дальше на трансфере до Тбилиси
Долететь до Владикавказа, а дальше на трансфере до Тбилиси
Во всех случаях помогаю организовать трансфер до Тбилиси.
Праздничный Тбилиси и Новый год
Сегодня идем знакомиться с Тбилиси и создавать праздничное настроение. Никаких скучных экскурсий, только увлекательные истории от местного гида-актера.
пройдемся мимо серных бань и узнаем, в какой бане парился сам А. С. Пушкин,
прогуляемся по петляющим улочкам старого города, каждая из которых таит в себе интересные истории,
прогуляемся до театра кукол,
спустимся к современному Рике парку и пройдем по стеклянному мосту Мира,
поднимемся на канатной дороге к памятнику Мама Грузия - увидим Тбилиси как на ладони
дойдем до площади свободы и почувствуем контраст современного и шумного проспекта Руставели и старого города.
После экскурсии будет свободное время, чтобы устроить шоппинг, закупиться подарками и сувенирами и подготовиться к вечернему празднованию.
Все ближе бой курантов, запах мандаринов, звон бокалов с вином и громкий смех - и мы с вами вместе выберем один из сценариев на новогоднюю ночь:
шоу-программа в этническом ресторане с национальными танцами, песнями и традиционным грузинским новогодним застольем
ужин в уютном местном кафе, а после - прогулка по Тбилиси, который точно не будет спать в новогоднюю ночь.
Будут игры, тосты, квиз, Тайный Санта и город, который всю ночь не спит.
Тбилиси и день для себя
Сегодня не будет раннего подъема и насыщенной программы - ведь после ночных гуляний хочется хорошенько выспаться и никуда не спешить в первый день нового года.
Проведем этот день без спешки и суеты и посетим знаменитые серные бани. Это будет уникальный опыт - ведь мы пойдем в шикарную баню, где парился сам Пушкин. Нас ждут:
Холодные и горячие серные водные бассейны
Финская сауна
Традиционный пилинг (Kessa)
Смоем с себя все старое и лишнее - освобождаем место для нового и прекрасного.
После такого расслабляющего и очищающего экспириенса мы вернемся в отель и устроим уютные посиделки, где каждая участница получит важные подсказки от метафорических карт.
Также у вас будет время, чтобы побыть наедине с городом и провести время так, как хочется именно вам. Или пойдем на прогулку вместе, и я покажу свои любимые места, где сделаем контент на месяц вперед!
День судьбы (Бедоба) - едем в Кахетию
Во 2й день нового года в Грузии издавна празднуют День судьбы или Бедоба. Считается, что как его встретишь, так и проведешь весь год.
Поэтому наш с вами план на день - погрузиться в грузинские традиции на максимум. Едем в винный регион, Кахетию.
Первая остановка - деревня Манави и дегустация чурчхелы.
Вторая остановка - деревушка Бодиаури, где мы увидим, как пекут шотис- традиционный грузинский хлеб в тандыре - и сразу же его продегустируем.
город любви Сигнахи Здесь чувствуешь себя в Италии - красные черепичные крыши, мощеные улочки, красивые балкончики.
А дальше посетим одну из моих любимых виноделен, где можно погулять по виноградникам, узнать про технологию изготовления вина по традиционным грузинским технологиям и, конечно, продегустировать. Когда проголодаемся, нас будет ждать мастер-класс по приготовлению хачапури - сами сделаем его и поедим! Также пообедаем хачапури, хинкали, сациви в гостях у грузинской семьи.
Вечером возвращаемся в Тбилиси - сытые и довольные ложимся спать.
Навстречу горам
Отправляемся в путешествие по очень живописной Военно-грузинской дороге в сторону Казбека.
Эта дорога точно не оставит вас равнодушными.
По пути у нас будет несколько остановок:
смотровая площадка у монастыря Джвари - увидим невероятной красоты место слияния рек Арагви и Куры и посетим древнейший храм 6 века
Жинвальское водохранилище - красивый бирюзовый водоём среди гор.
крепость Ананури, где мы почувствуем себя средневековыми рыцарями;
п. Пасанаури - родина хинкали - где мы остановимся на обед;
Гудаури - горнолыжный курорт с невероятно красивыми горами, где мы сможем выпить горячий глинтвейн, покататься на ватрушках и поймать новогоднюю атмосферу
Здесь мы проведем 2-3 часа и останемся на ночь в уютном коттедже. Представь, только ты, горы и компания новых друзей - вы вместе смотрите Гарри Поттера и играете в настолки.
Казбек, альпийская деревушка
Утро в горах, чашечка кофе - своего рода медитация и момент тишины. И вот ты уже готова покорять новые вершины!
Важный момент: Зимой погода может вносить коррективы. Из-за снегопадов или заносов Крестовый перевал иногда закрывают. К сожалению, это форс-мажор, на который мы не можем повлиять. Я всегда мониторю ситуацию на дороге и делаю всё возможное для решения таких ситуаций, но ответственность за подобные природные форс-мажоры не несу.
Если дорога через Крестовый перевал открыта, нас ждут:
Арка дружбы народов, откуда со всех сторон открывается захватывающий вид на кавказские горы;
горное село Степанцминда, которое по своей атмосфере напоминает альпийскую деревушку,
храм Гергецкой Троицы и открыточный вид на гору Казбек
Поверь, дух захватывает в этих местах!
Если дорога перекрыта,
то проведем пару часов на горнолыжном курорте Гудаури, где вы сможете выбрать одну из активностей по душе: покататься на снегоходах, на ватрушках, на багги или спокойно посидеть в ресторане с чашечкой кофе или бокалом вина и насладиться горами.
Нагулялись, свежим воздухом надышались - время обедать сочными хинкали, хачапури, оджахури и пить вкусное вино!)
После обеда возвращаемся в Тбилиси и улетаем домой с ощущением, что год начинается правильно.
Обратный путь может выглядеть так:
Вечерний рейс Тбилиси-Москва (или Ваш город)
Ночной или утренний рейс Кутаиси-Москва
Ночной или утренний рейс Ереван-Москва
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки (кроме 2х ночей)
- Проживание в 4 отеле в Тбилиси (4 ночи) и 1 ночь в коттедже в горах (2х/3х-местное размещение)
- Сопровождение местным гидом на экскурсиях в Кахетии и по Тбилиси
- Трансфер из аэропорта Тбилиси в отель в 1й день и из Тбилиси в аэропорт в 6й день (общий трансфер для рекомендуемого времени прилета и вылета)
- Трансферы по маршруту следования на комфортном минивэне
- Винная дегустация и экскурсия по винодельне
- Мастер-класс по хачапури
- Дегустация чурчхелы, хлеба шотис с сыром в Кахетии
- Билеты на канатную дорогу в Тбилиси
- Посещение бани в Тбилиси (1ч) + 1 процедура пилинга Билет на канатную дорогу в Тбилиси
- Сюрприз на память о Грузии
- Сопровождение организатором тура и помощь в решении всех вопросов
Что не входит в цену
- Питание, не включенное в тур
- Новогодняя шоу-программа в ресторане ($250/чел)
- Авиабилеты
- Трансфер из Еревана в Тбилиси / Кутаиси в Тбилиси / из Степанцминды во Владикавказ
- Трансфер из/в аэропорт, если время отличается от рейсов большинства участников
- Катание на багги, снегоходах, тюбингах
- Полет на парапланах в Казбеги (350-400 лари/человек)
- Зиплайн в Кахетии (80-100 лари)
- Продление времени в бани (200 лари/час за всех)
- Страховка
- Личные расходы, сувениры