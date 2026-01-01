Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Мцхете, цены от 65 600 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 7 дней 18% Грузия за 7 дней: Тбилиси, Кахетия, Рача, Батуми - горы, море, хинкали и вино Тбилиси и Батуми: дружба, вкус, приключения! Грузия ждёт вас с открытым сердцем «Этот тур идеально сочетает природу, культуру и гастрономию, позволяя увидеть и почувствовать Грузию всей душой» от 65 600 ₽ 80 000 ₽ за человека 7 дней Встреча с Грузией глазами грузина Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы «- Хрустящие хачапури, ароматные хинкали, сочные шашлыки и, конечно, тонкости грузинского сыра и хлеба — всё это стало частью нашего гастрономического путешествия» от 66 583 ₽ за человека 8 дней Грузия: 12 виноделен Гранд-тур по Грузии от Батуми до Тбилиси! Маршрут, полный красоты, истории и винных дегустаций «Познакомимся с Аджарской кухней, и каждый участник получит буклет Аджарская кухня» от 120 000 ₽ за человека Все туры Мцхеты

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мцхеты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026