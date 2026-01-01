-
18%
Грузия за 7 дней: Тбилиси, Кахетия, Рача, Батуми - горы, море, хинкали и вино
Тбилиси и Батуми: дружба, вкус, приключения! Грузия ждёт вас с открытым сердцем
«Этот тур идеально сочетает природу, культуру и гастрономию, позволяя увидеть и почувствовать Грузию всей душой»
30 апр в 10:00
7 июн в 10:00
от 65 600 ₽
80 000 ₽ за человека
Встреча с Грузией глазами грузина
Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
«- Хрустящие хачапури, ароматные хинкали, сочные шашлыки и, конечно, тонкости грузинского сыра и хлеба — всё это стало частью нашего гастрономического путешествия»
2 мар в 10:00
28 июн в 10:00
от 66 583 ₽ за человека
Грузия: 12 виноделен
Гранд-тур по Грузии от Батуми до Тбилиси! Маршрут, полный красоты, истории и винных дегустаций
«Познакомимся с Аджарской кухней, и каждый участник получит буклет Аджарская кухня»
2 окт в 10:00
7 сен в 10:00
от 120 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Мцхете
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
Сколько стоит тур в Мцхете в январе 2026
Сейчас в Мцхете в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 65 600 до 120 000 со скидкой до 18%.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мцхеты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026