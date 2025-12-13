-
Встретить 2026 год в Грузии: вино, горы, тёплая компания и та самая новогодняя атмосфера
Начать год красиво - значит прожить его красиво
«Мы поедем в Грузию — страну, где праздник не заканчивается после боя курантов, где вино льётся рекой, тосты звучат от чистого сердца, а каждый день наполнен новыми впечатлениями»
30 дек в 10:00
6 янв в 10:00
от 92 628 ₽
102 396 ₽ за человека
Встреча с Грузией глазами грузина
Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
«Кахетия — знаменитый винный регион, где вас ждут дегустации местных вин»
3 янв в 10:00
2 мар в 10:00
от 69 578 ₽ за человека
Грузия: 12 виноделен
Гранд-тур по Грузии от Батуми до Тбилиси! Маршрут, полный красоты, истории и винных дегустаций
«Здесь мы продегустируем основные сорта Картли, Чинури, Горули Мцване, розовое вино и фруктовые дистилляты»
2 окт в 10:00
7 сен в 10:00
от 120 000 ₽ за человека
