Экскурсионные туры на неделю в Мцхету

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Мцхете, цены от 51 563 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Встреча с Грузией глазами грузина
7 дней
-
16%
4 отзыва
Встреча с Грузией глазами грузина
Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
от 51 563 ₽61 384 ₽ за человека
Новый год с винным спа и видом на горы
7 дней
1 отзыв
Новый год с винным спа и видом на горы
Забудьте о хостелах и гостевых домах - этот тур о комфорте и красоте Грузии
29 дек в 10:00
от 104 228 ₽ за человека
Кинотерапия и телесные практики в Грузии
7 дней
1 отзыв
Кинотерапия и телесные практики в Грузии
Иногда, чтобы разглядеть свою жизнь и себя в ней - нужно сменить привычное изображение перед глазами. & nbsp
1 мая в 10:00
от 187 000 ₽ за человека

