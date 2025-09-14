-
Встреча с Грузией глазами грузина
Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
от 51 563 ₽
61 384 ₽ за человека
Новый год с винным спа и видом на горы
Забудьте о хостелах и гостевых домах - этот тур о комфорте и красоте Грузии
29 дек в 10:00
от 104 228 ₽ за человека
Кинотерапия и телесные практики в Грузии
Иногда, чтобы разглядеть свою жизнь и себя в ней - нужно сменить привычное изображение перед глазами. & nbsp
1 мая в 10:00
от 187 000 ₽ за человека
