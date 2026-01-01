Описание тура
Встречайте главный праздник года в самой гостеприимной стране мира - в Грузии! За 7 дней тура вы посетите главные достопримечательности страны: погуляете по колоритным улицам Тбилиси, увидите живописную Алазанскую долину и древние храмы Мцхеты, узнаете о периоде османской оккупации и попробуете минеральную воду Боржоми прямо из источника.
Незабываемым впечатлением станет встреча Нового года в Тбилиси, когда по традиции небо над городом будем сверкать тысячами фейерверков, а люди вокруг будут радоваться и поздравлять друг друга с праздником.
В туре будем жить в уютных отелях в центре Тбилиси и Ахалцихе (все номера благоустроенные, со своим санузлом и отоплением).
В программе тура:
- Уютный новогодний Тбилиси
- Кахетинский обед
- Слияние рек Кура и Арагви
- Древняя столица Мцхета
- Вкуснейшая Боржоми из источника
- Османское наследие в Ахалцихе
- 3000-летний пещерный город Уплисцихе
Программа тура по дням
Прилет в Тбилиси - трансфер в отель
Из аэропорта Тбилиси будет организован трансфер в отель выбранной категории.
Обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси
Завтрак в отеле.
Начнем знакомство с Грузией с экскурсии по Тбилиси.
Пешком вы пройдете по колоритным улочкам, увидите знаменитые серные бани, сувенирные лавки и дегустационные залы. В Инжировом ущелье насладитесь красотой водных каскадов в самом сердце города.
Посетите кафедральный собор Сиони и старейшую церковь Тбилиси — Анчисхати, сохранившую дух древних времен. Мы продолжим маршрут к очаровательному театру марионеток Резо Габриадзе, чья необычная архитектура и волшебная атмосфера никого не оставят равнодушным.
После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельного исследования города.
Продолжительность экскурсии около 3 ч.
Вечером весь Тбилиси начнет шумно отмечать Новый год. Поверьте, скучно в эту ночь вам не будет. Примерно с 23 часов небо над Тбилиси раскрасят тысячи фейерверков, которые будут видны с любой точки города.
Рестораны Тбилиси также предложат разнообразную программу гостям столицы. И если вы пожелаете встречать Новый год в заведении, то сообщите нам заранее, чтобы мы успели сделать резервацию.
Монастырь Джвари и древняя столица Мцхета
С утра у вас будет время отдохнуть и выспаться после праздничной ночи. Также вас ждет завтрак в отеле.
Во второй половине дня приглашаем вас в увлекательное путешествие в древнюю столицу Грузии, город Мцхета, который заслуженно входит в список Всемирного наследия Юнеско.
Первой остановкой будет подъем к монастырю Джвари, построенному в 4 веке. Он является одним из шедевров средневековой грузинской архитектуры, с его высоты открывается захватывающий вид на слияние двух рек Куры и Арагви.
Далее мы направимся в сердце Мцхеты кафедральный собор Светицховели. Этот величественный храм, возведенный в 11 веке, является одним из самых священных мест в Грузии. Согласно преданию, под его сводами хранится хитон Иисуса Христа.
Вы сможете полюбоваться уникальной архитектурой собора, его изысканными фресками и резьбой по камню, а также проникнуться духовной атмосферой этого святого места.
После экскурсии вернемся в Тбилиси.
Продолжительность экскурсии 4-5 ч.
Винный регион Кахети + кахетинский обед
Завтрак в отеле.
После завтрака отправляемся в винный регион в Кахетию.
Откройте для себя Бодбийский монастырь, основанный в 4 веке. Он связан с именем Святой Нино, крестившей Грузию, и хранит её мощи, делая его важным местом паломничества. Здесь вы сможете насладиться прогулкой по ухоженным садам и виноградникам, посетить базилику Святого Георгия с древними фресками и иконами и насладиться потрясающим видом на Алазанскую долину.
Затем отправимся в город любви Сигнахи. Этот очаровательный городок с его узкими улочками и уютными домиками напоминает итальянские деревушки. Вы прогуляетесь по крепостным стенам, окружающим город, откуда открываются великолепные виды на долину и кавказские горы.
Здесь, в Сигнахи, вас ждет традиционный кахетинский обед: вы попробуете местные блюда с видом на кавказские горы и Алазанскую долину (обед входит в стоимость тура). Особенно символично, что 2 января в Грузии празднуется Бедоба - День судьбы. Считается, что как его проведешь, таким и будет год. Поэтому мы постараемся отметить Бедобу по-грузински весело.
Вечером вернемся в Тбилиси.
Продолжительность экскурсии 7-8 ч.
Курорт Боржоми и османская крепость Рабат
Завтрак в отеле.
Сегодня мы отправимся на юг Грузии, где вас ждут горные пейзажи и пещерные города.
Наш путь начинается в знаменитом курортном городе Боржоми, спрятанном в живописном ущелье. Это место с особой атмосферой, где воздух наполнен ароматом вековых лесов. Боржоми с XIX века прославился своей минеральной водой, и во время прогулки по курортному парку у нас будет возможность попробовать воду прямо из источника.
Свободное время для обеда.
Продолжая путь, отправимся в город Ахалцихе, расположенный на перекрестке культур и торговых путей. Здесь нас ждет крепость Рабат, один из самых впечатляющих исторических комплексов Грузии. За ее массивными стенами скрывается целый мир: дворцы, башни, сады и постройки разных эпох. Прогуливаясь по территории крепости, мы словно перелистываем страницы истории, где переплелись грузинская, османская и европейская культуры.
На ночь остановимся в гостеприимном семейном отеле Almi в городе Ахалцихе.
Продолжительность экскурсии около 8 ч.
Пещерный город Уплисцихе и музей Сталина
Завтрак в отеле.
На следующий день маршрут приведет нас к древнему пещерному городу Уплисцихе. Его построили в скалах люди почти 3000 лет назад, когда-то он являлся важным центром торговли и культуры. Его каменные улицы позволяют почувствовать атмосферу времени, когда здесь пересекались разные цивилизации. Вы увидите пещеры, в которых жили люди, залы собраний и даже древний театр.
Свободное время для обеда.
Далее у вас будет возможность взглянуть на сложную и противоречивую страницу мировой истории: в городе Гори мы посетим музей Иосифа Сталина, узнаем о его детстве, политической карьере и влиянии на историю XX века. В музее можно увидеть личные вещи, фотографии, документы, а также дом, где он родился, и вагон, в котором он передвигался по стране.
После насыщенного путешествия вернемся в Тбилиси (размещение в отеле выбранной категории).
Продолжительность экскурсии около 8 ч.
Трансфер в аэропорт Тбилиси
Завтрак в отеле.
Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Тбилиси.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту Тбилиси, трансферы
- Проживание в 2-местном номере в отеле 2 звезды в центре Тбилиси (базовая цена подразумевает размещение в отеле Garden House или подобный, за доплату возможно повышение категории отеля), в Ахалцихе в отеле Almi
- Завтраки в отелях
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты на объекты
- Кахетинский обед
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Питание (кроме завтраков в отелях и 1 обеда в Кахетии)
- Встреча Нового года в ресторане
- Одноместное размещение (обязательно для гостей, путешествующих в одиночку)
О чём нужно знать до поездки
Деньги. Денежная единица Грузии лари. Курс нестабилен, поэтому мы рекомендуем ввозить деньги в долларах или евро. Обменные пункты есть повсеместно, многие работают круглосуточно. Российские карты в Грузии не работают, поэтому рекомендуем иметь при себе наличные.
Связь И Интернет. Все виды телефонной связи платные. Для общения внутри страны можно купить сим-карту одного из грузинских операторов мобильной связи. В Грузии хорошее покрытие 3G интернета, в крупных городах работает 4G. Большинство гостиниц в стране оборудовано бесплатным Wi-Fi.
Чаевые. Принято оставлять чаевые 10-15% или округлять счет.
Аптеки. Если вы постоянно принимаете какие-либо лекарства, то рекомендуем взять их с собой в нужном количестве, так как лекарственные препараты продаются в грузинских аптеках по рецептам.
Климат. На западе Грузии (Батуми, Кутаиси) климат субтропический, к востоку (Тбилиси, Телави) он постепенно переходит в умеренный. На побережье влажное жаркое лето и мягкая зима. В горных районах температура зимой может понизиться до -20 градусов по Цельсию. Устойчивого снежного покрова в долинах и низменностях не наблюдается в течение всей зимы. На горнолыжных курортах (Бакуриани, Гудаури и др.) мягкий снежный покров лежит с декабря до апреля.
Безопасность. В Грузии невысокий уровень бытовой преступности, но мы советуем своим гостям соблюдать традиционные правила безопасности: не носить с собой крупные денежные суммы, приглядывать за кошельком в общественных местах и т. д. Можно пить воду из-под крана и из питьевых фонтанчиков, установленных в городах она чистая и безопасная.
Физическая Форма. Для участия в нашем туре не требуется специальной физической подготовки. Однако просим вас надевать на экскурсии удобную обувь без высоких каблуков, так как часть маршрута проходит в горной местности. В горах и на побережье весной, летом и осенью рекомендуем использовать солнцезащитный крем. Во время тура употребляйте достаточное количество жидкости - во время выездных экскурсий в нашем транспорте всегда есть бесплатная вода для вас.
Пожелания к путешественнику
При бронировании вы платите только 15% от стоимости тура. Остаток передаете наличными в долларах в первый день тура.
Визы
Для граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь виза не требуется. Въезд осуществляется по действующему заграничному паспорту.