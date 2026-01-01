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Описание тура

Встречайте главный праздник года в самой гостеприимной стране мира - в Грузии! За 7 дней тура вы посетите главные достопримечательности страны: погуляете по колоритным улицам Тбилиси, увидите живописную Алазанскую долину и древние храмы Мцхеты, узнаете о периоде османской оккупации и попробуете минеральную воду Боржоми прямо из источника.

Незабываемым впечатлением станет встреча Нового года в Тбилиси, когда по традиции небо над городом будем сверкать тысячами фейерверков, а люди вокруг будут радоваться и поздравлять друг друга с праздником.

В туре будем жить в уютных отелях в центре Тбилиси и Ахалцихе (все номера благоустроенные, со своим санузлом и отоплением).

В программе тура: