Новый год в Грузии - незабываемая неделя в грузинском стиле

Встречаем главный праздник года в Тбилиси
Новый год в Грузии - незабываемая неделя в грузинском стилеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый год в Грузии - незабываемая неделя в грузинском стилеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый год в Грузии - незабываемая неделя в грузинском стилеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Встречайте главный праздник года в самой гостеприимной стране мира - в Грузии! За 7 дней тура вы посетите главные достопримечательности страны: погуляете по колоритным улицам Тбилиси, увидите живописную Алазанскую долину и древние храмы Мцхеты, узнаете о периоде османской оккупации и попробуете минеральную воду Боржоми прямо из источника.

Незабываемым впечатлением станет встреча Нового года в Тбилиси, когда по традиции небо над городом будем сверкать тысячами фейерверков, а люди вокруг будут радоваться и поздравлять друг друга с праздником.

В туре будем жить в уютных отелях в центре Тбилиси и Ахалцихе (все номера благоустроенные, со своим санузлом и отоплением).

В программе тура:

  • Уютный новогодний Тбилиси
  • Кахетинский обед
  • Слияние рек Кура и Арагви
  • Древняя столица Мцхета
  • Вкуснейшая Боржоми из источника
  • Османское наследие в Ахалцихе
  • 3000-летний пещерный город Уплисцихе

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Тбилиси - трансфер в отель

Из аэропорта Тбилиси будет организован трансфер в отель выбранной категории.

2 день

Обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси

Завтрак в отеле.

Начнем знакомство с Грузией с экскурсии по Тбилиси.

Пешком вы пройдете по колоритным улочкам, увидите знаменитые серные бани, сувенирные лавки и дегустационные залы. В Инжировом ущелье насладитесь красотой водных каскадов в самом сердце города.

Посетите кафедральный собор Сиони и старейшую церковь Тбилиси — Анчисхати, сохранившую дух древних времен. Мы продолжим маршрут к очаровательному театру марионеток Резо Габриадзе, чья необычная архитектура и волшебная атмосфера никого не оставят равнодушным.

После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельного исследования города.

Продолжительность экскурсии около 3 ч.

Вечером весь Тбилиси начнет шумно отмечать Новый год. Поверьте, скучно в эту ночь вам не будет. Примерно с 23 часов небо над Тбилиси раскрасят тысячи фейерверков, которые будут видны с любой точки города.

Рестораны Тбилиси также предложат разнообразную программу гостям столицы. И если вы пожелаете встречать Новый год в заведении, то сообщите нам заранее, чтобы мы успели сделать резервацию.

Обзорная пешеходная экскурсия по ТбилисиОбзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Монастырь Джвари и древняя столица Мцхета

С утра у вас будет время отдохнуть и выспаться после праздничной ночи. Также вас ждет завтрак в отеле.

Во второй половине дня приглашаем вас в увлекательное путешествие в древнюю столицу Грузии, город Мцхета, который заслуженно входит в список Всемирного наследия Юнеско.

Первой остановкой будет подъем к монастырю Джвари, построенному в 4 веке. Он является одним из шедевров средневековой грузинской архитектуры, с его высоты открывается захватывающий вид на слияние двух рек Куры и Арагви.

Далее мы направимся в сердце Мцхеты кафедральный собор Светицховели. Этот величественный храм, возведенный в 11 веке, является одним из самых священных мест в Грузии. Согласно преданию, под его сводами хранится хитон Иисуса Христа.

Вы сможете полюбоваться уникальной архитектурой собора, его изысканными фресками и резьбой по камню, а также проникнуться духовной атмосферой этого святого места.

После экскурсии вернемся в Тбилиси.

Продолжительность экскурсии 4-5 ч.

Монастырь Джвари и древняя столица Мцхета
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Винный регион Кахети + кахетинский обед

Завтрак в отеле.

После завтрака отправляемся в винный регион в Кахетию.

Откройте для себя Бодбийский монастырь, основанный в 4 веке. Он связан с именем Святой Нино, крестившей Грузию, и хранит её мощи, делая его важным местом паломничества. Здесь вы сможете насладиться прогулкой по ухоженным садам и виноградникам, посетить базилику Святого Георгия с древними фресками и иконами и насладиться потрясающим видом на Алазанскую долину.

Затем отправимся в город любви Сигнахи. Этот очаровательный городок с его узкими улочками и уютными домиками напоминает итальянские деревушки. Вы прогуляетесь по крепостным стенам, окружающим город, откуда открываются великолепные виды на долину и кавказские горы.

Здесь, в Сигнахи, вас ждет традиционный кахетинский обед: вы попробуете местные блюда с видом на кавказские горы и Алазанскую долину (обед входит в стоимость тура). Особенно символично, что 2 января в Грузии празднуется Бедоба - День судьбы. Считается, что как его проведешь, таким и будет год. Поэтому мы постараемся отметить Бедобу по-грузински весело.

Вечером вернемся в Тбилиси.

Продолжительность экскурсии 7-8 ч.

Винный регион Кахети + кахетинский обедВинный регион Кахети + кахетинский обедВинный регион Кахети + кахетинский обед
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Курорт Боржоми и османская крепость Рабат

Завтрак в отеле.

Сегодня мы отправимся на юг Грузии, где вас ждут горные пейзажи и пещерные города.

Наш путь начинается в знаменитом курортном городе Боржоми, спрятанном в живописном ущелье. Это место с особой атмосферой, где воздух наполнен ароматом вековых лесов. Боржоми с XIX века прославился своей минеральной водой, и во время прогулки по курортному парку у нас будет возможность попробовать воду прямо из источника.

Свободное время для обеда.

Продолжая путь, отправимся в город Ахалцихе, расположенный на перекрестке культур и торговых путей. Здесь нас ждет крепость Рабат, один из самых впечатляющих исторических комплексов Грузии. За ее массивными стенами скрывается целый мир: дворцы, башни, сады и постройки разных эпох. Прогуливаясь по территории крепости, мы словно перелистываем страницы истории, где переплелись грузинская, османская и европейская культуры.

На ночь остановимся в гостеприимном семейном отеле Almi в городе Ахалцихе.

Продолжительность экскурсии около 8 ч.

Курорт Боржоми и османская крепость РабатКурорт Боржоми и османская крепость Рабат
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Пещерный город Уплисцихе и музей Сталина

Завтрак в отеле.

На следующий день маршрут приведет нас к древнему пещерному городу Уплисцихе. Его построили в скалах люди почти 3000 лет назад, когда-то он являлся важным центром торговли и культуры. Его каменные улицы позволяют почувствовать атмосферу времени, когда здесь пересекались разные цивилизации. Вы увидите пещеры, в которых жили люди, залы собраний и даже древний театр.

Свободное время для обеда.

Далее у вас будет возможность взглянуть на сложную и противоречивую страницу мировой истории: в городе Гори мы посетим музей Иосифа Сталина, узнаем о его детстве, политической карьере и влиянии на историю XX века. В музее можно увидеть личные вещи, фотографии, документы, а также дом, где он родился, и вагон, в котором он передвигался по стране.

После насыщенного путешествия вернемся в Тбилиси (размещение в отеле выбранной категории).

Продолжительность экскурсии около 8 ч.

Пещерный город Уплисцихе и музей Сталина
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Трансфер в аэропорт Тбилиси

Завтрак в отеле.

Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Тбилиси.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту Тбилиси, трансферы
  • Проживание в 2-местном номере в отеле 2 звезды в центре Тбилиси (базовая цена подразумевает размещение в отеле Garden House или подобный, за доплату возможно повышение категории отеля), в Ахалцихе в отеле Almi
  • Завтраки в отелях
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты на объекты
  • Кахетинский обед
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Питание (кроме завтраков в отелях и 1 обеда в Кахетии)
  • Встреча Нового года в ресторане
  • Одноместное размещение (обязательно для гостей, путешествующих в одиночку)
О чём нужно знать до поездки

Деньги. Денежная единица Грузии лари. Курс нестабилен, поэтому мы рекомендуем ввозить деньги в долларах или евро. Обменные пункты есть повсеместно, многие работают круглосуточно. Российские карты в Грузии не работают, поэтому рекомендуем иметь при себе наличные.

Связь И Интернет. Все виды телефонной связи платные. Для общения внутри страны можно купить сим-карту одного из грузинских операторов мобильной связи. В Грузии хорошее покрытие 3G интернета, в крупных городах работает 4G. Большинство гостиниц в стране оборудовано бесплатным Wi-Fi.

Чаевые. Принято оставлять чаевые 10-15% или округлять счет.

Аптеки. Если вы постоянно принимаете какие-либо лекарства, то рекомендуем взять их с собой в нужном количестве, так как лекарственные препараты продаются в грузинских аптеках по рецептам.

Климат. На западе Грузии (Батуми, Кутаиси) климат субтропический, к востоку (Тбилиси, Телави) он постепенно переходит в умеренный. На побережье влажное жаркое лето и мягкая зима. В горных районах температура зимой может понизиться до -20 градусов по Цельсию. Устойчивого снежного покрова в долинах и низменностях не наблюдается в течение всей зимы. На горнолыжных курортах (Бакуриани, Гудаури и др.) мягкий снежный покров лежит с декабря до апреля.

Безопасность. В Грузии невысокий уровень бытовой преступности, но мы советуем своим гостям соблюдать традиционные правила безопасности: не носить с собой крупные денежные суммы, приглядывать за кошельком в общественных местах и т. д. Можно пить воду из-под крана и из питьевых фонтанчиков, установленных в городах она чистая и безопасная.

Физическая Форма. Для участия в нашем туре не требуется специальной физической подготовки. Однако просим вас надевать на экскурсии удобную обувь без высоких каблуков, так как часть маршрута проходит в горной местности. В горах и на побережье весной, летом и осенью рекомендуем использовать солнцезащитный крем. Во время тура употребляйте достаточное количество жидкости - во время выездных экскурсий в нашем транспорте всегда есть бесплатная вода для вас.

Пожелания к путешественнику

При бронировании вы платите только 15% от стоимости тура. Остаток передаете наличными в долларах в первый день тура.

Визы

Для граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь виза не требуется. Въезд осуществляется по действующему заграничному паспорту.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Егор
Егор — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Я занимаюсь туризмом больше 20 лет, и даже в моем дипломе значится "организатор туристской деятельности". Сам побывал более чем в 70 странах мира, но считаю, что мало какой регион
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так разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. В 2015 году я открыл в Грузии туристическую компанию: головной офис находится в Тбилиси, в Ереване и Баку работают представительства. Я работаю не один, а с командой: гидами, водителями, ивент-менеджерами, которые родились и выросли на Южном Кавказе. Мы организуем групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За десять лет более 7 тысяч человек побывали у нас в гостях на Южном Кавказе и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Мцхеты

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