Устроить гастротур, увидеть топ-локации Грузии и перезагрузиться

Едем в страну вечного праздника и хорошего настроения через четыре региона Грузии
Описание тура

Едем перезагружаться в Грузию!

Сделаем наше путешествие по-настоящему незабываемым, дополнив его концертом Канье Уэста.

Погрузимся в колорит и обычаи этой страны. Погуляем по извилистым улочкам Тбилиси, познакомимся с грузинской кухней, увидим must-see локации и заглянем в секретные места.

Отправимся в гастро-винный тур в самый плодородный регион Грузии - Кахетию - погуляем по виноградникам, продегустируем вино и насладимся атмосферой города любви.

В конце путешествия проедем по самой живописной дороге Грузии и насладимся атмосферой горной деревушки.

Программа тура по дням

1 день

Релакс-день в Тбилиси

Прилетаем в Тбилиси удобными рейсами. И отправляемся в наше путешествие!

Как добраться:

1) Прямым рейсом Москва-Тбилиси

2) Рейсом Москва-Тбилиси с пересадкой в Ереване

3) Долететь до Владикавказа, а дальше на трансфере до Тбилиси

Во всех случаях помогаю организовать трансфер до Тбилиси.

Оставляем вещи в отеле и идём гулять по городу души и сердца. Сегодня будет время, чтобы неспеша пройтись по улочкам старого города Тбилиси, насладиться его колоритом и, конечно, съесть первые хинкали и хачапури на их родине.

2 день

Тбилиси как с открытки, концерт Канье Уэста

Сегодня мы увидим Тбилиси, как с открытки.

  • прогуляемся в районе знаменитых Серных бань

  • увидим водопад прямо посреди города

  • прогуляемся до театра кукол

  • сфоткаемся на футуристическом мосту мира

  • затеряемся среди петляющих улочек старого города и насладимся красивыми грузинскими двориками

  • поднимемся на канатной дороге к памятнику Мама Грузия, где Тбилиси как на ладони,

Рассказы местного гида дополнят нашу прогулку и влюбят вас в этот город!

После экскурсии будет свободное время, чтобы прогуляться по городу в своем темпе, устроить шоппинг или можно остаться со мной, и я покажу свои любимые секретные уголки Тбилиси.

Вечером снова собираемся все вместе и идем на концерт любимого исполнителя. Это то самое чувство, когда напеваешь знакомые песни и плачешь от восторга, слыша их вживую. А вокруг тебя - толпа таких же заряженных фанатов.

3 день

Гастро-винный тур в Кахетию

Сегодня отправляемся на целый день в Кахетию - винный регион Грузии

По пути в Кахетию делаем остановку, чтобы посмотреть, как пекут пури - традиционный грузинский хлеб в тандыре - и сразу же его продегустируем. А также заедем на дегустацию чурчхеллы, и там же можно будет её купить.

Увидим монастырь Бодбе, откуда открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.

Затем отправимся в город любви Сигнахи. Здесь чувствуешь себя в Италии - красные черепичные крыши, мощеные улочки, красивые балкончики. Еще это место знаменито своим Загсом, где можно расписаться всего за 5 минут.

А дальше посетим одну из моих любимых виноделен, где:

  • можно погулять по виноградникам,

  • узнать про технологию изготовления вина по традиционным грузинским технологиям и, конечно, продегустировать,

  • мастер-класс по приготовлению хачапури - сами сделаем его и поедим!

Вечером возвращаемся в Тбилиси.

4 день

Самая живописная дорога Грузии

Сегодня мы поедем по очень живописной Военно-грузинской дороге в сторону Казбека. Эта дорога точно не оставит вас равнодушными. Первая остановка - монастырь Джвари, откуда полюбуемся слиянием Арагви и Куры и посмотрим на Мцхету с высоты.

Продолжаем наше путешествие, по пути у нас будет несколько остановок:

  1. Жинвальское водохранилище - красивый бирюзовый водоём среди гор;

  2. крепость Ананури, где мы почувствуем себя средневековыми рыцарями;

  3. остановимся у места слияния Белой и Черной Арагви;

  4. Пасанаури - родина хинкали, где мы остановимся на обед

  5. Арка дружбы народов, откуда со всех сторон открывается захватывающий вид на кавказские горы

  6. древний храм Гергецкой троицы на высоте 2170 м и шикарные виды на гору Казбек.

Поужинаем в одном из местных кафе и на ночь останемся в домике в горах.

5 день

Утро в горах и дорога домой

Утро в горах с чашечкой кофе и шикарным видом на Казбек - что может быть лучше? Завтракаем, немного гуляем по горной деревушке. Если в предыдущий вечер видимость была плохая, поднимаемся на смотровую площадку к Гергецкой троице.

И после едем во Владикавказ, откуда будет обратный вылет. Если проходим границу быстро, то сможем погулять по центральному проспекту во Владикавказе и съесть ароматный осетинский пирог.

Обратный вылет лучше планировать после 21:00.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 3 ночи в 3 отеле в центре Тбилиси, 1 ночь в коттедже в Степанцминде
  • Завтраки (кроме 1 и последнего дня)
  • Сопровождение местными гидами на обзорной экскурсии по Тбилиси, в Кахетии и по Военно-Грузинской дороге
  • Трансферы по всему маршруту следования
  • Групповой трансфер из аэропорта в Тбилиси в 1й день
  • Трансфер в аэропорт Владикавказа в последний день
  • Винная дегустация
  • Мастер-класс по хачапури
  • Подъем на смотровую с видом на Казбек
  • Билет на фуникулер в Тбилиси
  • Сопровождение организатором тура и помощь по всем орг. вопросам
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Страховка (обязательно для въезда в Грузию)
  • Билеты на концерт Канье Уэста
  • Питание (завтрак в 1 и 5 дни, обеды, ужины) - ср. чек 30-70 лари
  • Грузинское застолье в Кахетии (70-100 лари / чел)
  • Катание на багги, полет на парапланах в Казбеги (350-400 лари/человек)
  • Трансфер из аэропорта в город в 1й день, если время прилета отличается от большинства
  • Трансфер из Еревана в Тбилиси / Кутаиси в Тбилиси / из Степанцминды во Владикавказ
  • Сувениры, личные расходы
Пожелания к путешественнику

Для въезда в Грузию на данный момент нужен только действующий загранпаспорт и страховка путешественника.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александра
Александра — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Александра и уже больше 3х лет я организую уникальные авторские туры по России и миру. За это время я организовала и провела 90+ туров для 300+ путешественников по таким
направлениям, как: Грузия, Дагестан, Эльбрус+Домбай, Стамбул+Каппадокия, Сочи, Калининград, Карелия, Мурманск, Байкал. Мои туристы говорят, что им нравится дружеская атмосфера в туре, продуманная программа вплоть до остановок на кофе и инста-локаций и забота о каждом. Я искренне верю в то, что путешествия расширяют наши границы, помогают перезагрузиться и делают нашу жизнь ярче! Поэтому если вы такие же любители ярких эмоций и новых открытий, жду вас в своих турах:).

