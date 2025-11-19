Описание тура
Едем перезагружаться в Грузию!
Сделаем наше путешествие по-настоящему незабываемым, дополнив его концертом Канье Уэста.
Погрузимся в колорит и обычаи этой страны. Погуляем по извилистым улочкам Тбилиси, познакомимся с грузинской кухней, увидим must-see локации и заглянем в секретные места.
Отправимся в гастро-винный тур в самый плодородный регион Грузии - Кахетию - погуляем по виноградникам, продегустируем вино и насладимся атмосферой города любви.
В конце путешествия проедем по самой живописной дороге Грузии и насладимся атмосферой горной деревушки.
Программа тура по дням
Релакс-день в Тбилиси
Прилетаем в Тбилиси удобными рейсами. И отправляемся в наше путешествие!
Как добраться:
1) Прямым рейсом Москва-Тбилиси
2) Рейсом Москва-Тбилиси с пересадкой в Ереване
3) Долететь до Владикавказа, а дальше на трансфере до Тбилиси
Во всех случаях помогаю организовать трансфер до Тбилиси.
Оставляем вещи в отеле и идём гулять по городу души и сердца. Сегодня будет время, чтобы неспеша пройтись по улочкам старого города Тбилиси, насладиться его колоритом и, конечно, съесть первые хинкали и хачапури на их родине.
Тбилиси как с открытки, концерт Канье Уэста
Сегодня мы увидим Тбилиси, как с открытки.
прогуляемся в районе знаменитых Серных бань
увидим водопад прямо посреди города
прогуляемся до театра кукол
сфоткаемся на футуристическом мосту мира
затеряемся среди петляющих улочек старого города и насладимся красивыми грузинскими двориками
поднимемся на канатной дороге к памятнику Мама Грузия, где Тбилиси как на ладони,
Рассказы местного гида дополнят нашу прогулку и влюбят вас в этот город!
После экскурсии будет свободное время, чтобы прогуляться по городу в своем темпе, устроить шоппинг или можно остаться со мной, и я покажу свои любимые секретные уголки Тбилиси.
Вечером снова собираемся все вместе и идем на концерт любимого исполнителя. Это то самое чувство, когда напеваешь знакомые песни и плачешь от восторга, слыша их вживую. А вокруг тебя - толпа таких же заряженных фанатов.
Гастро-винный тур в Кахетию
Сегодня отправляемся на целый день в Кахетию - винный регион Грузии
По пути в Кахетию делаем остановку, чтобы посмотреть, как пекут пури - традиционный грузинский хлеб в тандыре - и сразу же его продегустируем. А также заедем на дегустацию чурчхеллы, и там же можно будет её купить.
Увидим монастырь Бодбе, откуда открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.
Затем отправимся в город любви Сигнахи. Здесь чувствуешь себя в Италии - красные черепичные крыши, мощеные улочки, красивые балкончики. Еще это место знаменито своим Загсом, где можно расписаться всего за 5 минут.
А дальше посетим одну из моих любимых виноделен, где:
можно погулять по виноградникам,
узнать про технологию изготовления вина по традиционным грузинским технологиям и, конечно, продегустировать,
мастер-класс по приготовлению хачапури - сами сделаем его и поедим!
Вечером возвращаемся в Тбилиси.
Самая живописная дорога Грузии
Сегодня мы поедем по очень живописной Военно-грузинской дороге в сторону Казбека. Эта дорога точно не оставит вас равнодушными. Первая остановка - монастырь Джвари, откуда полюбуемся слиянием Арагви и Куры и посмотрим на Мцхету с высоты.
Продолжаем наше путешествие, по пути у нас будет несколько остановок:
Жинвальское водохранилище - красивый бирюзовый водоём среди гор;
крепость Ананури, где мы почувствуем себя средневековыми рыцарями;
остановимся у места слияния Белой и Черной Арагви;
Пасанаури - родина хинкали, где мы остановимся на обед
Арка дружбы народов, откуда со всех сторон открывается захватывающий вид на кавказские горы
древний храм Гергецкой троицы на высоте 2170 м и шикарные виды на гору Казбек.
Поужинаем в одном из местных кафе и на ночь останемся в домике в горах.
Утро в горах и дорога домой
Утро в горах с чашечкой кофе и шикарным видом на Казбек - что может быть лучше? Завтракаем, немного гуляем по горной деревушке. Если в предыдущий вечер видимость была плохая, поднимаемся на смотровую площадку к Гергецкой троице.
И после едем во Владикавказ, откуда будет обратный вылет. Если проходим границу быстро, то сможем погулять по центральному проспекту во Владикавказе и съесть ароматный осетинский пирог.
Обратный вылет лучше планировать после 21:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 3 ночи в 3 отеле в центре Тбилиси, 1 ночь в коттедже в Степанцминде
- Завтраки (кроме 1 и последнего дня)
- Сопровождение местными гидами на обзорной экскурсии по Тбилиси, в Кахетии и по Военно-Грузинской дороге
- Трансферы по всему маршруту следования
- Групповой трансфер из аэропорта в Тбилиси в 1й день
- Трансфер в аэропорт Владикавказа в последний день
- Винная дегустация
- Мастер-класс по хачапури
- Подъем на смотровую с видом на Казбек
- Билет на фуникулер в Тбилиси
- Сопровождение организатором тура и помощь по всем орг. вопросам
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Страховка (обязательно для въезда в Грузию)
- Билеты на концерт Канье Уэста
- Питание (завтрак в 1 и 5 дни, обеды, ужины) - ср. чек 30-70 лари
- Грузинское застолье в Кахетии (70-100 лари / чел)
- Катание на багги, полет на парапланах в Казбеги (350-400 лари/человек)
- Трансфер из аэропорта в город в 1й день, если время прилета отличается от большинства
- Трансфер из Еревана в Тбилиси / Кутаиси в Тбилиси / из Степанцминды во Владикавказ
- Сувениры, личные расходы
Пожелания к путешественнику
Для въезда в Грузию на данный момент нужен только действующий загранпаспорт и страховка путешественника.